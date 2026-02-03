Как обновить системные приложения на Xiaomi, и для чего это нужно

Герман Вологжанин

Функциональность оболочки HyperOS (бывшая MIUI) обеспечивается посредством системных приложений. В них постоянно добавляются новые функции, которые, впрочем, становятся доступны только после установки апдейта. Причем речь идет про сами программы, а не оболочку в целом. Поэтому каждому владельцу Xiaomi важно знать, как обновить системные приложения HyperOS, чтобы получить доступ ко всем функциям своего смартфона.

Как обновить системные приложения на Xiaomi, и для чего это нужно. Учимся правильно ставить обновления приложений. Изображение: GSMArena Official. Фото.

Учимся правильно ставить обновления приложений. Изображение: GSMArena Official

Как обновить приложения на Xiaomi

Обновление системных приложений Xiaomi доступно через настройки смартфона, а для загрузки апдейта вам необходимо:

  1. Открыть настройки Xiaomi.
  2. Перейти в раздел «Обновление компонентов».
  3. Нажать на список приложений, а затем — «Обновить все».
Как обновить приложения на Xiaomi. Поставить обновление можно через настройки. Фото.

Поставить обновление можно через настройки

Учтите, что наряду с системными приложениями в списке обновлений могут оказаться и сторонние программы. Вы также можете установить апдейты для них, если хотите пользоваться всеми функциями.

Обновление приложений через GetApps

Обновление приложений Xiaomi осуществляется посредством GetApps (Mi Picks) — встроенного магазина софта для смартфонов китайской компании. Поэтому вы можете поставить апдейт напрямую через него:

  1. Запустите приложение GetApps (Mi Picks).
  2. Откройте вкладку «Профиль».
  3. Выберите опцию обновления.
  4. Нажмите кнопку «Обновить все».
Обновление приложений через GetApps. Можно обойтись и магазином GetApps. Фото.

Можно обойтись и магазином GetApps

При желании пользователя допускается установка обновлений не всех, а только выбранных приложений. Ставьте их выборочно, если важно сэкономить время и место на внутреннем накопителе устройства.

