Как обновить приложение MAX на Android

Герман Вологжанин

Приложение MAX, внезапно появившееся в 2025-м и к концу года ставшее практически безальтернативным средством коммуникации в России, регулярно обрастает новыми функциями. По мере развития в национальный мессенджер добавляются цифровые документы и другие фишки. Но все это не берется из воздуха. Чтобы получить доступ ко всем возможностям приложения, важно знать, как обновить мессенджер MAX. И сегодня мы расскажем об этом на примере Android.

Как обновить приложение MAX на Android. Обновляем приложение MAX вместе. Фото.

Обновляем приложение MAX вместе

Обновление MAX через Google Play

Поскольку большинство пользователей приложения скачивали его через встроенный магазин Google Play, самый простой способ обновить мессенджер — сделать следующее:

  1. Открыть страницу MAX в Google Play.
  2. Нажать кнопку «Обновить».
  3. Дождаться загрузки и установки обновления.
Обновление MAX через Google Play. Самый простой способ установки обновления. Фото.

Самый простой способ установки обновления

К слову, в Google Play есть функция автообновлений. Она позволяет устанавливать апдейты автоматически в ночное время. Включите ее, чтобы не нажимать кнопку «Обновить» вручную и все время иметь доступ к передовым возможностям национального мессенджера.

Обновление MAX через RuStore

Вне зависимости от способа установки вы можете обновить приложение MAX при помощи российского магазина RuStore по следующей инструкции:

  1. Откройте страницу MAX в RuStore.
  2. Нажмите кнопку «Обновить».
  3. Дождитесь окончания загрузки апдейта.
  4. В контекстном окне нажмите кнопку «Обновить».
Обновление MAX через RuStore. Поставить обновление также можно через RuStore. Фото.

Поставить обновление также можно через RuStore

В отличие от Google Play, обновление MAX через RuStore выполняется только вручную, поскольку российский магазин не является встроенным компонентом системы, хотя и устанавливается на все устройства для нашего рынка. Кроме того, в RuStore нет функции автообновлений, поэтому загружать апдейты MAX придется вручную.

Как обновить мессенджер MAX вручную

Если вы по каким-то причинам не пользуетесь магазинами приложений, вы сможете обновить MAX вручную через APK-файл. Сначала вам понадобится найти и скачать APK, а затем — выполнить несколько шагов:

  1. Открыть файл через приложение «Проводник» или любым другим удобным способом.
  2. Нажать кнопку «Обновить».
  3. Дождаться завершения установки апдейта.
Как обновить мессенджер MAX вручную. Самый сложный способ обновления. Фото.

Самый сложный способ обновления

В будущем разработчики планируют реализовать функцию обновления MAX через сам мессенджер, то есть вы сможете загружать APK внутри приложения. Но пока установочные файлы нужно искать самостоятельно посредством сторонних источников.

Лонгриды для вас
Как через мессенджер MAX угоняют квартиры пенсионерок

После блокировки звонков в иностранных приложениях россияне начали массово пересаживаться на разработанный под это дело MAX, и за ними на новую площадку потянулись мошенники. Несмотря на постоянные заявления инициаторов создания национального мессенджера о его безопасности, практически с первых дней платформой стали пользоваться злоумышленники. Причем довольно успешно. В частности, недавно мошенники украли квартиру через MAX.

Читать далее
Скрытая фишка Android: как подключить смартфон к проводному интернету

Смартфоны в своем нынешнем виде пропагандируют беспроводные интерфейсы. Наушники — по Bluetooth, интернет — по мобильной сети или Wi-Fi, и даже зарядка у многих моделей беспроводная. Это удобно, но иногда все-таки имеет смысл воспользоваться кабелем. Например, когда соединение по мобильной сети или Wi-Fi нестабильно. Благо Android, если вы не знали, позволяет подключить телефон к проводному интернету. С планшетами, кстати, тоже работают.

Читать далее
Владимир Охотников
Апгрейд сознания от Владимира Охотникова: как повысить личную эффективность, очистив «ментальный кэш»

Мы тратим часы на кастомизацию смартфона: устанавливаем удобные приложения и лаунчеры, удаляем программы, имеющие слишком много дополнительных функций, настраиваем кнопки. А что если наш мозг — такая же операционная система, только намного более сложная? Общество постоянно пытается установить в неё своё ПО: стереотипы, навязанные цели, токсичные паттерны. Гость нашего материала, Владимир Охотников — не программист, а философ-практик и цифровой кочевник. Он разработал свой метод «прошивки» сознания, чтобы стать более стабильной, производительной и свободной версией себя. И в его подходе есть чему поучиться каждому, кто ценит системность и эффективность.

Читать далее
