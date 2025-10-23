Как найти телефон дома с помощью Алисы от Яндекса

Перемещаясь по дому, всегда велик риск случайно потерять телефон. Его можно оставить на полке, а потом попробуй вспомнить, где ты последний раз с ним был. Самостоятельные поиски могут занять немало времени, особенно если забыть все обстоятельства перемещения с устройством по дому или квартире. Но пользователям сервисов Яндекса доступен простой способ найти потерянный телефон при помощи виртуального ассистента Алиса.

Как привязать телефон к аккаунту Яндекс

Найти телефон через Алису получится только в том случае, если к аккаунту Яндекса привязан действующий номер. Проверить его можно на странице id.yandex.ru/security/phones.

Здесь же можно добавить номер в Яндекс, если он не был привязан ранее, или поменять телефон. Все это поможет найти потерянное устройство одним из двух доступных способов.

Поиск телефона через Алису

Если у вас нет колонки Яндекса, найти телефон с помощью Алисы получится на странице alice.yandex.ru. При условии входа в свою учетную запись, к примеру, на компьютере, можно попросить ассистента выполнить поиск потерянного устройства. Для этого достаточно отправить в чат сообщение «Найди телефон» или «Где мой телефон».

Затем на привязанный номер поступит звонок, который и поможет найти потерянный смартфон. Отвечать не обязательно. Можно сбросить трубку, и Алиса больше не будет звонить.

Поиск телефона через Яндекс Станцию

Более удобный способ поиска потерянного телефона доступен владельцам умных колонок Яндекса. Если вы подключали ее к Android, то достаточно будет произнести одну из двух фраз:

Алиса, найди телефон ;

; Алиса, где мой телефон.

Алиса ответит: «Звоню на телефон, указанный в вашем аккаунте». После этого на привязанный номер поступит звонок. По аналогии с первым способом поиска входящий можно сбросить, не отвечая на него.