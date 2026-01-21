Как настроить кнопку камеры на Android для быстрого запуска и моментального фото

Герман Вологжанин

Зимой, когда температура воздуха во многих регионах России опускается до критического минуса, становится просто невозможно делать фото на телефон. Ведь сначала нужно снять перчатки, разблокировать устройство, запустить камеру и нажать кнопку спуска затвора. Причем все это приходится делать голыми руками, которые уже через несколько секунд начинают замерзать. Впрочем, есть выход — настроить быстрый запуск камеры боковыми кнопками смартфона.

Как настроить кнопку камеры на Android для быстрого запуска и моментального фото. Учимся запускать камеру кнопками при любой погоде. Фото.

Учимся запускать камеру кнопками при любой погоде

Как открыть камеру кнопками

По умолчанию камера телефона запускается через одноименное приложение. То есть нам нужно снять блокировку экрана, а потом еще найти ярлык, делая все это голыми руками. Впрочем, среди настроек телефона вы можете отыскать запуск камеры кнопками:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Найдите опцию «Запуск камеры».
  3. Активируйте быстрый запуск и выберите кнопку, которой будет открываться камера.
Как открыть камеру кнопками. Быстрый запуск включается через настройки. Фото.

Быстрый запуск включается через настройки

В зависимости от производителя смартфона функция может называться по-разному. Старайтесь искать ее по ключевым словам «запуск камеры». Если ничего нет — посмотрите настройки самой камеры:

  1. Запустите приложение «Камера».
  2. Откройте настройки.
  3. Включите быстрый запуск.
Как открыть камеру кнопками. Иногда его можно найти в настройках камеры. Фото.

Иногда его можно найти в настройках камеры

Таким образом, кнопка камеры Android — это не встроенная функция телефона, а опция, которая реализуется производителем вашего устройства. Теоретически ее может и не быть.

Как сделать фото боковыми кнопками

Как правило, на каждом телефоне изначально работает фото боковыми кнопками. Чтобы сделать снимок, достаточно нажать кнопку уменьшения громкости в режиме «Фото». Если этого не происходит, сделайте следующее:

  1. Откройте настройки камеры.
  2. Перейдите в раздел «Функция кнопок громкости».
  3. Выберите опцию «Снимок».
Как сделать фото боковыми кнопками. Быстрое фото скрывается в настройках камеры. Фото.

Быстрое фото скрывается в настройках камеры

Как и в случае с запуском камеры, снимок кнопками не является встроенной функцией Android, в связи с чем искомый раздел настроек может называться иначе. Будьте готовы к этому.

