Как отключить приложения в фоновом режиме и сэкономить аккумулятор

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Артем Сутягин 0

Приложения, которые работают в фоновом режиме, совсем не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Даже если они написаны проверенными разработчиками и ничего вредоносного за ними не стоит, у них есть один существенный минус, который перекрывает многие плюсы. Минусом этим является сильное влияние на время автономной работы. Когда приложение на экране и работает только тогда, когда смартфон разблокирован, вы можете контролировать время его работы. В остальных случаях оно делает что-то само по себе и никто не знает, когда оно начнет скачивать данные или просто определять положение устройства через GPS. С этим сталкиваются все и в этой статье я дам несколько полезных советов, что с этим делать.

С фоновыми процессами надо быть осторожней.

Портится ли смартфон со временем

Многие пользователи часто думают, что со временем их смартфон просто испортился и поэтому перестал держать заряд, начал медленнее работать и чаще зависать. Конечно, небольшой износ у смартфонов действительно есть, но он не оказывает такого влияния, как сам пользователь. Особенно это относится к устройствам на Android. Именно они с годами обрастают фоновыми приложениями, расширениями и прочей чешуей, которая оказывает куда большее влияние на гаджет, чем просто старение плат.

Как контролироваться фоновые процессы в телефоне?

Лучший способ получить контроль над вашими процессами — это покопаться в телефоне с помощью инструментов мониторинга, встроенных в Android. То, в какие меню вам надо будет зайти и куда нажать, зависит от того, кто сделал ваш смартфона. Но в целом логика будет одна.

В некоторых случаях, прежде чем вы сможете начать настраивать параметры, вам нужно включить параметры разработчика. Для этого надо открыть ”Настройки”, далее ”О телефоне”, а затем несколько раз нажать на поле ”Номер сборки” (около семи раз). Вы получите уведомление о том, что параметры разработчика были разблокированы, как только вы закончите.

Первым делом перейдите в ”Настройки”, далее ”Система”, потом ”Дополнительно” и ”Параметры разработчика”. В этом меню надо найти пункт ”Работающие службы”. Внутри вы увидите, какие приложения потребляют оперативную память и сможете их установить. Но важно понимать, если вы не знаете, что останавливаете, вы можете сделать только хуже. Останавливайте только то, что сами запускали.

Если вы не знаете, что можно останавливать, а что нет, вы будете действовать на свой страх и риск. Главное, не трогайте приложения, в названии которых есть ”Сервисы Google” или просто ”Google” — за редким исключением это будут системные службы.

Опасно ли останавливать фоновые процессы Android

В системе есть ”защита от дурака” и остановить что-то, что действительно может привести к критической ошибке, скорее всего, не получится, но испытывать судьбу не стоит.

Чтобы остановить процесс, надо будет открыть выбранное приложение и нажать ”остановить”. Все просто.

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Если вы сомневаетесь или просто не хотите останавливать процессы из этого меню, можно зайти в другое место. Откройте ”Настройка”, далее ”Приложения”, после этого откройте список приложений и нажмите в правом верхнем углу значок с тремя точками. Там выберите ”Показать системные процессы”.

Чтобы принудительно остановить или удалить приложение вручную через список приложений, перейдите в «Настройки», далее «Приложения», потом «Диспетчер приложений» и выберите приложение, которое вы хотите изменить. Не удаляйте приложения, которые появляются, когда вы выбираете опцию «Показать системные приложения».

Изучите список, поймите, что вам не нужно, и остановите этот процесс. Надо понимать, что некоторые приложения сразу же перезапустят процесс и так можно делать бесконечно. Для этого вернитесь назад и просто остановите приложение. А если вы вообще не пользуетесь им, просто удалите его — так будет еще лучше.

Из-за чего садится батарея телефона

А теперь разберем, от чего именно садится батарея вашего телефона. Способы анализа, приведеные выше, бесспорно хороши, но есть в них и минусы. Они не показывают непосредственного воздействия приложения на аккумулятор. Чтобы понять, сколько процентов потратили процессы каждого конкретного приложения, надо открыть ”Настройки”, далее ”Аккумулятор”. Тут вы можете найти информацию о том, какие приложения работают и насколько активно они сажают аккумулятор. Так будет еще проще решить, что остановить или и вовсе удалить.

С каждой новой версией Android количество систем автоматического сохранения заряда увеличивается. Это означает, что со временем количество настроек может сократиться.

Обсудить стоит ли пользоваться определенными приложениями вы можете в нашем Telegram-чате. Там всегда есть кто-то, кто может что-то посоветовать.

Много споров и дискуссий всегда вызывали сторонние приложения для оптимизации работы смартфона. С одной стороны, они позволяют не задумываться о том, как и что надо сделать, чтобы остановить ненужные процессы, но могут быть в таких приложениях и минусы.

Главным минусом будет то, что такие приложения могут сами еще больше сажать аккумулятор. На это жалуются многие пользователи. Иногда действительно проще сделать все вручную, чем доверять все автоматике.

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