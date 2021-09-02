Как настроить клавиатуру на телефоне с Андроид

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что клавиатура – это, пожалуй, один из самых примитивных компонентов операционной системы Android, она тоже обладает рядом настроек, которые могут серьёзно облегчить ваше с ней взаимодействие. Мало того, что для собственного удобства нужно выбрать подходящую клавиатуру, так ещё и сконфигурировать её таким образом, чтобы впредь вам было комфортно ей пользоваться. Может показаться, что это глупость. Ну вот ещё, только клавиатуру я не настраивал, — скажут некоторые. Но, поверьте, правильная настройка может не только облегчить её использование, но и сэкономить ваше время при наборе текста.

gboard

Клавиатуру для телефона нужно правильно настроить, чтобы ей было удобно пользоваться

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Первое правило удобного набора текста на сенсорном экране – удобная клавиатура для Android. Несмотря на то что в Google Play просто куча сторонних клавиатур, самая лучшая всё равно у Google. Она называется Gboard. Попробуйте, если ещё не пробовали. Она очень умная и функциональная. С ней вы будете допускать намного меньше ошибок, потому что она сама исправляет опечатки, а предиктивный ввод ускоряет ввод. Но это не самое главное.

Как изменить клавиатуру по умолчанию на Android

Но мало просто скачать стороннюю клавиатуру. Нужно ещё и установить её в качестве системной. Сделать это можно в настройках:

  • Запустите «Настройки» на своём Android-смартфоне;
  • Откройте «Система и обновления» — «Клавиатура по умолчанию»;
Клавиатура по умолчанию

Для начала нужно установить новую клавиатуру как клавиатуру по умолчанию

  • Включите Gboard в качестве системной клавиатуры;
  • Подтвердите изменение и выйдите из настроек.

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Теперь, когда вы будете вызывать клавиатуру, на экране будет появляться Gboard. При этом та клавиатура, которая была установлена по умолчанию, отключится. При желании вы можете вообще удалить её либо «Остановить» в настройках, чтобы она не вылезала с предложениями вернуть её назад.

Как включить непрерывный ввод на Андроид

После установки Gboard включите функцию непрерывного ввода. Она позволяет набирать текст свайпами по клавиатуре, не отрывая палец от экрана. Просто водишь им по клавишам, а алгоритмы сами определяют, что это должно быть за слово, и расставляют за тебя пробелы. Скорость печати увеличивается многократно:

  • Откройте любой чат и вызовите клавиатуру;
  • Нажмите на иконку настроек над клавишами;
Непрерывный ввод

Включите непрерывный ввод — это удобно

  • Здесь откройте вкладку «Непрерывный ввод»;
  • Включите все параметры, которые есть в окне.

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Теперь попробуйте ввести слово, просто водя пальцем по экрану от одной буквы к другой. Если получилось не то слово, клавиатура скорее всего предложит заменить его другим, которое появится над блоком клавиш. Ну, а если не предложит, просто перепишите его – клавиатура это запомнит и впредь не будет ошибаться.

Настроить длительное нажатие клавиш

Следующий шаг, который реально сделал моё использование Gboard намного приятнее, — это снижение задержки при удерживании. Наверное, вы знаете, что некоторые клавиши скрывают в себе сразу несколько символов, которые вызываются удерживанием. Так вот по умолчанию удерживать надо довольно долго – 300 мс.

Я предлагаю уменьшить задержку в три раза:

  • Откройте любой чат и вызовите клавиатуру;
  • Выберите «Настройки» — «Настройки»;
Долгое удерживание

Длительность удерживания должна быть как можно ниже. Это сэкономит ваше время

  • Откройте «Длительность долгого нажатия»;
  • Установите ползунок на градации 100-150 мс.

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Я рекомендую начать со 150 мс. Возможно, для вас это будет слишком быстро, а, может быть, наоборот, слишком медленно. Мне, например, нравится, когда удерживание срабатывает быстрее. Поэтому я выбрал минимальную отметку в 100 мс. После этой настройки активация скрытых символов на клавиатуре стала проходить намного быстрее, а я стал тратить меньше времени.

В это сложно поверить, но сокращение времени, которое требуется на срабатывание скрытого символа, реально делает использование клавиатуры более удобным. Я буквально заметил, как стал экономить время на подобного рода манипуляциях. Но самое главное, что клавиатура не путает, удерживаете ли вы клавишу или просто нажимаете на неё для пропечатки обычного символа. Это очень круто.

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