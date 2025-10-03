Как отключить подписку Ozon Premium. Пошаговая инструкция

За последние годы подписочная модель вышла далеко за пределы стриминговых сервисов. Если раньше их оформляли для легального прослушивания музыки и просмотра фильмов с сериалами, то сейчас ежемесячные платежи списываются даже за покупки товаров на маркетплейсах. Безумие! Одна из таких необъяснимых трат — подписка Ozon Premium. Она стоит 199 ₽/мес, а российский маркетплейс ее активно продвигает, из-за чего покупатели, зачастую не глядя оформляют ежемесячный платеж, а потом удивляются, почему списываются деньги с карты. Объясняем, как отключить Ozon Premium, и что даст подписка, если ее оставить.

Что дает Ozon Premium

Как ни крути, а назвать подписку Озон Премиум абсолютно бесполезной нельзя. Она дает ряд преимуществ пользователям маркетплейса:

бесплатная курьерская доставка при заказе от 499 ₽;

возврат заказа курьером в течение 21 дня с момента получения;

бесплатные Push-уведомления и SMS-оповещения от Ozon Банка;

дополнительная категория кэшбэка при использовании Ozon Карты;

приоритетная линия в службе поддержки;

бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру KION.

Как сообщает сам маркетплейс, подписка Ozon позволяет в среднем экономить 914 ₽ в месяц, однако размер экономии напрямую зависит от сценариев использования продуктов компании. Часто покупаете и оформляете доставку курьером — выгода будет. Заказываете несколько раз в месяц на ПВЗ — будете ежемесячно дарить 199 ₽ маркетплейсу.

Как отключить OZON Premium

Как и любая другая подписка, Ozon Premium отличается простотой оформления и сложностью отключения. Впрочем, если делать все по инструкции, проблем не возникнет. Вот, как отключить Озон Премиум в приложении:

Запустите приложение маркетплейса. Откройте вкладку со своим профилем (иконка в правом нижнем углу). Перейдите в раздел «Ozon Premium». Нажмите кнопку «Управлять», а затем — «Отключить» (если не видите кнопку, пролистайте меню вниз и найдите раздел «Управлять подпиской). Теперь начинается самое интересное: Ozon будет стараться сделать все, чтобы вы не смогли отключить подписку. Тут важно действовать очень внимательно: в каждом окне жмите на тусклую кнопку «Продолжить» (их может быть до 5 штук). На последнем этапе отметьте любую причину отказа от подписки и нажмите кнопку «Продолжить».

Если все сделано верно, на экране появится сообщение «Подписка Premium отключена». Обратите внимание, что при использовании пробного периода доступ к привилегиям прекращается сразу, в то время как полноценные подписчики могут продолжать получать преимущества вплоть до конца оплаченного срока.