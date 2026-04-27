Российские туристы в Турции теперь могут платить в рублях через Систему быстрых платежей — прямо со смартфона, без наличных и без карт «Мир». Сервис Turinvoice собрал интерактивную карту с более чем 1 100 точками на популярных курортах, где принимают QR-код СБП. Журналисты портала АТОР протестировали оплату лично и сравнили курс с обменом наличных евро. Разбираемся, как это устроено, что нужно на Android-смартфоне и стоит ли рассчитывать на этот способ как основной в условиях, когда параллельно в России обсуждают новые комиссии по СБП.

Где в Турции принимают оплату по QR-коду СБП

Компания Turinvoice запустила интерактивную карту-путеводитель, на которой отмечены торговые точки с поддержкой СБП, о чем, в частности, мы сообщали в канале AndroidInsider.ru в MAX. По данным на момент публикации источника, на карте собрано:

более 800 точек на курортах Антальи (Белек, Аланья и другие)

свыше 80 точек на Эгейском побережье

более 240 точек в Стамбуле

точки в Каппадокии, Мерсине, Адане и аэропорту Анкары

Темпы роста — примерно 150 новых точек в месяц, так что к моменту вашей поездки их может быть заметно больше. Среди категорий — аптеки, салоны оптики, продуктовые магазины, сувенирные лавки, кондитерские, бары, рестораны, экскурсионные бюро, отельные SPA и фотографы, трансферы и сервис фаст-трека в аэропорту.

Точки, принимающие СБП, легко узнать по наклейкам с логотипом системы на входе или у кассы. Карта русскоязычная, то есть категории, названия и адреса на русском языке. Ну а дальше — все, как мы уже и привыкли платить по QR-коду в России.

Как платить через СБП в Турции на Android

Для оплаты не нужно устанавливать отдельное приложение. Достаточно любого банковского приложения, которое поддерживает СБП, а это практически все крупные российские банки. Вот как выглядит процесс:

Находите нужную точку на карте Turinvoice или ищете наклейку СБП в магазине (редакции AndroidInsider.ru не удалось обнаружить точки на карте Turinvoice). Продавец вводит сумму покупки в своём приложении, после чего на его экране формируется QR-код. Сканируете QR-код камерой смартфона — открывается страница оплаты, на которой сумма уже указана в рублях. Выбираете банковское приложение, через которое хотите оплатить. Подтверждаете платёж в приложении банка.

Никакого SMS-подтверждения не требуется. По оценке авторов источника, весь процесс оплаты в Турции по СБП занимает 10–20 секунд — примерно столько же, сколько оплата по QR-коду в любом российском магазине. Списание идёт в рублях с любой карты любого российского банка: поддерживаются «Мир», Visa и Mastercard, включая кредитные счета и оплату долями (зависит от конкретного банка). Продавец при этом получает деньги в турецких лирах, а конвертация происходит автоматически.

Курс конвертации рубля в лиру при оплате по СБП

Один из главных вопросов — насколько выгоден курс. Журналисты АТОР сравнили фактическое списание с карты Т-Банка с ценами в лирах и получили курс 1,9 рубля за одну турецкую лиру (по данным на 8 апреля).

Для сравнения: если купить евро в Москве по лучшему курсу, привезти наличные в Турцию и обменять в местном обменнике по самому выгодному курсу, то в идеальном случае выходило бы 1,8 рубля за лиру. Разница минимальная, а возни значительно больше. При этом пополнение виртуальной карты Troy в системе Letim рублями через СБП давало тот же курс — 1,9 рубля за лиру.

Turinvoice использует курс лиры с небольшой наценкой.

А вот переводы по номеру телефона и «многоразовые» QR-коды без официальных наклеек СБП, по наблюдениям корреспондента, обходились дороже: до 2,3 рубля за лиру. То есть разница между «официальным» и «серым» способом может достигать 20%.

Проблемы с оплатой через СБП в Турции

Система работает, но не без нюансов. Вот что выяснилось при тестировании:

Языковой барьер. В двух из нескольких проверенных точек персонал на вопрос «можно ли заплатить в рублях?» ответил «нет». Но когда корреспондент уточнил по-турецки — «Эсбепе карекод?» (то есть «QR-код СБП?») — всё сразу заработало. Продавцы знают систему, но могут не понимать формулировку на русском.

В двух из нескольких проверенных точек персонал на вопрос «можно ли заплатить в рублях?» ответил «нет». Но когда корреспондент уточнил по-турецки — «Эсбепе карекод?» (то есть «QR-код СБП?») — всё сразу заработало. Продавцы знают систему, но могут не понимать формулировку на русском. Нужен мобильный интернет. Для сканирования QR-кода и подтверждения платежа в банковском приложении нужен доступ в интернет. Убедитесь, что у вас работает роуминг или локальная SIM-карта.

Для сканирования QR-кода и подтверждения платежа в банковском приложении нужен доступ в интернет. Убедитесь, что у вас работает роуминг или локальная SIM-карта. Не везде есть СБП. За пределами отмеченных на карте точек рассчитывать на этот способ пока не стоит. Карта — ваш главный ориентир.

В целом критических сбоев или зависаний при тестировании не зафиксировано. Все платежи в проверенных точках прошли штатно.

Кому подойдёт оплата по QR-коду СБП в Турции

Оплата по СБП в Турции закрывает одну из самых болезненных проблем российских туристов за границей — как платить, если международные карты не работают, а возить наличные неудобно. Если у вас Android-смартфон с любым банковским приложением, поддерживающим СБП, дополнительных приложений и настроек не нужно.

Для тех, кто едет на курорты Антальи или в Стамбул, покрытие уже достаточно плотное: аптеки, еда, сувениры, оптика, экскурсии и трансферы. На менее туристических направлениях точек пока мало, но сеть растёт. Если вы планируете поездку в Турцию в 2026 году, сохраните ссылку на карту Turinvoice заранее. Это не единственный способ оплаты, но один из самых простых и по курсу сопоставимый с лучшими вариантами обмена наличных. Главное — убедиться, что банковское приложение работает за границей и есть мобильный интернет.