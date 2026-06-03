Если вы недавно оформляли карту Альфа-Банка, загляните в приложение и проверьте свой профиль. С большой вероятностью там обнаружится подписка Альфа-Смарт, которую вы вряд ли подключали осознанно. Банк нередко активирует её прямо при выдаче карты: первый месяц бесплатно, а дальше с вас тихо начинают списывать по 399 рублей. История знакомая — примерно так же люди годами переплачивают за платные уведомления СберБанка. Давайте разберёмся, что это за подписка и как отключить Альфа-Смарт на Android, чтобы не платить за то, чем вы не пользуетесь.

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Что такое подписка Альфа-Смарт

Альфа-Смарт — это платная подписка Альфа-Банка, которая добавляет к карте набор привилегий. Сюда входят дополнительная категория кэшбэка, повышенные лимиты возврата, переводы и снятие наличных без комиссии, бесплатные уведомления по картам, повышенная ставка по накопительному счёту и даже бесплатная мобильная связь. Звучит заманчиво, вот только реально пользуется всем этим набором далеко не каждый. Стоимость зависит от тарифа:

Тариф Что входит Цена 9 привилегий Базовый набор для одного человека 199 ₽/мес Личный (15 привилегий) Полный набор для одного 399 ₽/мес Alfa Only Топ-привилегии 2990 ₽/мес

Первый месяц подписка Альфа-Смарт бесплатная. А вот потом включается автопродление, и деньги списываются с карты каждый месяц — даже если вы ни разу не воспользовались ни одной привилегией. А еще мы рассказали, как отключить роуминг на Андроид — обязательно прочтите.

Почему Альфа-Смарт списывает деньги, хотя вы её не подключали

Самое неприятное в том, что Альфа-Смарт часто подключают при оформлении карты, а человек об этом толком и не догадывается. Схема простая: при выдаче карты предлагают «бесплатный месяц привилегий», клиент соглашается, не вникая в детали, а через 30 дней начинается платное автопродление. К тому моменту про пробный период уже забыли, и списание рублей становится сюрпризом.

Деньги уходят независимо от того, тратите вы что-то по карте или нет. Подписка от Альфа-Банка работает по принципу «оформил и забыл», и именно на этом она и держится. За год набегает почти 4 800 рублей — фактически за услугу, которой вы не пользуетесь. Прежде чем отключать подписку, зайдите в профиль и посмотрите, какой именно тариф у вас активен. От этого зависит, сколько денег вы уже успели потратить и сколько сэкономите дальше.

Как отключить подписку Альфа-Смарт на Android

Чтобы отключить Альфа-Смарт, не нужно идти в отделение или звонить на горячую линию — всё делается прямо в приложении за пару минут:

Откройте приложение Альфа-Банка (Альфа-Онлайн) на Android и при необходимости авторизуйтесь. Нажмите на верхнюю часть экрана с вашим именем, чтобы открыть профиль. Если подписка активна, её название будет указано прямо под именем. Откройте строку с подпиской Альфа-Смарт.

Пролистайте страницу подписки до самого конца.

Нажмите «Отключить подписку» и подтвердите действие.

Будьте готовы, что банк попробует вас удержать: предложит сохранить привилегии, перейти на тариф подешевле или напомнит, сколько кэшбэка вы потеряете. Если решение принято — спокойно доходите до последнего шага, иначе подписка Альфа-Смарт не отключится и останется активной.

Что будет после отключения Альфа-Смарт

Сразу после отключения привилегии Альфа-Смарт перестают действовать — кэшбэк, бесплатные переводы и повышенная ставка по накопительному счёту вернутся к обычным условиям. Зато с карты больше не будут списывать ежемесячную плату, а это и есть главная цель.

Учтите один момент: вместе с подпиской пропадают и бесплатные уведомления в Альфа-Банке. Если вы захотите и дальше получать пуши и SMS по операциям, банк снова начнёт брать за это около 99 рублей в месяц. Так что заодно решите, нужны ли вам платные оповещения, или можно обойтись бесплатными пушами в самом приложении. Если нет, вот как их убрать.

Зайдите в свой профиль и выберите вкладку «Настройки». Нажмите «Уведомления об операциях». Далее отключите их для каждой карты.

Можно ли вернуть деньги за Альфа-Смарт

Если деньги за Альфа-Смарт списали, то за оплаченный период их обычно не возвращают — подписка просто доработает до конца месяца, а потом отключится. Возврат реален только в том случае, когда оплата прошла по ошибке или из-за технического сбоя. В такой ситуации стоит написать в чат поддержки прямо из приложения и описать проблему — операторы помогают разобраться и при необходимости оформляют возврат.

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Если же вы просто решили, что привилегии вам не нужны, то после отключения автопродления переживать не о чем: следующий платёж уже не спишется, и подписка перестанет тянуть деньги с карты. В любом случае, если вы или кто-то из знакомых будете оформлять карту Альфа-Банка, не забудьте сразу проверить наличие подписки, чтобы потом не потерять деньги.

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