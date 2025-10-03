Как отключить подписку Ozon Premium. Пошаговая инструкция

За последние годы подписочная модель вышла далеко за пределы стриминговых сервисов. Если раньше их оформляли для легального прослушивания музыки и просмотра фильмов с сериалами, то сейчас ежемесячные платежи списываются даже за покупки товаров на маркетплейсах. Безумие! Одна из таких необъяснимых трат — подписка Ozon Premium. Она стоит 199 ₽/мес, а российский маркетплейс ее активно продвигает, из-за чего покупатели, зачастую не глядя оформляют ежемесячный платеж, а потом удивляются, почему списываются деньги с карты. Объясняем, как отключить Ozon Premium, и что даст подписка, если ее оставить.

Как отключить подписку Ozon Premium. Пошаговая инструкция. Отменить подписку не так просто, как кажется. Фото.

Отменить подписку не так просто, как кажется

Что дает Ozon Premium

Как ни крути, а назвать подписку Озон Премиум абсолютно бесполезной нельзя. Она дает ряд преимуществ пользователям маркетплейса:

  • бесплатная курьерская доставка при заказе от 499 ₽;
  • возврат заказа курьером в течение 21 дня с момента получения;
  • бесплатные Push-уведомления и SMS-оповещения от Ozon Банка;
  • дополнительная категория кэшбэка при использовании Ozon Карты;
  • приоритетная линия в службе поддержки;
  • бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру KION.

Как сообщает сам маркетплейс, подписка Ozon позволяет в среднем экономить 914 ₽ в месяц, однако размер экономии напрямую зависит от сценариев использования продуктов компании. Часто покупаете и оформляете доставку курьером — выгода будет. Заказываете несколько раз в месяц на ПВЗ — будете ежемесячно дарить 199 ₽ маркетплейсу.

Как отключить OZON Premium

Как и любая другая подписка, Ozon Premium отличается простотой оформления и сложностью отключения. Впрочем, если делать все по инструкции, проблем не возникнет. Вот, как отключить Озон Премиум в приложении:

  1. Запустите приложение маркетплейса.
  2. Откройте вкладку со своим профилем (иконка в правом нижнем углу).
  3. Перейдите в раздел «Ozon Premium».
  4. Нажмите кнопку «Управлять», а затем — «Отключить» (если не видите кнопку, пролистайте меню вниз и найдите раздел «Управлять подпиской).
    5. Как отключить OZON Premium. Приготовьтесь к самому важному этапу. Фото.

    Приготовьтесь к самому важному этапу

  5. Теперь начинается самое интересное: Ozon будет стараться сделать все, чтобы вы не смогли отключить подписку. Тут важно действовать очень внимательно: в каждом окне жмите на тусклую кнопку «Продолжить» (их может быть до 5 штук).
  6. На последнем этапе отметьте любую причину отказа от подписки и нажмите кнопку «Продолжить».

    7. Как отключить OZON Premium. Отклоняйте все предложения Ozon остаться. Фото.

    Отклоняйте все предложения Ozon остаться

Если все сделано верно, на экране появится сообщение «Подписка Premium отключена». Обратите внимание, что при использовании пробного периода доступ к привилегиям прекращается сразу, в то время как полноценные подписчики могут продолжать получать преимущества вплоть до конца оплаченного срока.

