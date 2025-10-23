Как найти телефон дома с помощью Алисы от Яндекса

Герман Вологжанин

Перемещаясь по дому, всегда велик риск случайно потерять телефон. Его можно оставить на полке, а потом попробуй вспомнить, где ты последний раз с ним был. Самостоятельные поиски могут занять немало времени, особенно если забыть все обстоятельства перемещения с устройством по дому или квартире. Но пользователям сервисов Яндекса доступен простой способ найти потерянный телефон при помощи виртуального ассистента Алиса.

Как найти телефон дома с помощью Алисы от Яндекса. Умные колонки помогают искать потерянные смартфоны. Фото.

Умные колонки помогают искать потерянные смартфоны

Как привязать телефон к аккаунту Яндекс

Найти телефон через Алису получится только в том случае, если к аккаунту Яндекса привязан действующий номер. Проверить его можно на странице id.yandex.ru/security/phones.

Как привязать телефон к аккаунту Яндекс. Привязать номер можно даже на компьютере. Фото.

Привязать номер можно даже на компьютере

Здесь же можно добавить номер в Яндекс, если он не был привязан ранее, или поменять телефон. Все это поможет найти потерянное устройство одним из двух доступных способов.

Поиск телефона через Алису

Если у вас нет колонки Яндекса, найти телефон с помощью Алисы получится на странице alice.yandex.ru. При условии входа в свою учетную запись, к примеру, на компьютере, можно попросить ассистента выполнить поиск потерянного устройства. Для этого достаточно отправить в чат сообщение «Найди телефон» или «Где мой телефон».

Поиск телефона через Алису. Колонка Яндекса не является обязательным условием поиска телефона. Фото.

Колонка Яндекса не является обязательным условием поиска телефона

Затем на привязанный номер поступит звонок, который и поможет найти потерянный смартфон. Отвечать не обязательно. Можно сбросить трубку, и Алиса больше не будет звонить.

Поиск телефона через Яндекс Станцию

Более удобный способ поиска потерянного телефона доступен владельцам умных колонок Яндекса. Если вы подключали ее к Android, то достаточно будет произнести одну из двух фраз:

  • Алиса, найди телефон;
  • Алиса, где мой телефон.

Алиса ответит: «Звоню на телефон, указанный в вашем аккаунте». После этого на привязанный номер поступит звонок. По аналогии с первым способом поиска входящий можно сбросить, не отвечая на него.

