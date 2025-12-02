Как написать сообщение в WhatsApp даже без добавления в контакты

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Несмотря на очевидные проблемы, WhatsApp продолжает оставаться самым популярным мессенджером в России. Именно через него коммуницирует больше всего людей в нашей стране. А начальный этап любого общения — написать человеку в WhatsApp. Казалось бы, в этом нет ничего сложного. Но по мере своего развития мессенджер так разросся, что в нем становится сложно найти даже такую простую опцию. Впрочем, если вы один раз ее найдете, то уже точно не потеряете.

Как написать сообщение в WhatsApp даже без добавления в контакты. Обзор способов отправки сообщений в WhatsApp. Фото.

Обзор способов отправки сообщений в WhatsApp

Как написать контакту в WhatsApp

При запуске WhatsApp виден список активных чатов с людьми. Это переписки с теми, от кого мы принимали или, напротив, кому отправляли сообщения. А если нужного чата нет в списке? Тогда, чтобы написать сообщение в WhatsApp, нужно:

  1. Запустить приложение.
  2. Нажать кнопку начала беседы в правом нижнем углу.
  3. Выбрать контакт из списка.
  4. Ввести текст сообщения и отправить его, нажав на кнопку.
Как написать контакту в WhatsApp. Самый простой способ написать в WhatsApp. Фото.

Самый простой способ написать в WhatsApp

Есть еще один способ, как написать человеку в WhatsApp. Возможно, он кому-то покажется более удобным:

  1. Откройте список контактов в приложении «Телефон».
  2. Выберите нужного человека.
  3. Нажмите кнопку «Написать контакту».
  4. Введите текст сообщения, после чего отправьте его.
Как написать контакту в WhatsApp. Можно написать и через стандартную телефонную книгу. Фото.

Можно написать и через стандартную телефонную книгу

В обоих случаях мы пишем контакту в WhatsApp. Но как быть, если человека нет в записной книжке? Для этой ситуации предусмотрен другой способ отправки сообщений.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как написать в WhatsApp без добавления в контакты

Если абонента нет в вашем списке, и вы не планируете его сохранять, тогда можно написать в WhatsApp без добавления в контакты следующим образом:

  1. Запустите WhatsApp.
  2. Нажмите на строку поиска вверху.
  3. Введите номер человека.
  4. Откройте чат с ним.
  5. Напишите сообщение и отправьте его.
Как написать в WhatsApp без добавления в контакты. Добавлять человека в контакты не обязательно. Фото.

Добавлять человека в контакты не обязательно

Не знаете номер? Тогда прочитайте наш отдельный материал о том, как найти человека в WhatsApp. Там подробно рассмотрены все варианты поиска, включающие в себя сценарий, когда мы не знаем номер собеседника.

Теги
Новости по теме
Почему Госуслуги просят создать Цифровой ID в MAX, и можно ли его не делать
Пропала кнопка переключения языков на клавиатуре Android: как вернуть глобус
Две галочки в MAX получили юридическую силу. Что это значит?
Лонгриды для вас
Почему не работает WhatsApp в России

В последнее время жители России все чаще сталкиваются с проблемами WhatsApp. Летом в мессенджере были де-факто заблокированы звонки, а в конце октября начались проблемы с отправкой и получением сообщений. Можно сказать, что WhatsApp не работает, и многие люди не могут связаться с родными и близкими посредством самого популярного мессенджера. Но почему это происходит?

Читать далее
Где и как купить робуксы в России: пошаговая инструкция

Roblox — невероятно популярная игровая площадка, которой пользуются миллионы людей, в том числе из России. Валюта здесь — не рубли и даже не доллары, а робуксы. Но есть проблема: если вы живете в России, сделать донат в Roblox через саму игровую платформу нельзя. Дело в том, что все транзакции по умолчанию проходят через Google Play, а оплата через встроенный магазин Android заблокирована для россиян с 2022 года. Впрочем, это не помешает вам безопасно купить робуксы, если вы будете знать — как.

Читать далее
5 причин наконец-то купить себе компактный смартфон

С годами смартфоны меняются под влиянием того, как мы ими пользуемся. Если раньше «мобилу» брали в руки исключительно для звонка, то сейчас для многих людей она уже заменила фотоаппарат, компьютер и даже телевизор. Потребление контента стало одним из главных сценариев использования смартфона. Из-за этого сегодня почти каждая модель — огромная «лопата», для которой уже не хватает одной руки. И в том числе поэтому сейчас — самое время перестать идти на поводу у рынка и купить себе компактный смартфон.

Читать далее
Новости партнеров
Стратегии устойчивости: как компании Strategy и Tether готовятся к новому циклу крипторынка
Стратегии устойчивости: как компании Strategy и Tether готовятся к новому циклу крипторынка
Samsung утер нос iPhone Fold за год до выхода и показал Apple, каким должен быть настоящий складной смартфон
Samsung утер нос iPhone Fold за год до выхода и показал Apple, каким должен быть настоящий складной смартфон
Почему ученые отрезали голову мумии Тутанхамона и спрятали ее?
Почему ученые отрезали голову мумии Тутанхамона и спрятали ее?