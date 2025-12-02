Как написать сообщение в WhatsApp даже без добавления в контакты

Несмотря на очевидные проблемы, WhatsApp продолжает оставаться самым популярным мессенджером в России. Именно через него коммуницирует больше всего людей в нашей стране. А начальный этап любого общения — написать человеку в WhatsApp. Казалось бы, в этом нет ничего сложного. Но по мере своего развития мессенджер так разросся, что в нем становится сложно найти даже такую простую опцию. Впрочем, если вы один раз ее найдете, то уже точно не потеряете.

Как написать контакту в WhatsApp

При запуске WhatsApp виден список активных чатов с людьми. Это переписки с теми, от кого мы принимали или, напротив, кому отправляли сообщения. А если нужного чата нет в списке? Тогда, чтобы написать сообщение в WhatsApp, нужно:

Запустить приложение. Нажать кнопку начала беседы в правом нижнем углу. Выбрать контакт из списка. Ввести текст сообщения и отправить его, нажав на кнопку.

Есть еще один способ, как написать человеку в WhatsApp. Возможно, он кому-то покажется более удобным:

Откройте список контактов в приложении «Телефон». Выберите нужного человека. Нажмите кнопку «Написать контакту». Введите текст сообщения, после чего отправьте его.

В обоих случаях мы пишем контакту в WhatsApp. Но как быть, если человека нет в записной книжке? Для этой ситуации предусмотрен другой способ отправки сообщений.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как написать в WhatsApp без добавления в контакты

Если абонента нет в вашем списке, и вы не планируете его сохранять, тогда можно написать в WhatsApp без добавления в контакты следующим образом:

Запустите WhatsApp. Нажмите на строку поиска вверху. Введите номер человека. Откройте чат с ним. Напишите сообщение и отправьте его.

Не знаете номер? Тогда прочитайте наш отдельный материал о том, как найти человека в WhatsApp. Там подробно рассмотрены все варианты поиска, включающие в себя сценарий, когда мы не знаем номер собеседника.