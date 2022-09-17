Как отключить интернет на телефоне, и зачем это нужно

Пожалуй, каждый владелец смартфона пользуется интернетом. Ведь без доступа к сети не работает большинство приложений, включая мессенджеры, браузеры, видеохостинги и даже игры. Но порой от интернета не только можно, но и нужно отказаться, хотя на первый взгляд это может показаться фантазией интроверта, живущего в глухом лесу. Сегодня мы разберемся, как отключить интернет на телефоне, а также узнаем, кому и когда это понадобится.

Какой бывает интернет

Для начала нам нужно понять, какие бывают виды интернета, поскольку на смартфоне к сети можно подключиться по-разному. Так как речь идет о компактном устройстве, которое всегда находится рядом с хозяином вне зависимости от места прибывания, чаще всего используется мобильный интернет. Это доступ к сети, предоставляемый оператором сотовой связи. Скорость работы и качество сигнала в таком случае зависит от покрытия (близости и мощности вышек).

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Также стоит учитывать, что мобильный интернет зачастую имеет ограничение трафика. Когда он заканчивается, скорость падает до минимальных значений. А еще бывают разные поколения мобильной связи, о чем вам тоже будет полезно узнать.

Альтернативный способ подключения к интернету — Wi-Fi. Это еще один вариант беспроводного соединения, но в данном случае вы уже привязаны к роутеру (маршрутизатору). Радиус его действия ограничен несколькими метрами, но иногда интернет ловит даже на расстоянии 100 метров. Услуги доступа к сети по Wi-Fi предоставляет провайдер (Ростелеком, МТС и другие), а объем трафика, как правило, не ограничивается.

Зачем отключать интернет

Более подробно о том, стоит ли отключать интернет, мы говорили в отдельном материале. А сейчас выделим лишь несколько ключевых сценариев, при которых вам нужно заблокировать доступ к сети:

экономия заряда (особенно ночью);

экономия трафика;

избавление от навязчивых уведомлений в ночное время;

дорогой интернет в роуминге;

отключение рекламы в офлайн-играх.

Вы можете и сами продолжить список, проанализировав сценарии использования мобильного устройства. Но наша главная задача — понять, как выключить интернет на телефоне, поэтому предлагаю без лишних промедлений обратиться к способам деактивации доступа к сети.

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Как отключить интернет на смартфоне

Вне зависимости от того, хотите вы отключить Wi-Fi или мобильный интернет, сделать это можно разными способами. Самый простой — обратиться к шторке уведомлений (центру управления). Внешний вид этого меню отличается от смартфона к смартфону, но всегда вызывается свайпом от верхней части экрана вниз. Открыв шторку, нужно нажать кнопку «Wi-Fi» или «Мобильный интернет» (иногда называется «Передача данных»).

Также для выполнения операции вы можете посетить настройки смартфона и отключить соответствующую опцию в разделе «Wi-Fi» или «Мобильные данные». Если нужный пункт меню не удастся найти, воспользуйтесь поисковой строкой.

Наконец, существует универсальный вариант блокировки интернета. Он заключается в активации режима полета. Он ограничивает все беспроводные подключения (мобильную передачу данных, Wi-Fi и Bluetooth).

Этот режим рекомендуется использовать в целях безопасности полета, если вы путешествуете авиатранспортом. Однако потенциальную опасность может представлять только мобильная передача данных. Wi-Fi и Bluetooth допускается оставлять включенными.

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Как запретить приложению интернет

Настройки телефона позволяют узнать самую подробную статистику о работе приложений. В частности, вы можете посмотреть, какая программа потребляет больше всего трафика. Это бывает полезно, если хочется сэкономить потребление мобильных данных или, например, определить главную причину быстрой разрядки смартфона. Помимо просмотра подробной статистики можно запретить приложению доступ в интернет:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите интересующую программу. Откройте вкладку «Сетевые подключения». Снимите галочку и подтвердите сохранение новых настроек.

Учтите, что подавляющее большинство приложений работает только при наличии доступа к сети. То есть, скорее всего, при повторном запуске вам все равно потребуется активировать подключение. В противном случае воспользоваться функциями программного обеспечения не получится.

Как отключить интернет МТС, билайн или МегаФон

Еще 10-15 лет назад опция мобильного интернета подключалась дополнительно у всех операторов сотовой связи и не входила в состав базового пакета. Это было связано с дороговизной услуги, ведь порой за скачивание пары-тройки картинок со счета списывалось 50-100 рублей.

Сегодня ситуация совершенно иная. Операторы предоставляют внушительный объем трафика, позволяющий пользоваться интернетом без дополнительной платы. Однако при нахождении в роуминге пакет не учитывается, и, если вы даже не будете целенаправленно посещать сайты через веб-браузер, деньги будут списываться из-за фоновой работы приложений. В этой ситуации можно либо ограничить передачу данных в настройках или шторке уведомлений, либо отключить интернет оператора.

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Удобнее всего выполнять операцию через официальное приложение оператора. Также можно воспользоваться личным кабинетом на сайте компании или позвонить в службу поддержки:

МегаФон: 0500;

МТС: 0877;

билайн: 0611;

Tele2: 611.

Кроме того, рекомендую сразу ознакомиться с условиями предоставления услуги доступа к интернету при нахождении в роуминге. Возможно, на время поездки вам стоит активировать новый тарифный план.