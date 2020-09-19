Как очистить Gmail

Несмотря на то что Google выделяет всем своим пользователям по 15 ГБ свободного пространства в облаке, что втрое больше, чем у Apple, многим этого оказывается недостаточно. Даже если не выгружать в Google Drive файлы на хранение специально, со временем свободного пространства становится всё меньше и меньше из-за – чего бы вы думали – Gmail. Дело в том, что почтовый сервис Google использует хранилище Google Drive, сохраняя там все цепочки ваших сообщения с вложениями, которые зачастую могут занимать довольно много места. Рассказываю, как навести в почте порядок.

Сколько места занимают письма Gmail

Для начала рекомендую проверить, сколько вообще данные из Gmail занимают памяти в Google Drive и сколько свободного пространства осталось в облаке. Ведь, возможно, что вам чистка совершенно не нужна. Сделать это очень просто.

Перейдите по этой ссылке в Google One и авторизуйтесь;

В открывшемся окне посмотрите, сколько места в облаке занимают данные из Gmail;

Если занято много места или вы просто хотите освободить его, кликните по ссылке, ведущей в Gmail, чтобы начать чистку.

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После этого вы попадёте в интерфейс почтового сервиса Google, где сможете начать последовательно удалять объекты, занимающие свободное пространство в Google Drive. К сожалению, в Gmail не предусмотрено специальной кнопки, которая бы удалила всё ненужное, потому что сервис не знает, какие данные вы считаете нужными, а какие – нет. Поэтому, нравится вам это или нет, но все действия придётся совершать исключительно вручную. Благо ничего сложного в этом нет.

Как удалить рассылки с почты

Для начала удалим письма из интернет-рассылок:

Перейдите в Gmail и в поисковой строке сверху забейте слово «unsubscribe» (покажет все рассылки) или “unsubscribe” OR category:promotions (покажет все рекламные рассылки);

(покажет все рассылки) или (покажет все рекламные рассылки); В верхней части экрана установите флажок для выбора всех сообщений на странице и нажмите на иконку корзины для удаления;

Продолжайте до тех пор, пока не удалите все рекламные сообщения или до тех пор, пока вам не надоест;

Перейдите в «Корзину» в боковой панели Gmail и удалите все сообщения, которые были перемещены туда.

Удалить большие вложения в Gmail

Но мало просто удалить рекламные сообщения. Не менее важно разобраться с вложениями, которые, как правило, занимают большую часть хранилища из-за большого веса.

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В поисковой строке сверху пропишите команду size:5m , чтобы получить письма с вложениями больше 5 МБ (можно выбрать любой другой размер);

, чтобы получить письма с вложениями больше 5 МБ (можно выбрать любой другой размер); Выбирайте те сообщения с вложениями, которые вам не нужны, и перемещайте их в корзину;

Продолжайте до тех пор, пока не удалите всё, что хотели удалить;

Перейдите в «Корзину» в боковой панели Gmail и очистите её от удалённых сообщений.

Удалить старые сообщения в Gmail

Если вы пользуетесь своим почтовым ящиком много лет, наверняка там скопилась гора сообщений от людей и компаний, с которыми вы уже давно не взаимодействуете. Они могут висеть там мёртвым грузом вечно, занимая драгоценное пространство в облаке. Ну, а поскольку никакой ценности они, скорее всего, не несут, лучше всего их просто удалить.

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В поисковой строке Gmail прописываете команду older_than:1y (при желании можно заменить на 2y – 2 года, 2m – 2 месяца, 2w – 2 недели);

(при желании можно заменить на 2y – 2 года, 2m – 2 месяца, 2w – 2 недели); Выберите сообщения, которые хотите удалить либо выберите их все и переместите в корзину;

Продолжайте до тех пор, пока не удалите всё, что не представляет для вас никакой ценности;

Удалите из «Корзины» все удалённые послания, чтобы они не занимали места.

Несмотря на то что все манипуляции по удалению посланий и вложений нужно осуществлять вручную, это единственный способ освободить Gmail от ненужного хлама, не боясь удалить важных сообщений. Таким образом Google даёт вам возможность оставить письма, которые представляют для вас хоть какую-то ценность и удалить те, которые никакой ценности не представляют. В результате вы получите чистый почтовый ящик и освободите до нескольких гигабайт свободного пространства в облаке.