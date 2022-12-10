Как отключить карусель обоев на Xiaomi

К началу 2023 года уже сказано много слов о том, как отключить рекламу Xiaomi. Владельцу смартфона нужно зайти в каждое приложение, установленное по умолчанию, и снять галочку «Получать рекомендации». Думаете, если все сделаете правильно, то Xiaomi перестанет на вас зарабатывать деньги? Как бы не так! У китайцев останется козырь в рукаве — карусель обоев. Она представляет из себя яркий пример, доказывающий, что ради лишней копейки производитель готов испортить довольно неплохую функцию. А нам придется искать ответ на вопрос, как убрать карусель обоев.

Карусель обоев на экране блокировки — что это

Карусель обоев — функция, устанавливающая вместо стандартных обоев экрана блокировки целый набор красивых картинок, которые сменяют друг друга. И на что же тут жаловаться, если после каждой разблокировки смартфона мы видим не абстрактные изображения, а настоящие произведения искусства?

Как отключить всю рекламу на смартфонах Xiaomi

Вся проблема карусели обоев на экране блокировки Xiaomi заключается в рекламе. Судя по всему, китайская компания (или ее российское подразделение) состоит в партнерских отношениях с VK Group — корпорацией, которая помимо прочего владеет рекомендательной системой Пульс Mail.ru (аналог ленты Google и Дзена).

Поэтому каждая картинка, показываемая в карусели обоев Xiaomi, сопровождается текстом и кнопкой «Обзор». Нажав на нее, вы попадете на страницу материала в Пульсе, заголовок которого только что видели на экране блокировки. Карусель обоев может показывать и другую рекламу. Словом, зарабатывают китайцы на всем.

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Как отключить карусель обоев

Обычно, когда вы впервые настраиваете смартфон Xiaomi, то на все предложения отвечаете словом «Да», пытаясь как можно скорее попасть на рабочий стол. Так и включается злосчастная фотолента с рекламой. Но от нее можно избавиться. Показываю, как отключить карусель обоев на экране:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Блокировка экрана», а затем — «Карусель обоев». Передвиньте влево ползунок, расположенный напротив пункта «Включить».

Также вы можете не избавляться от карусели, а просто зайти в подраздел «Политика конфиденциальности» и снять отметку с пункта «Реклама на экране блокировки». Партнерские предложения исчезнут, но рекомендации Пульса останутся. Кстати, если вы думаете, что рассказ о том, как отключить карусель обоев на Redmi и Xiaomi, на этом заканчивается, то ошибаетесь.

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Примерно раз в неделю на экране блокировки будет появляться сообщение, предлагающее снова включить фотоленту. Можно его игнорировать, но когда-то вы точно по ошибке нажмете кнопку «Согласиться». Если нет, то вас наверняка будет раздражать само наличие подобных напоминалок. Поэтому давайте доведем дело до конца и разберемся, как навсегда отключить карусель обоев.

Как удалить карусель обоев

Несмотря на то, что в настройках телефона Xiaomi для этой отвратительной функции предусмотрен отдельный раздел, карусель обоев — это приложение, которое в любой момент можно удалить. Сделав это, вы окончательно избавитесь от каких-либо напоминаний включить фотоленту. Вот, как удалить карусель обоев на Xiaomi:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Нажмите кнопку в виде трех точек. Включите опцию «Показать все приложения». Откройте раздел с программой «Карусель обоев». Нажмите кнопку «Удалить».

После удаления вместо характерного значка, который всегда присутствует в левом нижнем углу экрана Xiaomi, вы увидите кружок, а из настроек телефона исчезнет раздел «Карусель обоев». То есть повторно воспользоваться функцией не получится.

Если вы не готовы к таким кардинальным изменениям, то после выполнения шагов 1-5 из вышестоящей инструкции просто отзовите у карусели все разрешения. Тогда она перестанет напоминать о себе, а вам не придется удалять программу без возможности ее восстановить.

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Как установить карусель обоев

Думаю, не стоит отдельно рассказывать, как включить карусель обоев на Xiaomi. Просто взгляните на инструкцию для отключения и на последнем шаге передвиньте ползунок в обратную сторону. Если же вы удалили приложение, а теперь пытаетесь выяснить, как вернуть карусель обоев, то сразу отбросьте в сторону следующие варианты:

перезагрузка смартфона;

смена региона;

загрузка программы через Google Play или GetApps (Mi Picks).

Ничего из этого вам не поможет, как бы авторы других инструкций ни убеждали в обратном. И что же делать? Придется установить карусель обоев на телефон через APK-файл. Подробнее о том, как установить APK, читайте в нашем отдельном материале.

Скачать карусель обоев

После того, как вам удастся скачать карусель обоев и установить ее, в разделе настроек «Экран блокировки» снова появится переключатель функции.

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Если в параметрах телефона у вас установлен другой регион (не Россия), раздел «Карусель обоев» будет называться иначе. В Индии он именуется как «Glance для Mi» и отличается подбором картинок с рекламой. Чтобы вернуть карусель обоев с Пульсом, нужно выбрать регион Россия и переустановить приложение.