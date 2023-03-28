Как отключить камеру на телефоне и для чего это нужно

По мере развития современных технологий растет мнительность людей. Во многом из-за оснащения гаджетов камерами. Опасения доводят пользователей до того, что некоторые заклеивают изолентой (хорошо, хоть не прозрачным скотчем) вебку, а производители в угоду страхам потребителей выпускают ноутбуки со шторкой для камеры или вовсе прячут ее в одну из клавиш. И все это делается ради спокойствия покупателей. Но как быть со смартфонами? Ведь они оснащаются сразу несколькими камерами. Можно ли как-то защитить себя от потенциальной слежки, не пересаживаясь на кнопочную звонилку? Да, и для этого нужно отключить камеру на телефоне.

Следят ли через камеру телефона

Безусловно, сегодня есть масса средств, позволяющих следить через камеру. Причем это не так сложно сделать, как может показаться на первый взгляд. В частности, есть шпионские приложения, которые имеют доступ к камере и работают в фоновом режиме. Если вы случайно установите такую программу или кто-то «поможет» в этом, слежки не избежать.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Впрочем, заклеивать фронтальную камеру особого смысла нет. Это лишнее и совершенно бесполезное действие, которое в лучшем случае вызовет ухмылку у окружающих. Прежде чем предпринимать какие-то меры, нужно понять, работает ли камера. И это очень легко проверить.

Как понять, работает ли камера

В отличие от профессиональной видеоаппаратуры и даже ноутбуков, наши смартфоны не оснащаются светодиодом, позволяющим понять, работает ли камера. Однако он и не требуется. Работа камеры — энергозатратный процесс, который легко идентифицировать стандартными средствами устройства:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Батарея» или «Питание». Ознакомьтесь со статистикой потребления энергии.

В списке вы увидите приложения, чья работа сильнее всего сказывается на уровне заряда аккумулятора. Если здесь получится встретить программы, которыми вы почти не пользуетесь, то есть повод бить тревогу. Особенно в случае, когда есть место неизвестным приложениям. Среди них наверняка есть программа для слежки. Единственное правильное решение в таком случае — удалить приложение или проверить настройки его разрешений.

Читайте также: Какие разрешения нужно давать приложениям, а какие — нельзя

Зеленая точка на экране телефона

Если вы пользуетесь устройством на базе Android 12 и выше, то могли заметить зеленую точку на экране или значок с фотоаппаратом в обрамлении того же цвета. Это визуальный компонент, который свидетельствует о работе камеры. Видите его? Значит, какое-то приложение сейчас имеет доступ к камере и, возможно, даже записывает видео.

Зеленая точка на телефоне является своего рода аналогом светового индикатора, который ставят в ноутбуки неподалеку от вебки. Добавлен этот элемент интерфейса исключительно для вашего спокойствия. Зеленая точка появляется только в момент, когда вы непосредственным образом пользуетесь камерой? Тогда нет смысла предпринимать какие-либо действия. Команда разработчиков Android уже позаботилась о вашей конфиденциальности.

Как отключить камеру на телефоне

Тем не менее, смысл принудительно отключать фронтальную камеру или ее основной сенсор все-таки есть. На устройствах с Android 11 и ниже нет зеленой точки, а потому понять, записывается ли в настоящий момент видео, можно только по косвенным признакам. И даже в случае, если вы совершенно не опасаетесь слежки, отключить камеру на Андроид нужно хотя бы ради экономии энергии, ведь порой она разряжает аккумулятор быстрее, чем некоторые игры.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Доступ к камере телефона

Самый простой способ отключить аппаратный компонент смартфона — запретить доступ к камере всем приложениям или тем, которые кажутся вам сомнительными. Сделать это можно следующим образом:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Разрешения». Выберите «Камеру». Здесь вы увидите список программ, имеющих доступ к аппаратному компоненту, снимающему фото и видео. Выберите интересующее приложение и нажмите «Запретить» или «Спрашивать каждый раз».

Теперь, когда выбранная программа захочет воспользоваться записывающим устройством, вы увидите предупреждение и сможете заблокировать действие. Удобно ли это? Не очень, зато не будет никакой тревоги оттого, что за вами кто-то следит через телефон.

Блокировка камеры на Андроид

Есть и более радикальный вариант, позволяющий отключить камеру на Андроид. Нет, разбивать объектив — глупо. Лучше установите одно из приложений, которое блокирует камеру на телефоне:

Все эти программы работают схожим образом. Нужно запустить приложение, нажать кнопку блокировки и дать разрешение на получение прав администратора. После этого вы даже не сможете запустить приложение Камера.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Шторка для камеры

Есть немало людей, которые не доверяют настройкам Андроид и принудительной блокировке камеры. Таким пользователям тоже можно предложить выход из ситуации. Например, приобрести шторку фронтальной камеры.

Купить шторку для камеры

Можете наклеить ее на фронталку и открывать только в момент, когда хочется сделать селфи. Но есть проблема, ведь шторка занимает место на экране. Поэтому владельцам безрамочных смартфонов такой аксессуар подойдет лишь отчасти.