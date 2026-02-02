Как отключить подписку Wildberries и вернуть деньги, если WB списывает по 199 рублей

Wildberries — сверхпопулярный российский маркетплейс, которым пользуются десятки миллионов жителей страны. Через онлайн-платформу они тратят деньги, заказывая товары, но порой списания происходят отнюдь не за покупки. В частности, многие люди жалуются, что Wildberries списал 199 рублей. Но за что? И при чем здесь подписка WB? Отвечаем на эти и другие вопросы, помогая вернуть деньги.

За что ВБ списывает 199 рублей

199 рублей — это размер ежемесячного платежа за подписку WB Клуб, которую маркетплейс навязывает всеми возможными способами. Как правило, первое подключение происходит бесплатно или за символическую сумму в размере одного рубля, после чего активируется автопродление. Оно и приводит к постоянным списаниям.

Бесплатная подписка WB Клуб, которая через месяц сразу же превращается в платную, может подключиться автоматически после привязки Госуслуг к Wildberries. Поэтому многие люди даже не знают о том, что она у них есть.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как отключить подписку Wildberries

Как бы то ни было, для предотвращения дальнейших списаний нужно отключить подписку WB Клуб. Делается это через приложение Wilberries, но весьма запутанным и изощренным способом, так что внимательно изучите инструкцию и действуйте строго по шагам:

Запустите приложение Wildberries. Откройте вкладку с профилем, после чего нажмите на баннер «Клуб». В открывшемся окне нажмите на стрелочку рядом со словом «Шопинг». Далее подтвердите переход на сайт. Войдите в аккаунт WB на сайте, используя привязанный номер телефона. Далее логичным кажется нажать на «Управлять подпиской», но это — подвох со стороны маркетплейса. На самом деле нужно пролистать экран вниз до пункта «Вопросы и ответы», после чего — нажать на гиперссылку «Управление подпиской». Нажмите кнопку «Отключить подписку», расположенную внизу. Здесь начинается самое интересное: Wildberries начинает убеждать вас оставить подписку. Ваша задача — отказываться ото всех предложений маркетплейса, систематически нажимая «Все равно отключить» в каждом окне. Продолжайте отказываться от предложений оставить WB Клуб, пока на экране не появится сообщение «Подписка отключена».

После отключения подписка WB Клуб продолжит работать до конца оплаченного срока или бесплатного промо-периода. По умолчанию возврат денег не предусмотрен, но можно попробовать добиться своего.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как вернуть деньги за подписку ВБ

Чтобы вернуть деньги за подписку Wildberries, необходимо связаться со службой поддержки маркетплейса:

Запустите приложение Wildberries. Откройте вкладку с профилем и пролистайте страницу вниз. Перейдите в раздел «Чаты». Выберите чат с поддержкой. Подробно опишите проблему и потребуйте возврат денег.

Возврат средств за подписку Wildberries возможен только в том случае, если вы сможете доказать службе поддержки, что подключение произошло случайно, и вы не знали о наличии WB Клуба. В целом, вероятность положительного исхода — 50%.