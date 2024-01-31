Как настроить уведомления на Яндекс Станции и открыть их при получении

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Герман Вологжанин

Яндекс Станции неслучайно называют умные колонки. Им свойственны многие функции, характерные для смартфонов и других устройств, не обделенных интеллектом. В частности, это касается оповещений, которые позволяют не пропустить важные события. Но уведомления на Яндекс Станции несколько отличаются от того, что мы видим на экране смартфона хотя бы по той причине, что у колонки нет дисплее. Для чего же тогда нужны оповещения, как их настроить и как прослушать при получении?

Как настроить уведомления на Яндекс Станции и открыть их при получении. Яндекс Станция умеет присылать уведомления. Фото.

Яндекс Станция умеет присылать уведомления

Как включить уведомления на Яндекс Станции

Уведомления на Станции с Алисой сообщают о музыкальных новинках и свежих подкастах, о прибытии курьера при заказе из Яндекс Лавки, а также об интересных возможностях самого устройства. Чтобы включить или, напротив, отключить оповещения, нужно сделать следующее:

  1. Запустить приложение Умный Дом или открыть вкладку «Устройства» в приложении Яндекс.
  2. Открыть настройки.
  3. Перейти в раздел «Контент», а затем — «Уведомления от Алисы».
  4. Настроить оповещения и устройства, куда они будут поступать, на свое усмотрение.
Как включить уведомления на Яндекс Станции. Вы можете настроить разные категории уведомлений. Фото.

Вы можете настроить разные категории уведомлений

Теперь остается дождаться первого оповещения. Но как понять, что пришло уведомление на Яндекс Станцию, если у нее нет полноценного экрана? На этот случай колонка предусматривает две индикации: аудиальную и визуальную.

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Станция мигает зеленым — что это значит

Как только колонка решит сообщить вам о новостях в рамках настроенных оповещений, из ее динамиков донесется звук, напоминающий «дзинь». Кроме того, при поступлении уведомлений Станция мигает зеленым и делает это до тех пор, пока вы не поинтересуетесь, в чем дело.

Станция мигает зеленым — что это значит. Зеленая индикация — признак входящего уведомления. Фото.

Зеленая индикация — признак входящего уведомления

Уведомления на станции хранятся 48 часов. В течение этого времени у вас есть возможность познакомиться с ними, после чего оповещения стираются. Так как же открыть уведомление на Яндекс Станции?

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Как прослушать уведомления на Яндекс Станции

Чтобы познакомиться с оповещением, нужно произнести одну из следующих команд Яндекс Станции или их вольных интерпретаций:

  • Алиса, что нового?
  • Алиса, что случилось?
  • Алиса, прочитай уведомления.

После этого голосовой ассистент сообщит, что вы получили одно, два или даже три уведомления. Далее Алиса познакомит вас с его содержимым. Например, если у одного из ваших любимых артистов вышел альбом, будет предложено либо воспроизвести его, либо перейти к следующему оповещению, ответив на предложение словом «Нет».

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Режим «Не беспокоить» на Яндекс Станции

Уведомления от Алисы могут застать вас в самый неподходящий момент. Например, когда вы спите. Согласитесь, в таком случае совершенно не хочется раньше времени просыпаться под звонкий «дзинь» и яркую индикацию Яндекс Станции. Поэтому, чтобы колонка не нарушила ваш покой, включите режим «Не беспокоить»:

  1. Запустите Умный Дом или откройте вкладку «Устройства» в приложении Яндекс.
  2. Выберите нужную колонку.
  3. Перейдите в раздел «Не беспокоить».
  4. Активируйте переключатель напротив режима и укажите время его работы.
Режим «Не беспокоить» на Яндекс Станции. Этот режим помогает избавиться от уведомлений в неподходящее время. Фото.

Этот режим помогает избавиться от уведомлений в неподходящее время

В режиме «Не беспокоить» на Яндекс Станции отключаются уведомления и звонки. Также, если у вашей колонки есть часы, она перестает показывать время. Но это можно исправить, активировав опцию «Показывать часы» в настройках режима.

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