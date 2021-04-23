Как отключить автозаполнение на Android

Автозаполнение – штука очень полезная. Благодаря ей мы можем не тратить время на ручное перебивание самого широкого спектра данных, которые периодически требуются нам в интернете. Логины, пароли, номера банковских карт, имя и фамилия, адрес доставки, коды из SMS и много чего ещё. Мы пользуемся этими данными практически каждый день. Поэтому логично сделать так, чтобы смартфон автоматически подставлял их тогда, когда это нужно, вместо того чтобы тратить время на ручной набор. Но иногда автозаполнение всё-таки лучше отключить.

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Несмотря на то что автозаполнение – это довольно однозначное явление, суть которого состоит в том, чтобы автоматически подставить нужную информацию в соответствующее поле, на Android оно разделено на несколько составных частей. То есть автозаполнение логинов и паролей – это одна функция, автозаполнение кодов из SMS — другая, а автозаполнение карт – третья. Разберёмся, как отключать каждый из этих механизмов.

Автозаполнение паролей на Андроид

Для начала предлагаю отключить автозаполнение паролей:

Перейдите в Chrome и откройте «Настройки»;

Здесь откройте вкладку «Пароли»;

Отключите параметр «Автоматический вход»;

Для пущей надёжности отключите «Сохранение паролей».

Теперь мы можем отключить автозаполнение банковских карт:

Перейдите в Chrome и откройте «Настройки»;

Здесь откройте вкладку «Способны оплаты»;

Отключите пункт «Сохранять и автоматически подставлять платёжные данные»;

При необходимости удалите сохранённые ранее карты.

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От себя я очень рекомендую отключить функцию автозаполнения карт на сайтах, потому что в этом случае сайты самостоятельно смогут проверять ваши платёжные данные ещё до того, как вы подтвердите их подстановку. Это может быть опасно, учитывая, что в Chrome сохраняются не только номера, но и CVC-коды, которые верифицируют платёж. Несмотря на то что многие карты сегодня требуют для подтверждения транзакций ещё и ввод кода из SMS, будет безопаснее, если вы не станете разбазаривать хотя бы основные данные.

Ну, и напоследок отключим автозаполнение адресов доставки:

Перейдите в Chrome и откройте «Настройки»;

Откройте вкладку «Адреса и другие данные»;

Отключите пункт «Сохранить и автоматически подставлять адреса»;

При необходимости удалите уже имеющиеся адреса.

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Но ведь на этом возможности механизма автозаполнения не заканчиваются. Нам известна ещё как минимум функция автоподстановки верифицирующих, которые обычно приходят в SMS. Обычно эти коды подтверждают выполнение каких-либо важных действий. Например, денежного перевода, авторизацию в мессенджерах, оформление онлайн-кредита или списание баллов при оплате покупки в интернет-магазине. Но вся фишка Android заключается в том, что здесь нет единого инструмента автозаполнения таких кодов, а его реализацией каждый разработчик занимается отдельно.

Как отключить автозаполнение кодов из SMS на Android

То есть, если в приложении «Тинькофф» или WhatsApp есть функция автозаполнения, они смогут подтягивать нужные коды из SMS. Но такого, чтобы вы могли включить или выключить именно что автоматическую подстановку данных, нет. Единственное, что вы можете сделать, — это ограничить приложению доступ к SMS-сообщениям. Это можно сделать одним единственным способом:

Перейдите в «Настройки» — «Приложения»;

Найдите в списке приложение, которому хотите запретить автоподстановку кодов;

Откройте раздел «Права» и найдите «SMS-сообщения»;

В открывшемся окне выберите «Запретить».

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С этого момента приложение лишится возможности обращаться к SMS-сообщениям в принципе и одновременно с этим, что логично, потеряет возможность анализировать входящие послания для поиска верифицирующих кодов. Это более безопасный сценарий использования приложения, но вряд ли более удобный. Поэтому, лишая его доступа к SMS, будьте готовы к тому, что оно потеряет доступ не только к кодам верификации, но и, возможно, каким-то другим важным функциям.