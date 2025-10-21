Как отключить рекламный идентификатор Android и для чего это нужно

Герман Вологжанин

Реклама — это двигатель торговли, который раздражал обывателей еще много лет назад. Однако в последние годы она бесит не только самим фактом своего наличия, но и фактической слежкой. Каждый рекламодатель заинтересован в повышении эффективности своей компании, для чего в мире цифровых технологий используется таргетинг — инструмент персонализации контента. И для его работы на каждом смартфоне предусмотрен рекламный идентификатор, напрямую нарушающий конфиденциальность.

Как отключить рекламный идентификатор Android и для чего это нужно. Через рекламный идентификатор производители следят за пользователями. Изображение: officelife.media. Фото.

Что такое рекламный идентификатор Android

Рекламный идентификатор — это уникальный номер, который присваивается каждому сертифицированному Android-смартфону, с целью персонализации рекламы в сервисах Google, а также в приложениях партнеров.

С помощью рекламного идентификатора собираются различные действия пользователя (клики, установки и даже посещаемые сайты), на основе чего подбирается персонализированная реклама. При этом утверждается, что вся информация поступает на серверы в обезличенном виде. То есть никто не знает о том, кто выполняет те или иные действия.

Как удалить рекламный идентификатор

К счастью, настройки Android позволяют удалить рекламный идентификатор. Если вы беспокоитесь за свою конфиденциальность, сделайте следующее:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Google».
  3. Во вкладке «Все сервисы» выберите «Реклама», а затем — «Удалить рекламный идентификатор».
  4. Подтвердить удаление.
Как удалить рекламный идентификатор. Идентификатор нужно удалять, а не сбрасывать. Фото.

Идентификатор нужно удалять, а не сбрасывать

Обращаем ваше внимание: сброс рекламного идентификатора не приводит к его удалению, поэтом важно выбирать именно опцию «Удалить». Кроме того, необходимо заострить внимание еще на двух вещах. Во-первых, рекламный идентификатор есть не только у самого смартфона, но и у многих приложений. Тот же Яндекс подбирает рекламу на основе все того же отслеживания ваших действий интернете. Во-вторых, удаление идентификатора никак не скажется на самом факте отображения рекламы: она все равно будет появляться, но станет менее актуальной для вас.

Наконец, рекламный идентификатор Google — не единственный даже в рамках операционной системы. Производители смартфонов делают собственную персонализацию рекламы, которая тоже отключается. К примеру, на Xiaomi:

  1. Откройте настройки.
  2. Перейдите в раздел «Конфиденциальность», после чего — «Рекламные службы».
  3. Отключите опцию «Персонализации».
Как удалить рекламный идентификатор. Персонализация рекламы Xiaomi — еще один ID. Фото.

Персонализация рекламы Xiaomi — еще один ID

Аналогичные настройки стоит проверить и владельцам смартфонов других марок. Они тоже могут прятаться где-то в глубине параметров, но все-таки присутствуют не на каждом смартфоне.

