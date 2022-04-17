Как отключить сканер отпечатка на выключенном экране на Samsung

Сканеры отпечатков — это единственный и неповторимый способ разблокировки смартфонов на Android. Несмотря на единичные попытки производителей отказаться от него в пользу технологий распознавания лиц и даже радужной оболочки глаза, по итогу все всё равно возвращались на дактилоскопию. Всё бы ничего, но многие бренды сделали ставку на условно более продвинутые подэкранные сканеры, которые и выглядят технологичнее, и места на поверхности корпуса не занимают. Правда, работают в большинстве своём откровенно так себе и страдают от ложных срабатываний. Особенно это характерно для недорогих аппаратов Samsung. Но решить эту проблему можно.

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Ключевая проблема подэкранных сканеров отпечатков пальцев смартфонов Samsung, если не брать в расчёт не самое высокое качество распознавания, заключается в ложных срабатываниях. Дело в том, что корейцы — якобы для удобства — заставляют сенсор поддерживать активность на выключенном экране. Это нужно для того, чтобы пользователь мог приложить палец к экрану, когда аппарат находится в состоянии сна, и быстро его разблокировать.

Настройка сканера отпечатков пальцев

Однако на практике чаще всего никакого удобства постоянная активность сканера не несёт. Нередко, когда пользователи берут смартфон в руки со стола или достают его из кармана, они непроизвольно прикасаются к экрану именно в том месте, где расположен считыватель. Если попасть на него точно пальцем, аппарат может разблокироваться, а, если не попасть, то сканер может сброситься, и тогда, при последующей разблокировке, потребуется ввести пароль. Причём непонятно, что из этого хуже.

В целом история неприятная при любом раскладе, но не все знают, что проблема решается просто отключением сканера на выключенном экране:

Откройте «Настройки» на своём смартфоне Samsung;

Перейдите во вкладку «Биометрия и безопасность»;

Здесь выберите раздел настроек «Отпечатки пальцев»;

Отключите «Распознавание на выключенном экране».

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После того, как вы отключите эту опцию, тот фрагмент экрана, который обычно являлся указателем на сканер отпечатков, перестанет подсвечиваться, если смартфон находится в состоянии сна. Чтобы снять блокировку, вам сначала потребуется пробудить его. Это можно сделать двумя способами: прикоснуться к экрану пальцем либо нажать на боковую клавишу питания — то есть любым способом заставить аппарат включить подсветку и сканер отпечатков.

Сканер отпечатков срабатывает сам. Что делать

Что интересно, этот параметр доступен не только на смартфонах Galaxy с подэкранным сканером отпечатков пальцев, но и с боковым, который встроен в клавишу питания. В этом случае при отключении функции распознавания прикосновений при выключенном экране вам сначала потребуется так же пробудить аппарат, и только потом прикладывать палец к сканеру, чтобы он считал отпечаток и снял блокировку.

Насколько по итогу получится удобнее, каждый решает для себя сам. С одной стороны, конечно, придётся совершать чуть больше действий. По крайней мере, на одно. Потребуется дополнительно пробудить смартфон, чтобы он активировался сам и активировать сканер, готовый распознать ваш отпечаток. А, с другой, теперь вы сможете избежать ложных срабатываний, которые очень часто приводили к несанкционированным нажатиям на экран против вашей воли.

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В целом практика показывает, что лучше всего сделать так: оставить включённой функцию Always On Display, которая поддерживает сводки уведомлений и текущее время на выключенном экране, и при этом отключить распознавание отпечатка. Тогда вы сможете при необходимости пробудить аппарат, просто прикоснувшись к нему пальцем, и в тот же момент приложить его на место сканирования отпечатка. В результате вы и ложных срабатываний избежите, и в удобстве почти не потеряете.