Как настроить бесконтактную оплату Яндекс Пэй почти на всех смарт-часах

В Россию постепенно возвращается бесконтактная оплата часами, которая стала практически невозможной после прекращения работы Visa и MasterCard в нашей стране, а также нежелании сервиса Google Pay сотрудничать с отечественной платежной системой МИР. Теперь банки сами изобретают способы, позволяющие преодолеть искусственные ограничения. На днях Сбер представил FlipUp — программу для бесконтактной оплаты часами HUAWEI, а теперь Яндекс выпустил приложение Яндекс Пэй для Wear OS.

Какие часы поддерживают Яндекс Пэй

Wear OS — одна из самых распространенных операционных систем для смарт-часов наряду с watchOS. По сути, это Android для умных часов, а потому бесконтактная оплата Яндекс Пэй теперь доступна на самых разных моделях.

Условий всего два. Во-первых, ваши смарт-часы должны быть оснащены антенной NFC. Во-вторых, требуется современная версия Wear OS, для которой доступна загрузка приложения Яндекс Пэй. Это Galaxy Watch7 и десятки других моделей от разных производителей.

Как настроить Яндекс Пэй на смарт-часах

Для бесконтактной оплаты необходимо установить приложение Яндекс Пэй как на Android, так и на Wear OS. Если на телефоне карты уже добавлены в Яндекс Пэй, останется сделать пару шагов на часах:

Установить Яндекс Пэй на часы через магазин приложений. Запустить программу. Добавить свою карту.

После этого вы сможете пользоваться бесконтактной оплатой часами. Правда, работает она пока не совсем так, как хотелось бы. О нюансах рассказали журналисты mobile-review.com.

Как работает Яндекс Пэй на умных часах

Чтобы оплатить покупку часами, необходимо поднести их к любому терминалу, оснащенному NFC. То есть, в отличие от способа Сбера, тут нет ограничений. Однако, чтобы бесконтактная оплата заработала, нужно предварительно запустить Яндекс Пэй на Wear OS.

Как отмечают журналисты mobile-review.com, при работе Яндекс Пэй в фоновом режиме терминалы бесконтактной оплаты выдают ошибку. Поэтому сейчас принудительный запуск приложения является обязательным условием.