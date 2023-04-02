Как отключить неиспользуемые приложения на Android

После нескольких лет эксплуатации на наших смартфонах скапливается огромное количество игр и программ. У кого-то их число доходит до нескольких десятков, а кто-то и вовсе ставит рекорды, переходя на сотни. Чем больше программ, тем медленнее работает устройство и быстрее разряжается. Поэтому все неиспользуемые приложения рекомендуется удалять. Но как быть со стандартными программами, от которых нельзя полностью избавиться? Без лишних трудностей вы можете отключить мобильное приложение, чтобы оно больше не сказывалось на работе смартфона.

Какие приложения можно отключить

Сначала давайте ответим на вопрос, можно ли отключить приложение, если оно входит в состав предустановленного пакета программ. Да, ни один производитель смартфона не помешает вам это сделать. Кроме того, отключение неиспользуемых приложений ни коим образом не нарушит работоспособность устройства.

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Безусловно, на мобильных устройствах есть программное обеспечение, чье отключение потенциально могло бы привести к непоправимым последствиям. Однако производитель смартфона ставит двойную защиту, чтобы вы случайно не отключили такие приложения. По умолчанию они не отображаются в общем списке и даже после включения показа системных программ среди предложенных опций отключение недоступно.

Как отключить автозапуск приложений

На вашем устройстве может быть предусмотрен автозапуск приложений. В таком случае даже после отключения неиспользуемые программы все равно продолжат работать, стоит вам перезагрузить смартфон. Поэтому первым делом отключите автозапуск приложений на Андроид:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Разрешения», а затем — «Автозапуск». Переключатель, расположенный напротив лишней программы, передвиньте влево.

Итак, первую задачу мы выполнили. Теперь после отключения неиспользуемое приложение не запустится, сколько бы вы ни перезагружали смартфон. Остается только деактивировать программу, забыв о ней раз и навсегда.

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Как отключить приложение на телефоне

В зависимости от производителя устройства искомая функция может называться закрытием или отключением приложения. Но в любом случае будет подразумеваться прекращение работы лишнего ПО. Чтобы отключить приложение на Андроид, сделайте следующее:

Зайдите в настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а потом — «Все приложения». Выберите интересующую программу. Нажмите кнопку «Закрыть» или «Отключить».

Также вы можете очистить данные программы для освобождения места на смартфоне, а также удалить ее обновление. Полное удаление приложений применяется только к стороннему ПО, которое вы устанавливали самостоятельно.

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Как отключить фоновые приложения

Несмотря на то, что вы уже отключили программу, она все равно может продолжить работать как после повторного запуска, так и без него. Чтобы лишнее ПО случайно не напомнило о себе, необходимо открыть его в списке установленных приложений и перейти во вкладку «Контроль активности». Здесь следует установить жесткое ограничение.

Также не лишним будет отключить оповещения приложений. Впрочем, запрет на работу в фоне сам по себе подразумевает ограничение любой активности, включая отправку уведомлений.

Как отключить обновления приложений

Программу мы заблокировали, и теперь она не работает в фоне и не потребляет ресурсы смартфона. Вместе с тем приложение напомнит о себе, как только на ваше устройство прилетит очередное обновление. К счастью, автоматическую установку апдейтов можно заблокировать, выполнив несколько простых шагов:

Запустите магазин приложений (например, Google Play). Найдите свое приложение. Нажмите на «три точки». Снимите отметку с пункта «Автообновление».

Неиспользуемая программа будет оставаться на старой версии ровно до тех пор, пока вы не решите самостоятельно установить апдейт. А магазин приложений настойчиво будет предлагать это сделать. Не хотите видеть лишние напоминания? Тогда удалите приложение. Ведь сделать это можно даже в том случае, если в настройках отсутствует опция удаления.

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Без каких-либо последствий для смартфона вы можете избавиться и от Chrome, и от YouTube, и от любой другой предустановленной программы. Но удаляйте только те приложения, которые вам действительно мешают, чтобы в один момент не начать задаваться вопросом, как вернуть их обратно.