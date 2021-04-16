Как очистить историю Яндекса на телефоне Андроид

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Иван Кузнецов 0

Какой браузер для Android лучше? Ну, самый логичный выбор, который приходит на ум, — это Google Chrome. Мало того, что он предустанавливается почти на все смартфоны прямо из коробки, так ещё и в целом довольно интуитивен, быстр и удобен. Однако кое-кто, кто не хочет связывать себя с сервисами Google, выбирают решения Яндекса. Это тоже неплохой выбор, поскольку Яндекс.Браузер весьма и весьма функционален. Другое дело, что, прежде, чем начать взаимодействовать с ним, неплохо бы сначала в нём разобраться.

Я.Браузер

Нужно удалить историю в Яндексе? Нет ничего проще

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Разобраться в Яндекс.Браузере, на мой взгляд, всё-таки сложнее, чем в Google Chrome. В первую очередь это связано с тем, что в браузере Яндекса почти все интерфейсные элементы даны чисто в виде значков, а в Chrome они в большинстве своём ещё и подписаны. Более того, дизайнеры Яндекса придумывают довольно необычные внешние обозначения для интерфейсных компонентов, поэтому понять вот так сходу, что они значат, для многих оказывается довольно непросто. Безусловно, это полезный навык, но куда логичнее просто обратиться к нашей инструкции.

Как удалить историю в Яндекс.Браузере

Чтобы очистить историю в Яндексе вам потребуется проделать следующие манипуляции:

  • Запустите Яндекс.Браузер на своём Android-смартфоне;
Яндекс.Браузер

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  • На главной странице справа от адресной строки нажмите на три горизонтальные полоски;
  • В открывшемся окне нажмите на значок часов (это и есть история поисковых запросов);
Удаление истории

Удалить можно и одну вкладку, и все сразу

  • Нажмите пальцем на любую вкладку из истории и выберите «Удалить всю историю».

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При необходимости в выпадающем окне вы можете выбрать не только удаление всей истории, но и конкретной вкладки, избавившись от признаков того, что вы вообще когда-либо его посещали. Это очень удобно, например, если нужно скрыть от кого-то факт посещения того или иного веб-ресурса. Это может быть актуально, если одним устройством пользуются сразу несколько человек, или, если вы боитесь, что ваш ребёнок, который возьмёт аппарат поиграть, зайдёт туда, куда ему заходить, в общем-то, не следует.

Как очистить Яндекс.Браузер

При необходимости можно очистить не только историю посещений, но вообще все данные браузера, в том числе куки, пароли, кэш, загрузки и всё остальное:

  • На главной странице в Яндекс.Браузере справа от адресной строки нажмите на три вертикальные точки;
История браузера

Удалить можно не только историю посещений, но и другие данные

  • В открывшемся окне выберите вкладку «Настройки», а оттуда перейдите в «Очистить данные»;
  • Выберите все типы данных, которые хотите удалить из веб-браузера, отметив их галочками;
Кэш

Не забывайте удалять кэш, он может занимать довольно много места

  • После того, как ненужные данные будут выбраны, нажмите на кнопку «Очистить данные».

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Но это ещё не все. Важно помнить, что по умолчанию Яндекс.Браузер сохраняет в адресной строке несколько последних поисковых запросов. Они появляются в предложенных, если вы нажимаете на адресную строку и не вводите собственных запросов. Они не относятся к истории и поэтому не удаляются при очистке поисковых запросов. Однако вы можете удалить их самостоятельно, нажав на крестик напротив каждого из запросов, которые вы отправляли в браузер. Это самый просто способ не спалиться, если вам приходится делиться смартфон с кем-то ещё.

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