Как настроить карту памяти и правильно ей пользоваться

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Герман Вологжанин 0

Многие смартфоны (как правило, бюджетного и среднебюджетного класса) обладают специальным слотом для установки карт памяти, которые помогают расширить внутреннее хранилище устройства. Обычно пользователи не уделяют должного внимания SD-картам, из-за чего в их работе возникают проблемы (исчезают файлы, или накопитель не распознается). Чтобы не столкнуться с подобного рода трудностями, нужно узнать, как настроить карту памяти. И мы вам в этом поможем.

Если не настроить карту памяти правильно, совсем скоро она перестанет работать

Как установить карту памяти

Прежде всего нужно сказать несколько слов о том, как установить карту памяти. Сначала требуется извлечь SIM-лоток, воспользовавшись комплектным ключом. Вставьте его в специальное отверстие до щелчка, а затем — достаньте площадку.

Главное — не перепутать отверстие для ключа с микрофоном. Это особенно важно, если лоток располагается на нижнем торце корпуса

Обратите внимание, что лотки бывают разные:

  • полноценные (2xSIM + 1xSD);
  • комбинированные (2xSIM/1xSIM + 1xSD);
  • на 2 SIM-карты;
  • на 1 SIM-карту.

Установить карту памяти можно только через лоток первых двух типов. Причем во втором случае придется пожертвовать одной СИМкой для установки SD-карты. Вам нужно положить карту памяти на подложку, рядом с которой красуется надпись «TF» или «SD» и вставить лоток обратно в смартфон.

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Как отформатировать карту памяти

Скорее всего, при первом подключении SD-карты на экране вашего смартфона появится уведомление с информацией о том, что устройство обнаружило внешний накопитель. Нажмите на него для форматирования карты памяти под собственные нужды. Если у вас чистый Android, то можно использовать MicroSD-карту даже как память телефона, чтобы устанавливать на нее приложения.

Чистый Андроид сразу предлагает отформатировать карту

Если никакое уведомление после установки карты памяти не появилось, то вам все равно нужно ее отформатировать, действуя по инструкции:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Хранилище».
  3. В пункте «SD-карта» нажмите кнопку «Форматировать SD-карту» и подтвердите выполнение операции.

В процессе форматирования с карты будут удалены все файлы

И здесь важно сделать 2 уточнения. Первое — форматирование приведет к полному удалению всех файлов, сохраненных на карте, поэтому заранее позаботьтесь об их временном перемещении на другой накопитель. Второе — отформатировать SD-карту для использования в качестве внутреннего хранилища разрешают далеко не все производители, из-за чего на внешнем накопителе не получается разместить приложения.

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Приложение на карту памяти

Если вы являетесь владельцем смартфона, который в ходе форматирования не позволяет выбрать SD-карту как внутреннюю память, то для того, чтобы поместить приложения на карту памяти Андроид, придется воспользоваться сторонним средством — Activity Launcher. Установите его через магазин Google Play и действуйте по инструкции:

  1. Откройте настройки гаджета.
  2. В разделе «Для разработчиков» активируйте опцию «Разрешить сохранение на внешний накопитель». Если этот раздел скрыт — узнайте, как его открыть.
  3. Выдайте Activity Launcher все разрешения. Желательно сделать это через раздел настроек «Приложения».
  4. Запустите Activity Launcher.
  5. Откройте вкладку «Файлы».
  6. Тапните по файлу «com.android.documentsui.ViewDownloadsActivity».
  7. В открывшемся приложении «Файлы» нажмите на кнопку с тремя полосками, а затем — на название SD-карты (скорее всего, будет отмечена как «android»).
  8. Перейдите в «Настройки хранилища» через 3 точки.
  9. Нажмите кнопку «Внутренняя память» и подтвердите форматирование.

Внимательно выполняйте каждый шаг. В противном случае не получится правильно выполнить форматирование

Теперь карта памяти будет объединена с внутренним накопителем, и вы сможете устанавливать приложения на SD-карту. При этом работать внешнее хранилище будет только в связке с вашим смартфоном, а на другом оно просто не распознается. Если в процессе выполнения операции у возникнут проблемы, ознакомьтесь с дополнительными способами, как перенести приложения на карту памяти.

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Сохранение на карту памяти

Не ошибусь, если предположу, что вы планируете использовать SD-карту для экономии места на внутреннем накопителе. Поэтому не лишним будет настроить ее таким образом, чтобы файлы сохранялись на карту памяти:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Хранилище».
  3. Нажмите кнопку «Настройки хранилища».
  4. В каждой имеющейся вкладке выберите «Внешний накопитель».

То же самое можно сделать в настройках отдельно взятого приложения

Возможно, в настройках вашего телефона данный пункт меню отсутствует. Тогда придется выбирать карту памяти в качестве места для сохранения файлов в каждом приложении по отдельности. Вот, как настроить сохранение на карту памяти в Google Chrome:

  1. Запустите приложение.
  2. Нажмите на «3 точки» и перейдите в «Настройки».
  3. Во вкладке «Скачанные файлы» выберите «SD-карту» как место сохранения.

Теперь файлы будут автоматически загружаться на карту памяти

Рекомендую сделать то же самое во всех приложениях, которые позволяют скачивать и создавать файлы. Это касается браузеров, видеохостингов, онлайн-кинотеатров и, конечно же, программы «Камера».

Безопасное извлечение

Если вы часто извлекаете карту памяти и переставляете ее в другой смартфон, необходимо задуматься о сохранности накопителя. В противном случае MicroSD быстро выйдет из строя. Чтобы этого не произошло, нужно безопасно извлечь карту памяти:

  1. Откройте настройки гаджета.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне», после чего — «Хранилище».
  3. Во вкладке «SD-карта» нажмите кнопку «Извлечь SD-карту» и дождитесь появления сообщения «Отключение SD-карты завершено».

Обязательно выполняйте безопасное извлечение

После выполнения описанных выше действий извлеките карту памяти физически, достав ее из лотка. Делайте безопасное извлечение всякий раз, как переставляете SD-карту, и никогда не забывайте о столь важной процедуре.

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Телефон не видит карту памяти

В процессе использования внешнего накопителя вы можете столкнуться с проблемой, когда телефон не видит карту памяти. Она проявляется по-разному. У кого-то хранилище просто не отображается, а у кого-то — исчезают файлы. Мы подробно отвечали на вопрос, почему телефон не видит карту памяти, в отдельном материале, поэтому сейчас лишь несколько основных рекомендаций касательного того, что нужно делать для решения проблемы:

  • извлеките карту памяти и вставьте ее обратно;
  • перезагрузите смартфон.
  • проверьте работоспособность накопителя на другом устройстве;
  • выполните форматирование карты памяти на другом смартфоне или компьютере.

Если SD-карта не отображается ни на одном из имеющихся в вашем распоряжении устройств, то, скорее всего, накопитель вышел из строя, и вы не сможете его починить. Чтобы не столкнуться с проблемой в будущем, изучите информацию о том, как правильно выбрать карту памяти.

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