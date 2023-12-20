Как олеофобное покрытие делает смартфон круче, и можно ли его восстановить, когда оно сотрется

Поскольку владельцы взаимодействуют со своими смартфонами чуть ли не весь день, производители стараются сделать все возможное, чтобы тактильный контакт с устройством оставлял у пользователя исключительно приятные ощущения. С этой целью тщательно подбираются материалы корпуса, а еще на лицевую панель, где располагается дисплей, наносится олеофобное покрытие. Разберемся, какую роль оно выполняет, сколько держится, и можно ли его восстановить в случае стирания.

Что такое олеофобное покрытие

Олеофобное покрытие — это незаметная пленка, которая наносится поверх стекла для защиты дисплея от жира и влаги. Кроме того, олеофобка смартфона делает скольжение пальцев по экрану более плавным и приятным, а еще препятствует появлению мелких царапин.

Олеофобное покрытие экрана — признак новизны смартфона, никак не отражающийся в его характеристиках. Со временем слой стирается. И, чем активнее пользователь взаимодействует с устройством, тем быстрее это происходит.

Как узнать, есть ли олеофобное покрытие

Срок службы олеофобного покрытия колеблется в диапазоне от месяца до двух лет. На его сохранность влияет не только активность взаимодействия с устройством, но и качество пленки, а также ее нанесения. Наконец, олеофобка очень чувствительна к агрессивным жидкостям, а потому после контакта, например, со спиртом она быстро приходит в негодность.

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Понять, что олеофобное покрытие стерлось, можно по субъективным ощущениям. Палец скользит — оно есть. Нет — олеофобка отсутствуют. Также можно проверить, остаются ли на дисплее отпечатки пальцев, и насколько легко они стираются. При наличии пленки для избавления от следов достаточно сделать пару движений тряпочкой из микрофибры. Но наиболее практичный вариант проверки олеофобного покрытия следующий:

Протрите экран. Капните на него воду. Наклоните смартфон, дав жидкости стечь.

Если жидкость растекается и оставляет следы, значит олеофобное покрытие стерлось. Если жидкость остается в виде идеальной капли и аккуратно стекает при наклоне, то все в порядке.

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Как восстановить олеофобное покрытие

Обычно владельцы смартфонов не обращают никакого внимания на тонкое покрытие, и не придают ему никакого значения. Но есть и те, кто испытывает дискомфорт из-за плохого скольжения пальцев. Если вы из их числа, то попытайтесь восстановить олеофобное покрытие одним из двух способов.

Первый вариант — жидкость с олеофобным покрытием. Она может называться по-разному, и нередко встречается наименование «жидкое стекло». Но во всех случаях суть одна и та же. Это жидкая олеофобка, представленная в виде капель или спрея, и доступная в том числе на AliExpress.

Купить олеофобную жидкость

Если вы купите баночку такой жидкости, то сможете вернуть олеофобное покрытие следующим образом:

Очистите экран. Выдавите на дисплей рекомендованное в инструкции количество жидкости. Аккуратно разотрите ее чистой тряпочкой из микрофибры. Дайте жидкости застыть в течение 5-10 минут. Еще раз протрите поверхность сухой тряпкой, чтобы отполировать поверхность.

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Но, конечно, более простым и рациональным способом возвращения приятных ощущений при взаимодействии со смартфоном является покупка стекла с олеофобным покрытием или пленки. Так вы не только вернете скольжение, но и защитите дисплей от повреждений.

Пленка с олеофобкой

Стекло с олеофобкой

Если вы никогда не устанавливали защитное стекло, познакомьтесь с нашим материалом, посвященным этой теме. И не забывайте, что рано или поздно олеофобное покрытие сотрется, и вам придется вновь его восстанавливать одним из способов, рассмотренных выше.