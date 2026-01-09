Как определить, что сообщения в Telegram читает посторонний человек

Создатели Telegram позиционируют свое приложение как самый безопасный мессенджер. Но даже если допустить, что это действительно так, у творения Павла Дурова есть изъяны. Вероятность взлома Telegram, несмотря на все инструменты защиты, остается высокой. То есть теоретически все, что вы отправляете и получаете через мессенджер, может видеть посторонний человек. И это довольно просто определить.

Подключенные устройства Telegram

Самый явный признак, что сообщения в Telegram читает посторонний — активная сессия на устройстве, которое не имеет к вам никакого отношения. Вот, как это определить:

Откройте настройки Telegram, нажав на три полоски в левом верхнем углу. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Устройства». Если заметите в списке постороннее устройство — выберите его и нажмите «Завершить сеанс».

Обнаружение в списке постороннего смартфона — признак того, что кто-то чужой получил доступ к вашему аккаунту в Telegram. Читает он ваши сообщения или нет — вопрос иного порядка, но вероятность этого велика. Поэтому старайтесь как можно чаще проверять список активных сеансов.

Что означает код для входа в Telegram

Признаком того, что кто-то пытается получить доступ к вашему аккаунту в Telegram с целью прочитать сообщения — коды подтверждения. Как правило, они приходят через служебные уведомления мессенджера.

Сам по себе код подтверждения Telegram не означает, что аккаунт взломали. Но он как минимум свидетельствует о попытке входа в вашу учетную запись, ведь кто-то ввел привязанный номер. Если видите код подтверждения, который не запрашивали, никуда его не вводите и не передавайте. И постарайтесь несколько минут помониторить список подключенных устройств на случай, если среди них появится постороннее.

Статус «В сети» и прочитанные сообщения

Косвенным свидетельством того, что ваши сообщения в Telegram читают, может быть статус «В сети», хотя вы не сидите в мессенджере. Однако тут важно учесть следующее: возможно, параллельно мессенджер открыт на ПК, и вы не покидали его. Тогда статус «В сети» будет вполне объясним.

Еще один признак — прочитанные сообщения в Telegram. Когда вам поступает новое сообщение через мессенджер, в списке чатов можно заменить цифру в зеленом кружке. Она означает количество непрочитанных сообщений. Если переписка ведется, но кружки не появляются — значит, кто-то читает чаты быстрее вас и имеет прямой доступ к аккаунту.

Вне зависимости от того, по какой причине сообщения в Telegram читает посторонний, важно регулярно проверять список подключенных устройств и отключать лишние. Также при возникновении малейших подозрений настоятельно рекомендуется защитить аккаунт в Telegram по нашей инструкции, изложенной в отдельном материале.