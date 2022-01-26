Как настроить телефон для пожилого человека

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Иван Герасимов 0

Смартфон для пожилого человека — настоящая ручная граната. Поверьте мне! С одной стороны, ты пытаешься сделать что-то хорошее для близкого человека, но в итоге сам обрекаешь себя на постоянные проблемы. Понятное дело, что обучить человека безошибочно пользоваться современным смартфоном не получится, но есть возможность упростить этот процесс и немного облегчить использование. Несомненно, если ваш близкий человек в возрасте уже ко всему привык и не нуждается в помощи, то лучше ничего менять. В случае же, если к вам каждый день возникают вопросы, то необходимо настроить смартфон как можно точнее. Рассказываю, что пригодилось мне, когда я учил свою бабушку пользоваться смартфоном.

Настройка смартфона для пожилого человека: что нужно знать?

Как удалить лишние приложения с телефона

В смартфоне по умолчанию собрано большое количество приложений. Постарайтесь убрать все лишнее с главного экрана — ярлычки магазина приложений и других приложений, которые вряд ли пригодятся возрастному владельцу, точно не нужны на главном экране. Оставьте только то, чем человек будет пользоваться: сообщения, WhatsApp, Галерея входящие вызовы.

Удалите лишние приложения и очистите место на рабочем экране

Лишние элементы в меню только путают людей и провоцируют лишние нажатия: в лучшем случае вас ждет тонна вопросов о том, как это убрать с экрана. В худшем — ваш близкий не сможет позвонить или ответить на ваш звонок. А еще можно включить «Простой режим» в Настройках Xiaomi. Помните: чем проще, тем лучше для всех.

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Отключить уведомления приложений Android

Отключаем лишние уведомления. Желательно, вообще все

Если какие-то приложения удалить не получилось, то обязательно отключите у них уведомления. Объясняю, зачем это нужно: внезапно появившиеся рекламные уведомления или пуши об обновлениях вводят в заблуждения возрастного владельца. «Что это?», «Откуда это взялось?», «Ничего не пойму!» — лишь несколько вопросов, которые вы услышите об этом небольшом инциденте.

Моя бабушка думает, что ей кто-то звонит, когда приходит push-уведомление — честно говоря, я устал объяснять, что это такое и откуда берется. Так что, если не хотите ежедневно отвечать на вопросы о непонятных звуках из телефона и внезапно загоревшемся экране, выключайте все лишние уведомления.

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Как найти потерянный телефон

Потерялся телефон? Не беда: найдем его с помощью геолокации, даже если он где-то дома

И тут речь пойдет даже не о телефоне, который был потерян где-то на улице или общественном месте. Его элементарно можно забыть где-то дома. Сами понимаете, что чем больше площадь дома, тем сложнее отыскать смартфон. Вам точно понадобится функция наподобие Find My Device в Android или Локатора в iOS. Обязательно ее включите, а само местонахождение устройства держите под контролем. Кстати, не забудьте про важные функции, которые точно нельзя отключать: геолокация — важнейшая из них, она всегда должна быть включена на смартфоне вашего близкого человека.

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Увеличиваем шрифт на максимум

Помните шутку про «бабушкофон Starter Pack», в котором выкручена яркость на максимум, а шрифт установлен настолько крупный, что можно увидеть из космоса? Шутки шутками, но это необходимость и вовсе никакая не блажь: моя бабушка даже на Honor с большим экраном еле видит все эти ярлычки приложений и текст, который с трудом помещается.

То же самое можно сказать про яркость дисплея в смартфоне: ставьте ее на максимум, чтобы ослепляло всех вокруг. Поверьте, это важно, чтобы человек с плохим зрением видел, кто ему звонит. Единственный минус — смартфоны при высокой яркости очень быстро разряжаются. Так что, время от времени напоминайте, чтобы его заряжали.

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Чехол-книжка — идеальный вариант

Моя бабушка очень ответственно относится к подаренному смартфону и следит за его состоянием. Но мы ведь прекрасно знаем, как это работает: смартфон всегда может разбиться, упав экраном вниз. Это не только лишние траты на ремонт или на покупку нового смартфона, но и разочарование вашего родственника: люди в возрасте относятся к подобным несчастным случаям слишком серьезно, будто произошло что-то страшное. По возможности «упакуйте» смартфон как надо: защитное стекло попрочнее, чехол потолще. Еще можно присмотреться к противоударному смартфону, на всякий случай.

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Как поставить пароль на смартфон

Отключите пароль — так будет намного спокойнее всем

И самое главное: вам нужно отключить пароль на смартфоне. Обычно мы настоятельно рекомендуем оставить его для безопасности данных, но в случае с телефоном пожилого человека, пожалуй, лучше обойтись без него. Особенно, если уверены, что к нему из посторонних не получит доступ к смартфону и, например, банковским приложениям. То же самое касается и сканеров отпечатка пальцев или разблокировки по лицу: это удобно, но вопросы все же возникают, когда этот способ не срабатывает.

Вот теперь смартфон для вашего близкого человека в возрасте более-менее готов. Какие настройки еще нужно «подкрутить», чтобы упростить использование смартфона? Делитесь лайфхаками в нашем Telegram-чате!

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