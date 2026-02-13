Как отключить подписку Яндекс Плюс в 2026 году

Герман Вологжанин

В 2026 году нашу жизнь сложно представить без подписок, с помощью которых мы легально смотрим фильмы и слушаем музыку в интернете, параллельно пользуясь другими цифровыми сервисами. Правда, все это требует денег, в связи с чем тот же Яндекс списывает 449 рублей. Его подписка является самой популярной в России, но всем ли пользователям нужны его сервисы, когда с карты порой внезапно пропадают деньги? Конечно, нет, а потому мы решили разобраться, как отключить Яндекс Плюс на телефоне.

Как отключить подписку Яндекс Плюс в 2026 году. Разбираемся, как теперь отключается подписка. Фото.

Разбираемся, как теперь отключается подписка

За что Яндекс списывает 449 рублей

449 рублей — размер ежемесячного платежа за использование подписки Яндекс Плюс в 2026 году, в которую входит:

  • доступ к контенту на Кинопоиске;
  • аудиотека в Яндекс Музыке;
  • доступ к программе лояльности Свои Плюсы и многое другое.

Но почему Яндекс списал 449 рублей, если вы не смотрели фильмы на Кинопоиске и не слушали музыку? Дело в том, что даже при оформлении бесплатного периода подключается автопродление, предусматривающее регулярные списания.

Чтобы их предотвратить, необходимо отключить Яндекс навсегда, а в идеале — еще и вернуть деньги. Далее мы расскажем, как это сделать, но прежде напомним, что на подписке можно сэкономить, купив доступ сразу на несколько месяцев.

Яндекс Плюс на 3/6/12 месяцев

Тогда за год вы будете платить не 5 388 ₽, а 3 990 ₽ или даже меньше. Так что рассмотрите вариант с долгосрочной подпиской, если планируете продолжать пользоваться сервисами Яндекса.

Как отключить подписку Яндекс Плюс

Отключить Яндекс навсегда можно как на телефоне, так и на любом другом устройстве, где вы пользуетесь сервисами компании. Для этого понадобится:

  1. Открыть страницу управления подпиской Яндекс по адресу plus.yandex.ru/my.
  2. Войти в аккаунт Яндекса, если не сделали этого раньше.
  3. Пролистать страницу вниз.
    4. Как отключить подписку Яндекс Плюс. Кнопка отключения находится в нижней части страницы. Фото.

    Кнопка отключения находится в нижней части страницы

  4. Нажать кнопку «Отменить мультиподписку».
  5. Отказаться от предложений Яндекса оставить подписку, нажав на «Отменить мультиподписку», пока не появится уведомление «Вы отменили мультиподписку».

    6. Как отключить подписку Яндекс Плюс. Откажитесь от всех предложений Яндекса. Фото.

    Откажитесь от всех предложений Яндекса

Яндекс сделает все возможное, чтобы вы оставили подписку, поэтому внимательно выполняйте все шаги, последовательно нажимая на кнопку отмены. В противном случае вы не предотвратите дальнейшие списания.

Можно ли вернуть деньги за Яндекс Плюс

Деньги за подписку можно вернуть, если вы считаете, что случайно подключили Яндекс Плюс. Для этого нужно написать в службу поддержки:

  1. Откройте главную страницу Яндекс Плюс, доступную по адресу plus.yandex.ru.
  2. Пролистайте вниз и нажмите на кнопку «Поддержка».
  3. Выберите вариант «Остались вопросы?».
Можно ли вернуть деньги за Яндекс Плюс. Деньги возвращают через поддержку. Фото.

Деньги возвращают через поддержку

Перед вами откроется чат с поддержкой Яндекса, где вы сможете описать ситуацию и потребовать возврат средств за подписку. Но вернут их только в том случае, если вы сможете доказать, что подключили ее случайно.

