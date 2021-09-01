Как обманывают в сервисных центрах при ремонте смартфона

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Иван Герасимов 0

Смартфоны и планшеты ничем не отличаются от автомобилей — мы пользуемся ими каждый день, иногда царапаем. Иногда электроника ломается или требует ремонта — как ни крути, но не обойтись без вмешательства специализированных центров, которые помогут устранить проблему. Разумеется, у мастеров есть свои методы и хитрости, как слегка обмануть покупателя, заработав чуть больше. Те, кто часто посещает такие места, давно знает о подобных хитростях, несмотря на заявления сервисных центрах о честной работе и справедливой цене. Подобрали самые популярные уловки сервисных центров, которыми они пользуются изо дня в день. Возможно, узнав об этом, получится сэкономить несколько тысяч рублей.

Рассказываем об основных способах обмана в сервисных центрах

Зачем нужны дополнительные услуги

Что при покупке смартфона в офлайн-магазине, что при ремонте вам попытаются предложить бесполезные услуги, но на словах это звучит как панацея от всех болезней. Сотрудник обязательно найдет (или постарается) какие-то мелкие неисправности, о которых вы даже не подозревали. К ним относятся: чистка динамиков, замена шлейфов.

Не стоит впадать в отчаяние: иногда дополнительные услуги действительно нужны

Сервисмен будет настаивать, что вас постигнут неприятности с устройством, если не воспользоваться этими услугами, например, через какое-то время последует дорогостоящий ремонт.

Как узнать стоимость ремонта телефона

Раньше сервисные центры редко оформляли заявку на ремонт официально. Теперь они обязаны это делать. Прочитайте договор об оказании услуг очень внимательно — там должна быть указана сумма полностью.

Обратите внимание на сумму ремонта в договоре

В противном случае, сотрудник выдаст вам готовое устройство, но скажет, что необходимо доплатить. Оговаривайте сумму перед сдачей телефона в ремонт и не забудьте свою копию договора.

Нужно ли вносить предоплату

Наслышан о тех случаях, когда в сервисном центре требовали предоплату, мол, так положено, такие правила. Только после этого вам начнут оказывать услуги. Внимательно изучайте акции и предложения в мастерских: многие уже давно начали делать бесплатную диагностику без предоплаты.

Зачастую сервисные центры не требуют предоплаты

Обиднее всего, когда вы внесли плату за поиск проблемы, а проблему не выявили. Да еще и деньги не вернули. Удавалось ли вам находить обман мастеров? Поделитесь собственным опытом в нашем Telegram-чате!

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В каких случаях телефон не подлежит ремонту

Обратитесь в другой сервисный центр, чтобы проверить возможность ремонта

Еще одна уловка из начала 2000-х, которая работает до сих пор. Клиент сдает свое устройство, а ему сообщают, что оно не подлежит ремонту — разве что можно продать на детали за сущие копейки. Многие соглашаются: а что еще делать с «мертвым» устройством? Так проще от него избавиться.

Сотрудники с удовольствием приобретают такие устройства, ремонтируют, продают с наценкой или оставляют себе старые смартфоны.

Что делать, если в сервисном центре повредили телефон

Допустим, вы сдали телефон в идеальном состоянии на замену аккумулятора. Забираете смартфон, аккумулятор работает хорошо, но перестали работать динамики.

Мастер должен заранее предупредить вас, что возможны какие-то следы после ремонта

Внимательно изучите договор об услугах, который вам выдадут перед ремонтом. Там должны быть четко записаны все неисправности, которые есть у вашего устройства. Если их не было, но после ремонта что-то пошло не так, можете смело требовать с мастеров исправления неполадок. На вашей стороне закон: если есть договор об услугах с конкретной организацией, то она и должна все исправлять.

Как проверить качество деталей

Если после ремонта вы заметите, что с телефоном что-то не то, обязательно обратитесь за гарантийным обслуживанием

Однажды я менял аккумулятор в смартфоне в сервисном центре. На сайте было указано, что используются только оригинальные детали. Аккумулятор заменили, но даже спустя полгода он показывал 100% ёмкости. Похоже, с ним действительно что-то не так — обычно ёмкость падает уже через 2-3 месяца. Претензий к работе аккумулятора не было, но неприятно, что установили копию или дешевый аналог, не уведомив меня об этом.

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Гарантия сервисного центра после ремонта

Если вам отремонтировали устройство, то сотрудник обязательно должен озвучить вам не только правила гарантийного обслуживания, но и сроки обслуживания. Заострите внимание на сроках: у разных деталей они отличаются.

Гарантийный ремонт тоже важен, уточняйте информацию на месте

Помните о том, что гарантия сервисного центра распространяется только на ту деталь, с которой работал мастер. Отличить хороший сервисный центр от плохого очень просто — в хорошей мастерской специалисты не заинтересованы в повторном ремонте, поэтому должны сделать все очень качественно.

Надеемся, что вам не пригодятся эти уловки, и вы ремонтируете свои устройства как можно реже. Даже обращение в один и тот же сервисный центр на протяжении долгого времени не гарантирует того, что вас не обманут.

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