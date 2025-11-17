Как отключить стеклянный эффект Liquid Glass в Telegram на Android

Судя по последним обновлениям приложений и различных прошивок, дизайн Liquid Glass, который впервые появился на iPhone в iOS 26, стал главным трендом сезона. Копируют и переносят в свои разработки его все кому не лень. Вот и Телеграм не остался в стороне и не только добавил его в версию для iOS, но и нарисовал такой же внешний вид и для Android, что было встречено, мягко говоря, не очень позитивно.

Уже успели оценить Liquid Glass в Telegram на Android? К счастью, разработчики подумали о том, что среди пользователей смартфонов на операционной системе Google есть люди, которым эффект стекла не зайдет, и дали возможность эту фишку отключить. Правда, запрятали нужный пункт в недрах меню, так что найдет его там далеко не каждый. Смотрите, что надо сделать:

Откройте Telegram на Android и коснитесь трех горизонтальных полосок в левом верхнем углу; В выпадающем меню выберите «Настройки»; Коснитесь раздела «Энергосбережение»; Разверните строку «Анимации в чатах»; Уберите галочку с пункта «Жидкое стекло».

А теперь остается только оценить разницу. Вот как она выглядит:

Обратите внимание на один очень важный момент. Эта настройка отключает только прозрачность отдельных элементов. Закругленные кнопки и строку ввода текста убрать, к сожалению, никак не получится, и к ним придется привыкать. Но самое главное, что разработчики все-таки подумали о том, что кому-то Liquid Glass в Telegram может не зайти, и возможность убрать прозрачность все-таки дали.

На iOS такой роскоши, например, нет. Но там вся система теперь основана на стекле и прозрачности, так что большой проблемой это не стало. Наоборот, чем больше программ поддерживают Liquid Glass, тем лучше. А вы стали отключать прозрачность в Телеграме на Андроиде? Делитесь в нашем чатике своим мнением.