Как настроить уведомления на Яндекс Станции и открыть их при получении

Яндекс Станции неслучайно называют умные колонки. Им свойственны многие функции, характерные для смартфонов и других устройств, не обделенных интеллектом. В частности, это касается оповещений, которые позволяют не пропустить важные события. Но уведомления на Яндекс Станции несколько отличаются от того, что мы видим на экране смартфона хотя бы по той причине, что у колонки нет дисплее. Для чего же тогда нужны оповещения, как их настроить и как прослушать при получении?

Как включить уведомления на Яндекс Станции

Уведомления на Станции с Алисой сообщают о музыкальных новинках и свежих подкастах, о прибытии курьера при заказе из Яндекс Лавки, а также об интересных возможностях самого устройства. Чтобы включить или, напротив, отключить оповещения, нужно сделать следующее:

Запустить приложение Умный Дом или открыть вкладку «Устройства» в приложении Яндекс. Открыть настройки. Перейти в раздел «Контент», а затем — «Уведомления от Алисы». Настроить оповещения и устройства, куда они будут поступать, на свое усмотрение.

Теперь остается дождаться первого оповещения. Но как понять, что пришло уведомление на Яндекс Станцию, если у нее нет полноценного экрана? На этот случай колонка предусматривает две индикации: аудиальную и визуальную.

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Станция мигает зеленым — что это значит

Как только колонка решит сообщить вам о новостях в рамках настроенных оповещений, из ее динамиков донесется звук, напоминающий «дзинь». Кроме того, при поступлении уведомлений Станция мигает зеленым и делает это до тех пор, пока вы не поинтересуетесь, в чем дело.

Уведомления на станции хранятся 48 часов. В течение этого времени у вас есть возможность познакомиться с ними, после чего оповещения стираются. Так как же открыть уведомление на Яндекс Станции?

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Как прослушать уведомления на Яндекс Станции

Чтобы познакомиться с оповещением, нужно произнести одну из следующих команд Яндекс Станции или их вольных интерпретаций:

Алиса, что нового?

Алиса, что случилось?

Алиса, прочитай уведомления.

После этого голосовой ассистент сообщит, что вы получили одно, два или даже три уведомления. Далее Алиса познакомит вас с его содержимым. Например, если у одного из ваших любимых артистов вышел альбом, будет предложено либо воспроизвести его, либо перейти к следующему оповещению, ответив на предложение словом «Нет».

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Режим «Не беспокоить» на Яндекс Станции

Уведомления от Алисы могут застать вас в самый неподходящий момент. Например, когда вы спите. Согласитесь, в таком случае совершенно не хочется раньше времени просыпаться под звонкий «дзинь» и яркую индикацию Яндекс Станции. Поэтому, чтобы колонка не нарушила ваш покой, включите режим «Не беспокоить»:

Запустите Умный Дом или откройте вкладку «Устройства» в приложении Яндекс. Выберите нужную колонку. Перейдите в раздел «Не беспокоить». Активируйте переключатель напротив режима и укажите время его работы.

В режиме «Не беспокоить» на Яндекс Станции отключаются уведомления и звонки. Также, если у вашей колонки есть часы, она перестает показывать время. Но это можно исправить, активировав опцию «Показывать часы» в настройках режима.