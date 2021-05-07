Как освободить пространство в Google Фото

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Иван Кузнецов 0

Меньше чем через месяц, 1 июня 2021 года, Google отключит безлимитное хранилище в «Google Фото». Несмотря на то что компания объявила об этом за полгода, она совершенно не рассказала, как пользователям стоит подготовиться к переходу на новую модель работы сервиса. В принципе, оно и понятно – чем больше неудалённых фотографий и видео будет у пользователей, тем вероятнее им понадобится платный тариф. Ради этого Google даже решила начать принудительно снижать детализацию фотографий в высоком качестве, способствуя тому, чтобы все переходили на исходное. Но мы расскажем, как уберечь себя от необходимости перехода на платный тариф.

Google Фото

Google Фото вот-вот лишится безлимитного хранилища. Подготовьтесь к этим

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Все фотографии, видеозаписи и изображения, которые вы храните в «Google Фото», используют пространство сервиса Google Drive. Его же используют и все остальные сервисы, которые взаимодействуют с данными и облаком. Например, Gmail. Поэтому самый логичный способ освободить место для хранения последующих снимков и роликов в «Google Фото» — почистить Google Drive.

Как освободить место в Google Drive

  • Перейдите по этой ссылке в раздел управления облаком;
  • При необходимости пройдите авторизацию в Google;
Большие файлы

Большие файлы занимают в облаке много места, удалите их

  • В разделе «Большие объекты» выберите те, что вам не нужны;
  • Удалите их и подтвердите удаление больших файлов.

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Однако это ещё не всё. Наверняка большинство из вас, зная об отсутствии ограничений на хранение фото и видео в «Google Фото», загружали туда большое количество не представляющих ценности снимков, видеороликов и скриншотов. Например, у меня в «Google Фото» огромное количество скриншотов, которые практически наверняка занимают несколько гигабайт.

Как удалить скриншоты из Google Фото

Поэтому логично просто удалить их из облака:

  • Перейдите в «Google Фото» на Android;
  • Откройте раздел «Поиск» — «Скриншоты»;
Скриншоты

Скриншоты — это самая многочисленная категория изображений в Google Фото, не храните их зря

  • Выделите все скриншоты в альбоме;
  • Нажмите «Удалить» и подтвердите удаление.

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То же самое можно проделать и с видео. Обычно они занимают довольно много места – от нескольких сотен мегабайт до нескольких гигабайт. А поскольку большинство пользователей обычно никогда их не пересматривает, я рекомендую смело удалять их, чтобы освободить пространство для по-настоящему важных снимков. Удаление остального контента – коллажей, анимаций, селфи-снимков, панорам, отсканированных изображений документов и т.д. остаётся на вашей совести. Просто выбирайте, что вам не нужно, и удаляйте.

Стоит ли подписываться на Google Фото

Google One

В Google One можно купить подписку на 100 ГБ за 139 рублей в месяц

Я таким образом освободил в Google Drive более 4 ГБ памяти, которые в будущем пойдут на хранение фотографий и видеозаписей в исходном качестве в «Google Фото». Несмотря на то что это не так уж и много, на полгода-год этого точно хватит. Во всяком случае, мне в текущем режиме фотографирования. Обычно я редко что-то снимаю, не говоря уже о том, чтобы записывать видео. Поэтому мне просто достаточно следить за тем, что сохраняется в «Google Фото», периодически удалять ненужное, и избегать переполнения хранилища.

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Ну, а если вам не удалось освободить достаточно пространства, чтобы пользоваться «Google Фото» в прежнем режиме, ваш выход – покупка подписки. Её можно оформить по этой ссылке. Самый базовый тариф открывает доступ к 100 ГБ пространства за 139 рублей в месяц. Да, это не самое выгодное предложение, на рынке есть и куда более приемлемые цены. Но не забывайте, что, покупая подписку, вы не только сохраните доступ к удобному сервису, но и получите множество эксклюзивных фильтров и инструментов редактирования фото.

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