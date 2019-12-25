Несмотря на то что Digital Wellbeing принято считать аналогом «Экранного времени» для Android, на самом деле у них есть одно весьма ощутимое отличие. Если ограничительный режим в исполнении Apple позволяет блокировать выполнение определённых задач и на своём, и на чужих устройствах, то решение Google направлено только на тот аппарат, на котором оно установлено. Это усложняет контроль родителей за своими детьми, за которыми в условиях доступности любой информации нужно следить особенно тщательно. К счастью, для этих целей существует Family Link.

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Family Link (скачать) – это сервис родительского контроля для Android. Благодаря ему родители могут отслеживать, какие приложения устанавливает их чадо, где оно находится в конкретный момент, как много времени проводит со своим смартфоном, кому звонит и, самое главное, могут фильтровать контент, который оно потребляет. При этом неважно, посредством каких приложений ребёнок получает доступ к информации: через YouTube, Google Play или Chrome – ограничить доступ к определённым типам сведений можно в любом из установленных приложений и сервисов.

Как настроить Family Link на Android

Чтобы настроить Family Link, вам потребуется установить приложение на свой смартфон и на смартфон ребёнка. После этого пройдите авторизацию на своём устройстве, а затем введите авторизационный код на аппарате ребёнка. Это позволит подтвердить, что к нему подключаетесь именно вы, а не кто-то другой. Если ребёнок достаточно взрослый и уже имеет свою учётную запись Google, можно воспользоваться ей, но даже если вы пользуетесь общим аккаунтом, ничего принципиально не изменится. Family Link это неважно.

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Family Link работает на всех смартфонах, начиная с версии Android 5.0 и выше. При этом, как и полагается по закону большинства стран, действие родительского контроля заканчивается по достижении ребёнком 18 лет. Это значит, что в момент наступления совершеннолетия он сможет самостоятельно отключить Family Link и запретить вам следить за его действиями. Однако до того момента вы вправе контролировать всё, что он делает, а при необходимости ещё и ограничивать своё чадо в том, в чём, по-вашему, нужно ваше непосредственное участие.

Что может Google Family Link

Удалённо просматривать экран смартфона ребёнка;

Просматривать историю поисковых запросов ребёнка;

Проверять историю просмотров ребёнка в Chrome;

Просматривать или сбрасывать пароль аккаунта ребёнка;

Читать сообщения и письма, отправленные или полученные ребёнком;

Удалять аккаунт ребёнка;

Блокировать ребёнку возможность отключить родительский контроль;

Связывать устройства Google Home с аккаунтом ребёнка.

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Получается, что у пользователей Android есть даже более широкие возможности по контролю за действиями детей, чем у пользователей iOS. Ведь если владельцы iPhone могут только ограничивать времяпрепровождение своих чад в приложениях и развлечениях, те, кто пользуется устройствами на базе ОС от Google, могут ещё и читать всю переписку, блокировать возможность общения с теми или иными людьми, не говоря уже о том, чтобы просматривать, какие запросы их ребёнок отправляет в интернет.