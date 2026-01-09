Как определить, что сообщения в Telegram читает посторонний человек

Герман Вологжанин

Создатели Telegram позиционируют свое приложение как самый безопасный мессенджер. Но даже если допустить, что это действительно так, у творения Павла Дурова есть изъяны. Вероятность взлома Telegram, несмотря на все инструменты защиты, остается высокой. То есть теоретически все, что вы отправляете и получаете через мессенджер, может видеть посторонний человек. И это довольно просто определить.

Как определить, что сообщения в Telegram читает посторонний человек. Ваши сообщения в Telegram реально могут читать. Фото.

Подключенные устройства Telegram

Самый явный признак, что сообщения в Telegram читает посторонний — активная сессия на устройстве, которое не имеет к вам никакого отношения. Вот, как это определить:

  1. Откройте настройки Telegram, нажав на три полоски в левом верхнем углу.
  2. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Устройства».
  3. Если заметите в списке постороннее устройство — выберите его и нажмите «Завершить сеанс».
Подключенные устройства Telegram. Обязательно проверьте список активных сеансов. Фото.

Обязательно проверьте список активных сеансов

Обнаружение в списке постороннего смартфона — признак того, что кто-то чужой получил доступ к вашему аккаунту в Telegram. Читает он ваши сообщения или нет — вопрос иного порядка, но вероятность этого велика. Поэтому старайтесь как можно чаще проверять список активных сеансов.

Что означает код для входа в Telegram

Признаком того, что кто-то пытается получить доступ к вашему аккаунту в Telegram с целью прочитать сообщения — коды подтверждения. Как правило, они приходят через служебные уведомления мессенджера.

Что означает код для входа в Telegram. Код для входа является свидетельством попытки взлома, но не его факта. Фото.

Код для входа является свидетельством попытки взлома, но не его факта

Сам по себе код подтверждения Telegram не означает, что аккаунт взломали. Но он как минимум свидетельствует о попытке входа в вашу учетную запись, ведь кто-то ввел привязанный номер. Если видите код подтверждения, который не запрашивали, никуда его не вводите и не передавайте. И постарайтесь несколько минут помониторить список подключенных устройств на случай, если среди них появится постороннее.

Статус «В сети» и прочитанные сообщения

Косвенным свидетельством того, что ваши сообщения в Telegram читают, может быть статус «В сети», хотя вы не сидите в мессенджере. Однако тут важно учесть следующее: возможно, параллельно мессенджер открыт на ПК, и вы не покидали его. Тогда статус «В сети» будет вполне объясним.

Еще один признак — прочитанные сообщения в Telegram. Когда вам поступает новое сообщение через мессенджер, в списке чатов можно заменить цифру в зеленом кружке. Она означает количество непрочитанных сообщений. Если переписка ведется, но кружки не появляются — значит, кто-то читает чаты быстрее вас и имеет прямой доступ к аккаунту.

Статус «В сети» и прочитанные сообщения. Если кружка нет, то сообщения кто-то уже прочитал. Фото.

Если кружка нет, то сообщения кто-то уже прочитал

Вне зависимости от того, по какой причине сообщения в Telegram читает посторонний, важно регулярно проверять список подключенных устройств и отключать лишние. Также при возникновении малейших подозрений настоятельно рекомендуется защитить аккаунт в Telegram по нашей инструкции, изложенной в отдельном материале.

