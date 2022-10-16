Как настроить карту памяти и правильно ей пользоваться

Многие смартфоны (как правило, бюджетного и среднебюджетного класса) обладают специальным слотом для установки карт памяти, которые помогают расширить внутреннее хранилище устройства. Обычно пользователи не уделяют должного внимания SD-картам, из-за чего в их работе возникают проблемы (исчезают файлы, или накопитель не распознается). Чтобы не столкнуться с подобного рода трудностями, нужно узнать, как настроить карту памяти. И мы вам в этом поможем.

Как установить карту памяти

Прежде всего нужно сказать несколько слов о том, как установить карту памяти. Сначала требуется извлечь SIM-лоток, воспользовавшись комплектным ключом. Вставьте его в специальное отверстие до щелчка, а затем — достаньте площадку.

Обратите внимание, что лотки бывают разные:

полноценные (2xSIM + 1xSD);

комбинированные (2xSIM/1xSIM + 1xSD);

на 2 SIM-карты;

на 1 SIM-карту.

Установить карту памяти можно только через лоток первых двух типов. Причем во втором случае придется пожертвовать одной СИМкой для установки SD-карты. Вам нужно положить карту памяти на подложку, рядом с которой красуется надпись «TF» или «SD» и вставить лоток обратно в смартфон.

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Как отформатировать карту памяти

Скорее всего, при первом подключении SD-карты на экране вашего смартфона появится уведомление с информацией о том, что устройство обнаружило внешний накопитель. Нажмите на него для форматирования карты памяти под собственные нужды. Если у вас чистый Android, то можно использовать MicroSD-карту даже как память телефона, чтобы устанавливать на нее приложения.

Если никакое уведомление после установки карты памяти не появилось, то вам все равно нужно ее отформатировать, действуя по инструкции:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Хранилище». В пункте «SD-карта» нажмите кнопку «Форматировать SD-карту» и подтвердите выполнение операции.

И здесь важно сделать 2 уточнения. Первое — форматирование приведет к полному удалению всех файлов, сохраненных на карте, поэтому заранее позаботьтесь об их временном перемещении на другой накопитель. Второе — отформатировать SD-карту для использования в качестве внутреннего хранилища разрешают далеко не все производители, из-за чего на внешнем накопителе не получается разместить приложения.

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Приложение на карту памяти

Если вы являетесь владельцем смартфона, который в ходе форматирования не позволяет выбрать SD-карту как внутреннюю память, то для того, чтобы поместить приложения на карту памяти Андроид, придется воспользоваться сторонним средством — Activity Launcher. Установите его через магазин Google Play и действуйте по инструкции:

Откройте настройки гаджета. В разделе «Для разработчиков» активируйте опцию «Разрешить сохранение на внешний накопитель». Если этот раздел скрыт — узнайте, как его открыть. Выдайте Activity Launcher все разрешения. Желательно сделать это через раздел настроек «Приложения». Запустите Activity Launcher. Откройте вкладку «Файлы». Тапните по файлу «com.android.documentsui.ViewDownloadsActivity». В открывшемся приложении «Файлы» нажмите на кнопку с тремя полосками, а затем — на название SD-карты (скорее всего, будет отмечена как «android»). Перейдите в «Настройки хранилища» через 3 точки. Нажмите кнопку «Внутренняя память» и подтвердите форматирование.

Теперь карта памяти будет объединена с внутренним накопителем, и вы сможете устанавливать приложения на SD-карту. При этом работать внешнее хранилище будет только в связке с вашим смартфоном, а на другом оно просто не распознается. Если в процессе выполнения операции у возникнут проблемы, ознакомьтесь с дополнительными способами, как перенести приложения на карту памяти.

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Сохранение на карту памяти

Не ошибусь, если предположу, что вы планируете использовать SD-карту для экономии места на внутреннем накопителе. Поэтому не лишним будет настроить ее таким образом, чтобы файлы сохранялись на карту памяти:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Хранилище». Нажмите кнопку «Настройки хранилища». В каждой имеющейся вкладке выберите «Внешний накопитель».

Возможно, в настройках вашего телефона данный пункт меню отсутствует. Тогда придется выбирать карту памяти в качестве места для сохранения файлов в каждом приложении по отдельности. Вот, как настроить сохранение на карту памяти в Google Chrome:

Запустите приложение. Нажмите на «3 точки» и перейдите в «Настройки». Во вкладке «Скачанные файлы» выберите «SD-карту» как место сохранения.

Рекомендую сделать то же самое во всех приложениях, которые позволяют скачивать и создавать файлы. Это касается браузеров, видеохостингов, онлайн-кинотеатров и, конечно же, программы «Камера».

Безопасное извлечение

Если вы часто извлекаете карту памяти и переставляете ее в другой смартфон, необходимо задуматься о сохранности накопителя. В противном случае MicroSD быстро выйдет из строя. Чтобы этого не произошло, нужно безопасно извлечь карту памяти:

Откройте настройки гаджета. Перейдите в раздел «О телефоне», после чего — «Хранилище». Во вкладке «SD-карта» нажмите кнопку «Извлечь SD-карту» и дождитесь появления сообщения «Отключение SD-карты завершено».

После выполнения описанных выше действий извлеките карту памяти физически, достав ее из лотка. Делайте безопасное извлечение всякий раз, как переставляете SD-карту, и никогда не забывайте о столь важной процедуре.

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Телефон не видит карту памяти

В процессе использования внешнего накопителя вы можете столкнуться с проблемой, когда телефон не видит карту памяти. Она проявляется по-разному. У кого-то хранилище просто не отображается, а у кого-то — исчезают файлы. Мы подробно отвечали на вопрос, почему телефон не видит карту памяти, в отдельном материале, поэтому сейчас лишь несколько основных рекомендаций касательного того, что нужно делать для решения проблемы:

извлеките карту памяти и вставьте ее обратно;

перезагрузите смартфон.

проверьте работоспособность накопителя на другом устройстве;

выполните форматирование карты памяти на другом смартфоне или компьютере.

Если SD-карта не отображается ни на одном из имеющихся в вашем распоряжении устройств, то, скорее всего, накопитель вышел из строя, и вы не сможете его починить. Чтобы не столкнуться с проблемой в будущем, изучите информацию о том, как правильно выбрать карту памяти.