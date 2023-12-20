Как олеофобное покрытие делает смартфон круче, и можно ли его восстановить, когда оно сотрется

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Герман Вологжанин

Поскольку владельцы взаимодействуют со своими смартфонами чуть ли не весь день, производители стараются сделать все возможное, чтобы тактильный контакт с устройством оставлял у пользователя исключительно приятные ощущения. С этой целью тщательно подбираются материалы корпуса, а еще на лицевую панель, где располагается дисплей, наносится олеофобное покрытие. Разберемся, какую роль оно выполняет, сколько держится, и можно ли его восстановить в случае стирания.

Как олеофобное покрытие делает смартфон круче, и можно ли его восстановить, когда оно сотрется. Изначально олеофобка есть почти на каждом смартфоне. Фото.

Изначально олеофобка есть почти на каждом смартфоне

Что такое олеофобное покрытие

Олеофобное покрытие — это незаметная пленка, которая наносится поверх стекла для защиты дисплея от жира и влаги. Кроме того, олеофобка смартфона делает скольжение пальцев по экрану более плавным и приятным, а еще препятствует появлению мелких царапин.

Что такое олеофобное покрытие. Олеофобка отталкивает жидкость и почти не сохраняет отпечатки на экране. Фото.

Олеофобка отталкивает жидкость и почти не сохраняет отпечатки на экране

Олеофобное покрытие экрана — признак новизны смартфона, никак не отражающийся в его характеристиках. Со временем слой стирается. И, чем активнее пользователь взаимодействует с устройством, тем быстрее это происходит.

Как узнать, есть ли олеофобное покрытие

Срок службы олеофобного покрытия колеблется в диапазоне от месяца до двух лет. На его сохранность влияет не только активность взаимодействия с устройством, но и качество пленки, а также ее нанесения. Наконец, олеофобка очень чувствительна к агрессивным жидкостям, а потому после контакта, например, со спиртом она быстро приходит в негодность.

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Понять, что олеофобное покрытие стерлось, можно по субъективным ощущениям. Палец скользит — оно есть. Нет — олеофобка отсутствуют. Также можно проверить, остаются ли на дисплее отпечатки пальцев, и насколько легко они стираются. При наличии пленки для избавления от следов достаточно сделать пару движений тряпочкой из микрофибры. Но наиболее практичный вариант проверки олеофобного покрытия следующий:

  1. Протрите экран.
  2. Капните на него воду.
  3. Наклоните смартфон, дав жидкости стечь.
Как узнать, есть ли олеофобное покрытие. По олеофобке капли стекают, не оставляя разводов. Фото.

По олеофобке капли стекают, не оставляя разводов

Если жидкость растекается и оставляет следы, значит олеофобное покрытие стерлось. Если жидкость остается в виде идеальной капли и аккуратно стекает при наклоне, то все в порядке.

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Как восстановить олеофобное покрытие

Обычно владельцы смартфонов не обращают никакого внимания на тонкое покрытие, и не придают ему никакого значения. Но есть и те, кто испытывает дискомфорт из-за плохого скольжения пальцев. Если вы из их числа, то попытайтесь восстановить олеофобное покрытие одним из двух способов.

Как восстановить олеофобное покрытие. Недорогая, но очень полезная жидкость помогает восстановить покрытие. Фото.

Недорогая, но очень полезная жидкость помогает восстановить покрытие

Первый вариант — жидкость с олеофобным покрытием. Она может называться по-разному, и нередко встречается наименование «жидкое стекло». Но во всех случаях суть одна и та же. Это жидкая олеофобка, представленная в виде капель или спрея, и доступная в том числе на AliExpress.

Купить олеофобную жидкость

Если вы купите баночку такой жидкости, то сможете вернуть олеофобное покрытие следующим образом:

  1. Очистите экран.
  2. Выдавите на дисплей рекомендованное в инструкции количество жидкости.
  3. Аккуратно разотрите ее чистой тряпочкой из микрофибры.
  4. Дайте жидкости застыть в течение 5-10 минут.
  5. Еще раз протрите поверхность сухой тряпкой, чтобы отполировать поверхность.
Как восстановить олеофобное покрытие. Обычно хватает пары капель. Фото.

Обычно хватает пары капель

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Но, конечно, более простым и рациональным способом возвращения приятных ощущений при взаимодействии со смартфоном является покупка стекла с олеофобным покрытием или пленки. Так вы не только вернете скольжение, но и защитите дисплей от повреждений.

Пленка с олеофобкой

Стекло с олеофобкой

Если вы никогда не устанавливали защитное стекло, познакомьтесь с нашим материалом, посвященным этой теме. И не забывайте, что рано или поздно олеофобное покрытие сотрется, и вам придется вновь его восстанавливать одним из способов, рассмотренных выше.

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