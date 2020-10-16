Как найти в Google песню без слов, просто напевая мотив

Google – одна из немногих компаний, которые реально умеют в искусственный интеллект. Ведь, если разобраться, то даже Apple отстаёт от неё по уровню развития лабораторного разума. Но это и понятно, быть впереди поискового гиганта обязывает обилие интернет-сервисов, которые без умной составляющей уже давно бы сдулись и растеряли аудиторию. Однако Google понимает, что службы – на то и службы, что должны не только исполнять требования пользователя, но и, когда это необходимо, предугадывать их. Фирменный поисковик Google – как раз такой.

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Признайтесь честно, сколько раз у вас бывало такое, что на языке вертится какая-то классная песня, но её названия вы не знаете? Думаю, что много. По крайней мере, в моей жизни такие ситуации возникают на постоянной основе. Конечно, можно взять Shazam и зашазамить играющую композицию, чтобы сохранить её для последующего прослушивания. А что делать, если трек играет не из электронного устройства, а в вашей голове, включаясь механизмами чертогов вашего разума? Раньше приходилось просто сходить с ума, истязая себя почём зря, но теперь для этой цели есть Google.

Как искать песню, если не знаешь слов

Google добавила в фирменный поисковик функцию поиска музыкальных композиций без слов. Специальные алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте и нейронных сетях, смогут распознать песню, которую можно просто мычать. Нет, это правда. Поисковику даже не нужны слова, хотя иногда он их распознаёт и сам, даже если вы толком не открываете рот. Во всяком случае, у меня так и было. Я начал с полуоткрытым ртом напевать песню «Конь» Юрия Матвиенко, как Google распознал не только мотив, но и подставил слова.

Чтобы найти песню таким образом, откройте приложение Google;

В строке поиска нажмите на иконку микрофона и напойте мотив;

Продолжайте напевать в течение примерно 10-15 секунд;

После этого произойдёт распознавание и на экране появится трек, который вы ищете.

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Google уверяет, что способ, которым вы будете напевать композицию, абсолютно неважен, как и наличие слуха. Якобы алгоритмы настолько умны, что распознают мотив и отыщут трек, который ему соответствует. Но мой личный опыт показал, что с закрытым ртом распознавание происходит хуже. Не знаю, с чем это связано, но лучше, напевая, всё-таки открыть рот и пытаться воспроизвести некоторые слова из песни. А вот воспроизводить трек в формате «на-на-на» или «ла-ла-ла» лучше не надо – в моём случае Google повышал приоритет слов над мелодией и искал по ним.

Как искать песни без названия

«Когда вы напеваете мелодию, наши алгоритмы, основанные на машинном обучении, преобразуют звук в последовательность цифр, из которых состоит композиция. Наши модели способны определять песни на основе различных источников, в том числе пение, свист, жужжание и студийные записи. Алгоритмы убирают все лишние детали, такие как аккомпанирующие инструменты, тембр и тон голоса. В результате остаётся только цифровой отпечаток», — объяснили в Google.

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В целом мне понравилась новая методика распознавания песен от Google. Несмотря на то что иногда алгоритмы не срабатывают или срабатывают неправильно, примерно 7 раз из 10 поисковик выдаёт верную композицию. Как я понял, затыки случаются при напевании ритмичных мелодий. Однако, если трек мелодичный и размеренный, скорее всего, распознавание произойдёт без каких-либо проблем. Помимо названия и самого трека, Google выдаст источники, где его можно послушать, по возможности видеоклип, а иногда даже слова песни.