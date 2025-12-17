Как обновить приложение MAX на Android

Приложение MAX, внезапно появившееся в 2025-м и к концу года ставшее практически безальтернативным средством коммуникации в России, регулярно обрастает новыми функциями. По мере развития в национальный мессенджер добавляются цифровые документы и другие фишки. Но все это не берется из воздуха. Чтобы получить доступ ко всем возможностям приложения, важно знать, как обновить мессенджер MAX. И сегодня мы расскажем об этом на примере Android.

Обновление MAX через Google Play

Поскольку большинство пользователей приложения скачивали его через встроенный магазин Google Play, самый простой способ обновить мессенджер — сделать следующее:

Открыть страницу MAX в Google Play. Нажать кнопку «Обновить». Дождаться загрузки и установки обновления.

К слову, в Google Play есть функция автообновлений. Она позволяет устанавливать апдейты автоматически в ночное время. Включите ее, чтобы не нажимать кнопку «Обновить» вручную и все время иметь доступ к передовым возможностям национального мессенджера.

Обновление MAX через RuStore

Вне зависимости от способа установки вы можете обновить приложение MAX при помощи российского магазина RuStore по следующей инструкции:

Откройте страницу MAX в RuStore. Нажмите кнопку «Обновить». Дождитесь окончания загрузки апдейта. В контекстном окне нажмите кнопку «Обновить».

В отличие от Google Play, обновление MAX через RuStore выполняется только вручную, поскольку российский магазин не является встроенным компонентом системы, хотя и устанавливается на все устройства для нашего рынка. Кроме того, в RuStore нет функции автообновлений, поэтому загружать апдейты MAX придется вручную.

Как обновить мессенджер MAX вручную

Если вы по каким-то причинам не пользуетесь магазинами приложений, вы сможете обновить MAX вручную через APK-файл. Сначала вам понадобится найти и скачать APK, а затем — выполнить несколько шагов:

Открыть файл через приложение «Проводник» или любым другим удобным способом. Нажать кнопку «Обновить». Дождаться завершения установки апдейта.

В будущем разработчики планируют реализовать функцию обновления MAX через сам мессенджер, то есть вы сможете загружать APK внутри приложения. Но пока установочные файлы нужно искать самостоятельно посредством сторонних источников.