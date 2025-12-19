Как настроить бесконтактную оплату Яндекс Пэй почти на всех смарт-часах

В Россию постепенно возвращается бесконтактная оплата часами, которая стала практически невозможной после прекращения работы Visa и MasterCard в нашей стране, а также нежелании сервиса Google Pay сотрудничать с отечественной платежной системой МИР. Теперь банки сами изобретают способы, позволяющие преодолеть искусственные ограничения. На днях Сбер представил FlipUp — программу для бесконтактной оплаты часами HUAWEI, а теперь Яндекс выпустил приложение Яндекс Пэй для Wear OS.
Какие часы поддерживают Яндекс Пэй
Wear OS — одна из самых распространенных операционных систем для смарт-часов наряду с watchOS. По сути, это Android для умных часов, а потому бесконтактная оплата Яндекс Пэй теперь доступна на самых разных моделях.
Условий всего два. Во-первых, ваши смарт-часы должны быть оснащены антенной NFC. Во-вторых, требуется современная версия Wear OS, для которой доступна загрузка приложения Яндекс Пэй. Это Galaxy Watch7 и десятки других моделей от разных производителей.
Как настроить Яндекс Пэй на смарт-часах
Для бесконтактной оплаты необходимо установить приложение Яндекс Пэй как на Android, так и на Wear OS. Если на телефоне карты уже добавлены в Яндекс Пэй, останется сделать пару шагов на часах:
- Установить Яндекс Пэй на часы через магазин приложений.
- Запустить программу.
- Добавить свою карту.
После этого вы сможете пользоваться бесконтактной оплатой часами. Правда, работает она пока не совсем так, как хотелось бы. О нюансах рассказали журналисты mobile-review.com.
Как работает Яндекс Пэй на умных часах
Чтобы оплатить покупку часами, необходимо поднести их к любому терминалу, оснащенному NFC. То есть, в отличие от способа Сбера, тут нет ограничений. Однако, чтобы бесконтактная оплата заработала, нужно предварительно запустить Яндекс Пэй на Wear OS.
Как отмечают журналисты mobile-review.com, при работе Яндекс Пэй в фоновом режиме терминалы бесконтактной оплаты выдают ошибку. Поэтому сейчас принудительный запуск приложения является обязательным условием.