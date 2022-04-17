Как отключить сканер отпечатка на выключенном экране на Samsung

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Иван Кузнецов 0

Сканеры отпечатков — это единственный и неповторимый способ разблокировки смартфонов на Android. Несмотря на единичные попытки производителей отказаться от него в пользу технологий распознавания лиц и даже радужной оболочки глаза, по итогу все всё равно возвращались на дактилоскопию. Всё бы ничего, но многие бренды сделали ставку на условно более продвинутые подэкранные сканеры, которые и выглядят технологичнее, и места на поверхности корпуса не занимают. Правда, работают в большинстве своём откровенно так себе и страдают от ложных срабатываний. Особенно это характерно для недорогих аппаратов Samsung. Но решить эту проблему можно.

Сканер отпечатков

Сканер отпечатков пальцев срабатывает случайно, когда вы достаёте смартфон из кармана? Это поправимо

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Ключевая проблема подэкранных сканеров отпечатков пальцев смартфонов Samsung, если не брать в расчёт не самое высокое качество распознавания, заключается в ложных срабатываниях. Дело в том, что корейцы — якобы для удобства — заставляют сенсор поддерживать активность на выключенном экране. Это нужно для того, чтобы пользователь мог приложить палец к экрану, когда аппарат находится в состоянии сна, и быстро его разблокировать.

Настройка сканера отпечатков пальцев

Однако на практике чаще всего никакого удобства постоянная активность сканера не несёт. Нередко, когда пользователи берут смартфон в руки со стола или достают его из кармана, они непроизвольно прикасаются к экрану именно в том месте, где расположен считыватель. Если попасть на него точно пальцем, аппарат может разблокироваться, а, если не попасть, то сканер может сброситься, и тогда, при последующей разблокировке, потребуется ввести пароль. Причём непонятно, что из этого хуже.

В целом история неприятная при любом раскладе, но не все знают, что проблема решается просто отключением сканера на выключенном экране:

  • Откройте «Настройки» на своём смартфоне Samsung;
  • Перейдите во вкладку «Биометрия и безопасность»;

Названия параметров могут отличаться в зависимости от версии прошивки

  • Здесь выберите раздел настроек «Отпечатки пальцев»;
  • Отключите «Распознавание на выключенном экране».

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После того, как вы отключите эту опцию, тот фрагмент экрана, который обычно являлся указателем на сканер отпечатков, перестанет подсвечиваться, если смартфон находится в состоянии сна. Чтобы снять блокировку, вам сначала потребуется пробудить его. Это можно сделать двумя способами: прикоснуться к экрану пальцем либо нажать на боковую клавишу питания — то есть любым способом заставить аппарат включить подсветку и сканер отпечатков.

Сканер отпечатков срабатывает сам. Что делать

Что интересно, этот параметр доступен не только на смартфонах Galaxy с подэкранным сканером отпечатков пальцев, но и с боковым, который встроен в клавишу питания. В этом случае при отключении функции распознавания прикосновений при выключенном экране вам сначала потребуется так же пробудить аппарат, и только потом прикладывать палец к сканеру, чтобы он считал отпечаток и снял блокировку.

Очень удобно отключить сканирование отпечатков на выключенном экране

Насколько по итогу получится удобнее, каждый решает для себя сам. С одной стороны, конечно, придётся совершать чуть больше действий. По крайней мере, на одно. Потребуется дополнительно пробудить смартфон, чтобы он активировался сам и активировать сканер, готовый распознать ваш отпечаток. А, с другой, теперь вы сможете избежать ложных срабатываний, которые очень часто приводили к несанкционированным нажатиям на экран против вашей воли.

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В целом практика показывает, что лучше всего сделать так: оставить включённой функцию Always On Display, которая поддерживает сводки уведомлений и текущее время на выключенном экране, и при этом отключить распознавание отпечатка. Тогда вы сможете при необходимости пробудить аппарат, просто прикоснувшись к нему пальцем, и в тот же момент приложить его на место сканирования отпечатка. В результате вы и ложных срабатываний избежите, и в удобстве почти не потеряете.

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