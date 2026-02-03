Как обновить системные приложения на Xiaomi, и для чего это нужно

Функциональность оболочки HyperOS (бывшая MIUI) обеспечивается посредством системных приложений. В них постоянно добавляются новые функции, которые, впрочем, становятся доступны только после установки апдейта. Причем речь идет про сами программы, а не оболочку в целом. Поэтому каждому владельцу Xiaomi важно знать, как обновить системные приложения HyperOS, чтобы получить доступ ко всем функциям своего смартфона.

Как обновить приложения на Xiaomi

Обновление системных приложений Xiaomi доступно через настройки смартфона, а для загрузки апдейта вам необходимо:

Открыть настройки Xiaomi. Перейти в раздел «Обновление компонентов». Нажать на список приложений, а затем — «Обновить все».

Учтите, что наряду с системными приложениями в списке обновлений могут оказаться и сторонние программы. Вы также можете установить апдейты для них, если хотите пользоваться всеми функциями.

Обновление приложений через GetApps

Обновление приложений Xiaomi осуществляется посредством GetApps (Mi Picks) — встроенного магазина софта для смартфонов китайской компании. Поэтому вы можете поставить апдейт напрямую через него:

Запустите приложение GetApps (Mi Picks). Откройте вкладку «Профиль». Выберите опцию обновления. Нажмите кнопку «Обновить все».

При желании пользователя допускается установка обновлений не всех, а только выбранных приложений. Ставьте их выборочно, если важно сэкономить время и место на внутреннем накопителе устройства.