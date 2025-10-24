Как отключить подписку СберПрайм на телефоне

Герман Вологжанин

Экосистема, построенная вокруг крупнейшего банка России, предоставляет доступ к большому количеству сервисов в рамках подписки СберПрайм. Она позволяет смотреть контент в онлайн-кинотеатре Okko, слушать музыку через Звук, а также получать бонусы от финансового учреждения за 399 ₽/мес или 2 990 ₽/год. Но при желании вы можете отказаться от постоянного платежа, и в этом тексте мы расскажем пошагово, как отключить СберПрайм.

Как отключить подписку СберПрайм на телефоне. От подписки Сбера можно отказаться. Изображение: Сбер. Фото.

От подписки Сбера можно отказаться. Изображение: Сбер

Можно ли отключить СберПрайм

Отключить подписку СберПрайм можно в любой момент. Причем вне зависимости от того, на какой период времени она была оформлена (месяц или год), вы можете продолжать пользоваться всеми привилегиями до окончания оплаченного срока.

То же самое касается бесплатной подписки СберПрайм. Если вы оформили пробный период, то тоже можете отказаться от автопродления, не дожидаясь окончания срока.

Как отключить подписку СберПрайм

Отключить СберПрайм на телефоне можно через приложение СберБанк. Для отказа от подписки требуется:

  1. Запустить приложение.
  2. Открыть настройки профиля или воспользоваться поиском.
  3. Выбрать «СберПрайм».
  4. Открыть вкладку «Прайм» и нажать на кнопку «Подключено».
    5. Как отключить подписку СберПрайм. Здесь находятся настройки СберПрайм. Фото.

    Здесь находятся настройки СберПрайм

  5. В окне «Управление подпиской» нажать кнопку «Отключить автопродление».
  6. Последовательно отказаться от всех привилегий, нажимая кнопки «Отказаться от выгоды», «Отказаться от надбавки», «Отключить доступ», «Отказаться от преимуществ», «Сделать платным» и так далее.
  7. При желании указать причину отключения подписки или нажать кнопку «Пропустить».
  8. Убедиться, что подписка отключена.

    9. Как отключить подписку СберПрайм. Убедитесь, что подписка отключена. Фото.

    Убедитесь, что подписка отключена

Если вы прошли все шаги, на экране появится сообщение «Подписка отключена». Ниже вы сможете увидеть дату окончания ее действия, поскольку доступ отключится не сразу, а только в момент завершения оплаченного периода.

Можно ли вернуть деньги за подписку СберПрайм

Вернуть деньги за СберПрайм можно, но только в двух случаях:

  • подключение подписки произошло случайно;
  • сервисы Сбера не работали в течение оплаченного периода.

Для того, чтобы претендовать на возврат средств, вы должны иметь на руках соответствующие доказательства. К примеру, скриншоты ошибок, если сервисы Сбера не работали, или отсутствие действий внутри сервисов, если подключение произошло случайно.

При наличии обоснований на возврат денег за СберПрайм обратитесь в службу поддержки по номеру 900 или в разделе «Поддержка Сбера» приложения СберБанк.

