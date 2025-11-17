Как отключить стеклянный эффект Liquid Glass в Telegram на Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Кирилл Пироженко

Судя по последним обновлениям приложений и различных прошивок, дизайн Liquid Glass, который впервые появился на iPhone в iOS 26, стал главным трендом сезона. Копируют и переносят в свои разработки его все кому не лень. Вот и Телеграм не остался в стороне и не только добавил его в версию для iOS, но и нарисовал такой же внешний вид и для Android, что было встречено, мягко говоря, не очень позитивно.

Как отключить стеклянный эффект Liquid Glass в Telegram на Android. Эффект стекла в Телеграме можно выключить. Изображение: 9to5google.com. Фото.

Эффект стекла в Телеграме можно выключить. Изображение: 9to5google.com

Уже успели оценить Liquid Glass в Telegram на Android? К счастью, разработчики подумали о том, что среди пользователей смартфонов на операционной системе Google есть люди, которым эффект стекла не зайдет, и дали возможность эту фишку отключить. Правда, запрятали нужный пункт в недрах меню, так что найдет его там далеко не каждый. Смотрите, что надо сделать:

Как отключить стеклянный эффект Liquid Glass в Telegram на Android. В настройках всё можно выключить. Фото.

В настройках всё можно выключить

  1. Откройте Telegram на Android и коснитесь трех горизонтальных полосок в левом верхнем углу;
  2. В выпадающем меню выберите «Настройки»;
  3. Коснитесь раздела «Энергосбережение»;
  4. Разверните строку «Анимации в чатах»;
  5. Уберите галочку с пункта «Жидкое стекло».

А теперь остается только оценить разницу. Вот как она выглядит:

Как отключить стеклянный эффект Liquid Glass в Telegram на Android. Включенный Liquid Glass наверху, выключенный внизу. Фото.

Включенный Liquid Glass наверху, выключенный внизу

Обратите внимание на один очень важный момент. Эта настройка отключает только прозрачность отдельных элементов. Закругленные кнопки и строку ввода текста убрать, к сожалению, никак не получится, и к ним придется привыкать. Но самое главное, что разработчики все-таки подумали о том, что кому-то Liquid Glass в Telegram может не зайти, и возможность убрать прозрачность все-таки дали.

На iOS такой роскоши, например, нет. Но там вся система теперь основана на стекле и прозрачности, так что большой проблемой это не стало. Наоборот, чем больше программ поддерживают Liquid Glass, тем лучше. А вы стали отключать прозрачность в Телеграме на Андроиде? Делитесь в нашем чатике своим мнением.

Почему Telegram просит почту, и как ее привязать к аккаунту

Для входа в Telegram необходимо ввести номер телефона, а также — одноразовый код, подтверждающий ваше владение аккаунтом. Обычно он приходит через SMS, что является привычным способом прохождения авторизации в мессенджере Павла Дурова и других сервисах. Но с недавних пор Telegram просит электронную почту. Причем так настойчиво, что не дает права отказаться. Объясняем, почему это происходит, и как привязать почту к Telegram.

Читать далее
Сколько должен заряжаться смартфон

Смартфон — далеко не самое автономное устройство. Нужен он нам всегда, но его приходится довольно часто заряжать. Обычно мы вынуждены это делать каждый день, хотя в зависимости от сценариев использования автономность может составлять от нескольких часов до нескольких дней. Поэтому остро встает вопрос, а сколько должен заряжаться телефон? На какое время стоит рассчитывать, и что будет, если оставить его подключенным к розетке после набора заветных 100%?

Читать далее
Что нужно знать о приложении MAX и как пользоваться национальным мессенджером

«Я недавно скачал (-а) приложение MAX и офигел (-а) с того, что оно ловит даже в/на [нужное подставить]», — сообщения с подобным содержанием заполонили российский сегмент интернета. Так отечественные лидеры мнений зазывают свою аудиторию в национальный мессенджер, указ о создании которого был подписан президентом Владимиром Путиным 24 июня 2025 года. Мы разобрались, что за приложение MAX и для чего оно необходимо.

Читать далее
