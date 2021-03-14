Как обычная картинка может навредить вашему Android-смартфону

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что баги – это вроде бы обычное явление для любого программного продукта, считается хорошим тоном не допускать, чтобы пользователи с ними сталкивались. Независимо от степени критичности бага или уязвимости, её стараются исправлять как можно скорее – хоть в составе ежемесячного патча безопасности, хоть в составе системного обновления Google Play. Другое дело, что исправления в большинстве случаев добираются только до новых устройств, а старые производители и сама Google, как правило, игнорируют. Из-за этого пренебрежения «убить» их могут даже обычные с виду картинки.

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Навредить вашему смартфону может даже обычная картинка

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Одним из самых серьёзных багов, которые могут повредить Android-смартфон, является так называемый баг фонового рисунка. Он заключается в несовместимости цветовых пространств. Поэтому, если установить рисунок, настроенный на использование RGB-гаммы, тогда как большинство аппаратов настроены на sRGB, может произойти внутренний конфликт. Из-за этого экран может начать включаться и гаснуть независимо от воли пользователя, не позволяя что-либо сделать с устройством, например, ввести его в безопасный режим или сбросить.

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Проблема самопроизвольного включения и отключения подсветки экрана происходит только в том случае, если установить рисунок с RGB-гаммой на рабочий стол. В остальных ситуациях, даже если изображение загружено в память устройства, ничего критического не случится. Это связано с особенностями настройки Android, из-за чего установленный на рабочий стол рисунок как бы становится частью системы, которая его, к сожалению, оказывается не в силах обработать, и начинает пытаться перезагрузиться, но ничего не меняется.

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Само собой, нет никаких проблем с тем, чтобы уберечь себя от условно вредоносных картинок. Главное – не скачивать фоновые изображения откуда попало. В Google Play есть масса приложений с картинками, которые можно установить на рабочий стол без риска получить на выходе кирпич. Но безопаснее всего пользоваться фирменным решением Google под названием «Обои» (скачать). Там довольно много рисунков рабочего стола, которые удовлетворят вкусам самых взыскательных пользователей. А, что самое главное, они гарантированно безопасны.

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Впрочем, если вы всё-таки столкнулись с RGB-картинкой, которая спровоцировала включения и отключения экрана, не давая вам возможности сбросить её, у вас есть шанс спасти гаджет. Путём его полной очистки и возврата к заводским настройкам.

  • Перейдите по этой ссылке на сайт поиска устройств;
  • Пройдите авторизацию со своим аккаунтом Google;
Find My Device

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  • Нажмите кнопку Erase all content from device;
  • Подтвердите удаление всех данных с устройства.

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Безусловно, вы потеряете все данные, которые накопили за время использования своего смартфона. Однако в этом нет ничего страшного, если вы заранее озаботились созданием резервных копий. В этом случае вы сможете восстановить всю информацию, которая была стёрта. Например, облачное хранилище Google One предлагает очень удобный способ резервного копирования и восстановления данных, для которого потребуется только аккаунт Google, а оформлять платную подписку нет никакой нужды, если вы расходуете не больше 15 ГБ.

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