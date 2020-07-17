Как настроить SberPay на Android и как платить

Неделю назад Сбербанк запустил в России мобильный сервис бесконтактных платежей SberPay, который уже доступен пользователям смартфонов с поддержкой NFC на базе операционной системы Android. Многие решили, что Сбер, как всегда, опрофанился, потому что запускать такой продукт следовало хотя бы года 3-4 назад, а сегодня практического смысла в нём нет. Я не собираюсь давать оценку своевременности запуска SberPay, поскольку спрос не анализировал, да и не имею особенного желания давать советы российскому финтех-гиганту. А вот рассказать, как его настроить и как им пользоваться – всегда пожалуйста.

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Начнём с того, что пока SberPay предъявляет к своим пользователям ряд обязательных условий. Во-первых, вы должны быть владельцем смартфона на Android с версией не ниже 7.0 и поддержкой NFC. Во-вторых, вы должны быть держателем карты Visa Сбербанка. Статус карты значения не имеет, а вот если у вас MasterCard, кнопки добавления карты к SberPay вы не увидите. Поэтому, если вы удовлетворяете этим условиям, можете переходить к дальнейшей инструкции. Если же нет, но попробовать новый сервис хочется, можете выпустить себе карту Visa.

Как привязать карту к SberPay

Перейдите в приложение «Сбербанк Онлайн»;

Найдите в списке карту Visa и нажмите на неё;

В открывшемся окне выберите «Добавить в SberPay»;

Подтвердите добавление карты кодом из SMS.

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Однако мало просто подтвердить регистрацию в сервисе. Чтобы им можно было пользоваться, необходимо выбрать SberPay в качестве основного инструмента бесконтактной оплаты. На разных смартфонах это делается по-разному, но поскольку все прошивки на базе Android устроены похожим образом, думаю, что проблем с поиском нужного параметра у вас не возникнет. Но на всякий случай предупреждаю: если вы не можете найти пункт меню, который позволяет переключить платёжный сервис, воспользуйтесь поисковой строкой в приложении «Настройки».

Как включить SberPay на Android

Перейдите в «Настройки» — «Соединение» — «Другие соединения»;

Здесь откройте вкладку NFC – «Приложение по умолчанию»;

В открывшемся окне выберите SberPay и подтвердите изменения.

Как платить SberPay

С этого момента вашим основным платёжным сервисом станет SberPay и вы сможете начать оплачивать покупки бесконтактным способом. По сути, ничего сложного, однако небольшие отличия от Google Pay всё-таки есть. Например, для активации SberPay нужно либо запустить приложение «Сбербанк Онлайн», либо просто поднести его к терминалу, тогда как у Google Pay ручного режима активации просто не существует. Но это не так существенно.

После того, как произойдёт распознавание NFC-модуля, смартфон предложить выбрать карту, если их несколько, а затем подтвердить оплату отпечатком пальца либо вводом код-пароля. Очень удобно и безопасно, в отличие от Google Pay, который позволяет совершить три покупки до 1000 рублей без подтверждения, способствуя разгулу мошенничества. Кроме того, если у вас отключена биометрия или код-пароль, пользоваться SberPay будет нельзя.

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Буду ли я сам пользоваться SberPay? Нет. Несмотря на то что реализация Сбербанка мне нравится, этот сервис обладает одним, но очень критическим недостатком. Конечно же, это отсутствие поддержки карт сторонних банков. Несмотря на то что карта Сбера у меня есть, моя основная карта – это кредитка Яндекс.Плюс от Тинькофф, по которой я получаю отличный кэшбек, скидки на сервисы Яндекса и бесплатную подписку на Яндекс.Музыку при условии трат в размере 5000 рублей в месяц. Поэтому отказываться от Google Play ради SberPay я не буду.