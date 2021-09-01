Как обманывают в сервисных центрах при ремонте смартфона

Смартфоны и планшеты ничем не отличаются от автомобилей — мы пользуемся ими каждый день, иногда царапаем. Иногда электроника ломается или требует ремонта — как ни крути, но не обойтись без вмешательства специализированных центров, которые помогут устранить проблему. Разумеется, у мастеров есть свои методы и хитрости, как слегка обмануть покупателя, заработав чуть больше. Те, кто часто посещает такие места, давно знает о подобных хитростях, несмотря на заявления сервисных центрах о честной работе и справедливой цене. Подобрали самые популярные уловки сервисных центров, которыми они пользуются изо дня в день. Возможно, узнав об этом, получится сэкономить несколько тысяч рублей.

Зачем нужны дополнительные услуги

Что при покупке смартфона в офлайн-магазине, что при ремонте вам попытаются предложить бесполезные услуги, но на словах это звучит как панацея от всех болезней. Сотрудник обязательно найдет (или постарается) какие-то мелкие неисправности, о которых вы даже не подозревали. К ним относятся: чистка динамиков, замена шлейфов.

Сервисмен будет настаивать, что вас постигнут неприятности с устройством, если не воспользоваться этими услугами, например, через какое-то время последует дорогостоящий ремонт.

Как узнать стоимость ремонта телефона

Раньше сервисные центры редко оформляли заявку на ремонт официально. Теперь они обязаны это делать. Прочитайте договор об оказании услуг очень внимательно — там должна быть указана сумма полностью.

В противном случае, сотрудник выдаст вам готовое устройство, но скажет, что необходимо доплатить. Оговаривайте сумму перед сдачей телефона в ремонт и не забудьте свою копию договора.

Нужно ли вносить предоплату

Наслышан о тех случаях, когда в сервисном центре требовали предоплату, мол, так положено, такие правила. Только после этого вам начнут оказывать услуги. Внимательно изучайте акции и предложения в мастерских: многие уже давно начали делать бесплатную диагностику без предоплаты.

Обиднее всего, когда вы внесли плату за поиск проблемы, а проблему не выявили. Да еще и деньги не вернули. Удавалось ли вам находить обман мастеров? Поделитесь собственным опытом в нашем Telegram-чате!

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В каких случаях телефон не подлежит ремонту

Еще одна уловка из начала 2000-х, которая работает до сих пор. Клиент сдает свое устройство, а ему сообщают, что оно не подлежит ремонту — разве что можно продать на детали за сущие копейки. Многие соглашаются: а что еще делать с «мертвым» устройством? Так проще от него избавиться.

Сотрудники с удовольствием приобретают такие устройства, ремонтируют, продают с наценкой или оставляют себе старые смартфоны.

Что делать, если в сервисном центре повредили телефон

Допустим, вы сдали телефон в идеальном состоянии на замену аккумулятора. Забираете смартфон, аккумулятор работает хорошо, но перестали работать динамики.

Внимательно изучите договор об услугах, который вам выдадут перед ремонтом. Там должны быть четко записаны все неисправности, которые есть у вашего устройства. Если их не было, но после ремонта что-то пошло не так, можете смело требовать с мастеров исправления неполадок. На вашей стороне закон: если есть договор об услугах с конкретной организацией, то она и должна все исправлять.

Как проверить качество деталей

Однажды я менял аккумулятор в смартфоне в сервисном центре. На сайте было указано, что используются только оригинальные детали. Аккумулятор заменили, но даже спустя полгода он показывал 100% ёмкости. Похоже, с ним действительно что-то не так — обычно ёмкость падает уже через 2-3 месяца. Претензий к работе аккумулятора не было, но неприятно, что установили копию или дешевый аналог, не уведомив меня об этом.

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Гарантия сервисного центра после ремонта

Если вам отремонтировали устройство, то сотрудник обязательно должен озвучить вам не только правила гарантийного обслуживания, но и сроки обслуживания. Заострите внимание на сроках: у разных деталей они отличаются.

Помните о том, что гарантия сервисного центра распространяется только на ту деталь, с которой работал мастер. Отличить хороший сервисный центр от плохого очень просто — в хорошей мастерской специалисты не заинтересованы в повторном ремонте, поэтому должны сделать все очень качественно.

Надеемся, что вам не пригодятся эти уловки, и вы ремонтируете свои устройства как можно реже. Даже обращение в один и тот же сервисный центр на протяжении долгого времени не гарантирует того, что вас не обманут.