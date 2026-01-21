Как настроить кнопку камеры на Android для быстрого запуска и моментального фото

Зимой, когда температура воздуха во многих регионах России опускается до критического минуса, становится просто невозможно делать фото на телефон. Ведь сначала нужно снять перчатки, разблокировать устройство, запустить камеру и нажать кнопку спуска затвора. Причем все это приходится делать голыми руками, которые уже через несколько секунд начинают замерзать. Впрочем, есть выход — настроить быстрый запуск камеры боковыми кнопками смартфона.

Как открыть камеру кнопками

По умолчанию камера телефона запускается через одноименное приложение. То есть нам нужно снять блокировку экрана, а потом еще найти ярлык, делая все это голыми руками. Впрочем, среди настроек телефона вы можете отыскать запуск камеры кнопками:

Откройте настройки устройства. Найдите опцию «Запуск камеры». Активируйте быстрый запуск и выберите кнопку, которой будет открываться камера.

В зависимости от производителя смартфона функция может называться по-разному. Старайтесь искать ее по ключевым словам «запуск камеры». Если ничего нет — посмотрите настройки самой камеры:

Запустите приложение «Камера». Откройте настройки. Включите быстрый запуск.

Таким образом, кнопка камеры Android — это не встроенная функция телефона, а опция, которая реализуется производителем вашего устройства. Теоретически ее может и не быть.

Как сделать фото боковыми кнопками

Как правило, на каждом телефоне изначально работает фото боковыми кнопками. Чтобы сделать снимок, достаточно нажать кнопку уменьшения громкости в режиме «Фото». Если этого не происходит, сделайте следующее:

Откройте настройки камеры. Перейдите в раздел «Функция кнопок громкости». Выберите опцию «Снимок».

Как и в случае с запуском камеры, снимок кнопками не является встроенной функцией Android, в связи с чем искомый раздел настроек может называться иначе. Будьте готовы к этому.