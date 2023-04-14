Как настроить камеру на телефоне в режиме профессиональной съемки

Все мы любим фотографировать на смартфон и чаще всего делаем это в авторежиме. Просто запускаем приложение, жмем кнопку затвора — и снимок готов. Устройство самостоятельно настраивает огромное количество параметров, что позволяет добиться наилучшего результата. Однако смартфон не понимает творческую задумку фотографа, а потому хороший с его точки зрения снимок не всегда кажется нам заслуживающим внимания. Исправить это и проявить креатив помогает профессиональный режим камеры, который также называют ручным. Он есть почти на каждом телефоне под управлением Android и сегодня мы разберемся, как с ним работать.

Как открыть профессиональный режим камеры

Открывая камеру на телефоне, обычно вы попадаете в автоматический режим съемки, где предлагается сделать фото или записать видео. Также здесь можно применить различные фильтры, включить или выключить обработку искусственным интеллектом, но нас это не интересует. Среди доступных режимов постарайтесь найти пункт «Профи», который может называться «Профессиональный», «Pro», «Расширенный» или «Ручной» в зависимости от модели смартфона.

Если вы не нашли интересующий раздел, откройте вкладку «Еще» («Дополнительно»). Как правило, здесь представлен список дополнительных режимов, среди которых обязательно найдется место ручной съемке. Также можете заглянуть в меню, вызываемое нажатием на «три полоски».

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Настройки камеры телефона

Когда вы все-таки найдете и откроете профи-режим камеры, то увидите на экране огромное количество переключателей. Их количество зависит от возможностей вашего смартфона, но чаще всего встречаются такие настройки:

LENS. Здесь предлагается выбрать объектив, на который вы будете снимать: широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, портрет или телевик. Разумеется, столь широкий выбор представлен далеко не на каждом смартфоне.

Здесь предлагается выбрать объектив, на который вы будете снимать: широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, портрет или телевик. Разумеется, столь широкий выбор представлен далеко не на каждом смартфоне. EV. Эта аббревиатура расшифровывается как Exposure Value, что в переводе означает «величина экспозиции». Данная настройка позволяет сделать фото светлее или темнее.

Эта аббревиатура расшифровывается как Exposure Value, что в переводе означает «величина экспозиции». Данная настройка позволяет сделать фото светлее или темнее. ISO. Один из важнейших параметров, влияющий на светочувствительность матрицы . Чем больше ISO, тем светлее снимок. По сути, то же самое, что и EV.

Один из важнейших параметров, влияющий на . Чем больше ISO, тем светлее снимок. По сути, то же самое, что и EV. S. Этой буквой обозначают выдержку камеры , то есть то, какое количество времени матрица будет тратить на захват света. Измеряется в секундах и их долях. Для примера: значение 1/100 равно 0.01 секунды.

Этой буквой обозначают , то есть то, какое количество времени матрица будет тратить на захват света. Измеряется в секундах и их долях. Для примера: значение 1/100 равно 0.01 секунды. F. Здесь вы найдете настройки изменения диафрагмы камеры . Характеристика влияет на размытие фона, который располагается за объектом фокусировки.

Здесь вы найдете настройки . Характеристика влияет на размытие фона, который располагается за объектом фокусировки. WB. На вашем смартфоне может называться балансом белого, что является точной расшифровкой этой аббревиатуры. Характеристика позволяет отрегулировать освещение, сделав его более теплым или холодным.

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По умолчанию все настройки камеры выставляются автоматически. О том, как и в каких случаях ими стоит управлять, поговорим совсем скоро, а сейчас отмечу, что в профессиональном режиме могут скрываться и другие переключатели:

формат RAW (съемка фото в особом расширении, сохраняющем необработанные данные; идеально подходит для постобработки снимка в редакторе);

AF (изменение режима автофокусировки);

режим измерения экспозиции (как и предыдущая характеристика, меняет работу фокусировки);

параметры резкости, насыщенности и контрастности;

проверка экспозиции (подсвечивание недоэкспонированных и переэкспонированных областей);

эффекты;

съемка в полном разрешении.

Если в интерфейсе своего приложения камеры вы заметите и другие пункты, то сможете узнать об их предназначении нажатием на кнопку «i», за которой прячется справка. Мы же перейдем к разговору о правилах съемки на телефон в ручном режиме.

Как фотографировать на телефон

Если ваш смартфон оснащен камерой на 48, 50, 64, 108 или 200 мегапикселей, то по умолчанию он все равно будет делать снимки в разрешении 12 Мп, а иногда – 16 Мп. Выбор полного формата помогает добиться улучшения детализации, но только в условиях яркого освещения.

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Выбор линзы зависит исключительно от сценария съемки. Хотите, чтобы в кадр попало больше объектов — выбирайте сверхширокоугольную. Нужно снять какую-то мелочь вблизи — отдайте предпочтение макро-объективу. Если вы фотографируете против яркого солнца, рекомендуется выставить более низкий ISO, а увеличивать этот параметр стоит во время ночной съемки. Но лучше оставить автоматическое значение, чтобы не испортить кадр своими экспериментами.

Выдержка камеры позволит вам проявить весь креатив. Чем она короче, тем быстрее телефон фотографирует. Следовательно, при съемке объектов в движении нужно выбирать короткую выдержку. Делаете вечернее фото? Тогда ставьте более длинную выдержку от одной секунды, чтобы снимок получился ярким, и ни одна деталь не осталась в стороне.

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Учтите, что при использовании длинной выдержки лучше держать смартфон на штативе, так как камера будет долго собирать свет, а любое движение руки смажет весь снимок. Если не допускать ошибок, получится сфотографировать идеальное звездное небо или добиться красивого эффекта размытия несущихся по дороге машин.

Диафрагму стоит настраивать только в том случае, если вы делаете портретную съемку. Как уже говорилось ранее, чем она больше, тем сильнее будет размыт фон. Ну а баланс белого — чистая вкусовщина, меняющая тон фото, но не более того.