Как написать сообщение в WhatsApp даже без добавления в контакты

Несмотря на очевидные проблемы, WhatsApp продолжает оставаться самым популярным мессенджером в России. Именно через него коммуницирует больше всего людей в нашей стране. А начальный этап любого общения — написать человеку в WhatsApp. Казалось бы, в этом нет ничего сложного. Но по мере своего развития мессенджер так разросся, что в нем становится сложно найти даже такую простую опцию. Впрочем, если вы один раз ее найдете, то уже точно не потеряете.
Как написать контакту в WhatsApp
При запуске WhatsApp виден список активных чатов с людьми. Это переписки с теми, от кого мы принимали или, напротив, кому отправляли сообщения. А если нужного чата нет в списке? Тогда, чтобы написать сообщение в WhatsApp, нужно:
- Запустить приложение.
- Нажать кнопку начала беседы в правом нижнем углу.
- Выбрать контакт из списка.
- Ввести текст сообщения и отправить его, нажав на кнопку.
Есть еще один способ, как написать человеку в WhatsApp. Возможно, он кому-то покажется более удобным:
- Откройте список контактов в приложении «Телефон».
- Выберите нужного человека.
- Нажмите кнопку «Написать контакту».
- Введите текст сообщения, после чего отправьте его.
В обоих случаях мы пишем контакту в WhatsApp. Но как быть, если человека нет в записной книжке? Для этой ситуации предусмотрен другой способ отправки сообщений.
Как написать в WhatsApp без добавления в контакты
Если абонента нет в вашем списке, и вы не планируете его сохранять, тогда можно написать в WhatsApp без добавления в контакты следующим образом:
- Запустите WhatsApp.
- Нажмите на строку поиска вверху.
- Введите номер человека.
- Откройте чат с ним.
- Напишите сообщение и отправьте его.
Не знаете номер? Тогда прочитайте наш отдельный материал о том, как найти человека в WhatsApp. Там подробно рассмотрены все варианты поиска, включающие в себя сценарий, когда мы не знаем номер собеседника.