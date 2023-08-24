Как настроить изображение на телевизоре Андроид ТВ, чтобы не испортить зрение

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Иван Герасимов

Телевизор с Андроид ТВ — это прежде всего развлекательный центр на дому. После покупки пользователи сразу же скачивают на него приложения, подключают флешки и внешние диски и наслаждаются просмотром, совершенно забывая о том, что устройство нужно настроить. Кто-то об этом вспоминает только спустя некоторое время, когда от телевизора устают глаза или возникает дискомфорт при просмотре. В Андроид ТВ есть полезные настройки экрана, благодаря которым этого можно избежать, но в силу сложности и перегруженности операционки найти их сложновато.

Как настроить изображение на телевизоре Андроид ТВ, чтобы не испортить зрение. Вот отличные настройки изображения для Андроид ТВ, от которых будут меньше уставать глаза. Фото.

Вот отличные настройки изображения для Андроид ТВ, от которых будут меньше уставать глаза

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Как увеличить яркость изображения на Андроид ТВ

Далеко не все телевизоры имеют датчик освещенности, благодаря которому можно точнее регулировать яркость изображения. В недорогих моделях приходится использовать различные интеллектуальные настройки, которые ориентируются на время суток. Но как показывает практика — они не справляются, поэтому лучше активировать их самостоятельно.

К счастью, в Андроид ТВ есть режим Спорт, при включении которого увеличивается контрастность, изображение становится плавнее, а яркость снижается. Таким образом, картинка становится намного приятнее глазу.

  • Нажмите «Параметры» — кнопка с шестеренкой на пульте.
  • Затем выберите «Система».
    • Как увеличить яркость изображения на Андроид ТВ. В режиме Спорт изображение будет контрастнее, а яркость — ниже. Фото.

    В режиме Спорт изображение будет контрастнее, а яркость — ниже

  • Внизу активируйте «Режим Спорт».

Функция подходит не только для спортивных трансляций, но и для просмотра фильмов в темное время суток. Пользуйтесь!

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Как включить сглаживание на телевизоре

Практически любое видео на YouTube имеет эффект дрожания: если присмотреться, то можно заметить, как изображение дергается. Особенно это чувствуется при просмотре стримов или Shorts на большом экране, из-за чего через какое-то время глаза начинают больше напрягаться и уставать. Чтобы сделать изображение на телевизоре четче, включите одну настройку на Андроид ТВ.

  • Включите видео на YouTube и нажмите кнопку «Параметры» на пульте.
  • Выберите «Изображение», затем — «Доп. параметры».
    • Как включить сглаживание на телевизоре. Настройка уберет вибрацию картинки и сделает ее приятнее. Фото.

    Настройка уберет вибрацию картинки и сделает ее приятнее

  • Нажмите «Режим Движения» и активируйте переключатель.
  • Затем отрегулируйте устранение дрожания по шкале от 0 до 10, выбрав наиболее комфортное изображение для вас.

Обязательно установите уровень сглаживания на шкале, чтобы система не перебарщивала и убирала не все дрожание из видео. Если установить ее на 10, то в некоторых роликах картинка станет неестественной.

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Ночной режим на Андроид ТВ

Вы будете удивлены, но в Android TV нет ночного режима — во всяком случае, на своем телевизоре я его не нашел. Возможно, его нет и у вас, если он параметр не предусмотрен производителем в качестве надстройки. Это еще одно отличие операционки для телевизоров от мобильного Андроида, где ее можно включить в одно касание. При этом поменять цветовую температуру изображения все же можно!

  • Нажмите «Параметры» на пульте от ТВ.
  • Выберите «Изображение», затем — «Доп. параметры».
    • Ночной режим на Андроид ТВ. Ночного режима в Андроид ТВ нет, но можно вручную поменять цветовую температуру. Фото.

    Ночного режима в Андроид ТВ нет, но можно вручную поменять цветовую температуру

  • Нажмите «Цвет» и в самом низу отрегулируйте цветовую температуру: на шкале слева расположен теплый оттенок, а справа — холодный.

На первый взгляд, качество изображения на телевизоре изменится не так сильно, но при просмотре в темное время суток вы сразу заметите, что экран слегка желтит, тем самым снижая уровень излучения синего света.

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Как улучшить изображение на Андроид ТВ

Телевизоры под управлением как минимум Android TV 11 получили новую функцию после небольшого обновления в 2022 году. Она расположена на главном экране параметров и называется Интеллектуальные настройки — регулировка изображения и звука на основе алгоритмов.

С их помощью система автоматически будет подбирать нужные параметры для контента во время его воспроизведения. Другими словами, пока вы смотрите то или иное видео, телевизор сам поменяет яркость, насыщенность, контрастность и другие параметры, чтобы вам было комфортнее.

Как улучшить изображение на Андроид ТВ. Интеллектуальные настройки сами подбирают параметры изображения. Фото.

Интеллектуальные настройки сами подбирают параметры изображения

После просмотра снова будут использоваться установленные вами настройки. Функция не отключится после ручной смены режима изображения, яркости и других параметров. Иногда она деактивируется после перезагрузки телевизора, но я рекомендую ее опробовать, чтобы оценить разницу.

Если предпочитаете менять картинку на телевизоре самостоятельно, попробуйте применить режим для всех изображений: с помощью этой фишки все настройки будут активны целиком для системы или только для использующегося сейчас. Расположена она прямо в пункте «Изображение» — «Применить режим для всех изображений».

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А еще на Андроид ТВ нужно время от времени обновлять приложения, но важно делать это правильно. Как установить новую версию, но не сделать телевизор хуже — читай в нашем материале.

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