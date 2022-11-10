Как настроить браузер на телефоне. 5 моих главных советов

Браузер — один из самых популярных видов приложений на Андроид. Люди пользуются подобными программами ежедневно, ведь они позволяют просматривать веб-страницы в интернете и оперативно находить информацию. Мы неоднократно делали подборки лучших браузеров для Андроид, рассказывая о сильных и слабых сторонах веб-обозревателей. Но вне зависимости от того, какое приложение вы выберете для повседневного использования, его важно адаптировать под собственные нужды. С этой целью предлагаю разобраться, как настроить мобильный браузер.

Как сделать браузер по умолчанию

Допустим, вы определились с выбором веб-обозревателя и, когда дело доходит до поиска информации, запускаете только его. Но при переходе по ссылкам в мессенджерах или на сайтах телефон может перебросить вас в другой браузер. Самым простым способом решения проблемы кажется удаление лишнего приложения. Однако некоторые веб-обозреватели являются предустановленными, из-за чего от них нельзя избавиться. Зато вы можете изменить браузер на Андроиде, сделав понравившееся приложение основным:

Запустите свой любимый веб-обозреватель. Откройте настройки. Нажмите кнопку «Сделать браузером по умолчанию».

У каждого приложения свое оформление меню, поэтому данную инструкцию нельзя назвать универсальной. Поэтому примите к сведению дополнительную информацию о том, как изменить браузер по умолчанию через настройки телефона:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Приложения». Вызовите контекстное меню нажатием на три точки. Откройте вкладку «Приложения по умолчанию». Во вкладке «Браузер» выберите интересующее приложение.

Теперь все ссылки будут открываться в выбранном вами веб-обозревателе. Но это далеко не все настройки браузера, которые могут пригодиться при повседневном использовании, поэтому идем дальше.

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Синхронизация браузера

Если вы пользуетесь одним и тем же веб-обозревателем на смартфоне и компьютере, то настоятельно рекомендую выполнить синхронизацию браузера:

Запустите веб-обозреватель. Откройте настройки. Нажмите кнопку «Включить синхронизацию».

В этой инструкции описана синхронизация Яндекс Браузера, но аналогичный алгоритм будет использоваться и в других веб-обозревателях. Включив данную опцию, вы сделаете так, чтобы на обоих устройствах отображался единый список закладок и поисковых запросов.

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Как отключить уведомления в браузере

Теперь хочу поговорить про уведомления в браузере. Их может присылать как само приложение, информируя вас, например, о функциях обновления, так и отдельные сайты, на которые вы случайно или специально подписались. Меня эти постоянные оповещения сильно раздражают. Если вас обуревают те же чувства, взгляните, как отключить уведомления от сайтов:

Откройте настройки веб-обозревателя. Перейдите в раздел «Уведомления». Снимите галочку с пункта «Показывать уведомления».

Выполнив эти простые действия, вы уберете сразу все оповещения. В то же время, если вы были подписаны на определенные сайты, то их можно будет исключить из списка. Наконец, отключить оповещения браузера также удастся через настройки телефона, выбрав в разделе «Приложения» интересующий веб-обозреватель.

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Как сделать страницу стартовой в браузере

При запуске веб-обозревателя человека встречает последний посещенный сайт или страница, выбранная в качестве главной. Она всегда будет открываться первой. И, если вы, например, любите Yandex, посмотрите, как сделать Яндекс стартовой страницей:

Откройте настройки браузера. Перейдите в раздел «Стартовая страница». Выберите ya.ru или любую другую страницу, которая будет открываться по умолчанию.

Многие веб-обозреватели имеют собственную главную страницу, не позволяя заменить ее на какой-либо другой сайт. При запуске приложения вы можете наблюдать закладки и прочие элементы интерфейса, а также поисковую строку. Поэтому сейчас предлагаю поговорить о том, как изменить поисковую систему:

Запустите приложение. Откройте его настройки. Перейдите в раздел «Поисковая система по умолчанию». Выберите альтернативный вариант.

Изложенная выше инструкция помогает понять, как изменить поисковую систему в Опере. Но и в других браузерах выполняются те же самые действия, поэтому алгоритм в полной мере является универсальным.

Закладки в браузере

Если ваш веб-обозреватель не позволяет изменить стартовую страницу, можно просто добавить сайт в закладки браузера:

Откройте главную страницу понравившегося сайта. Вызовите контекстное меню через три точки. Нажмите на звездочку или кнопку «В закладки».

Теперь сайт будет отображаться на главной странице вместе с часто посещаемыми ресурсами. Одновременно с этим у многих людей даже после выполнения этих действий остается нерешенным вопрос, где находятся закладки в браузере. Иногда для ознакомления с ними нужно открыть раздел «Закладки» в контекстном меню, вызываемом через три точки.

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Продолжая тему, также хочу рассказать, как добавить сайт на главный экран телефона. Это позволит вывести его на рабочий стол в качестве отдельного приложения. Откройте главную страницу сайта, вызовите контекстное меню и нажмите кнопку «Добавить на главный экран».

Вот таким ловким движением вы обойдете ограничения браузера, запрещающие менять страницу по умолчанию. На этом список моих советов по настройке веб-обозревателя исчерпан. Но вы можете прочитать на нашем сайте, как очистить историю браузера, и узнать о других особенностях работы приложений.