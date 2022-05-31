Как отключить уведомления на Самсунг

Некоторые приложения для Android отображают уведомления так, что они остаются висеть вверху экрана даже после нажатия кнопки «Очистить». Некоторые уведомления отвлекают, а другие и вовсе не несут в себе никакой ценности — кому нужны эти пуши с рекламой, скидками или напоминанием о том, что вашу фотографию прокомментировали? Есть несколько вполне рабочих способов отключить уведомления раз и навсегда от всех приложений или от некоторых самых активных, которые не дают покоя в течение дня. Рассказываем, как убрать уведомления на примере смартфонов Samsung.
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Содержание
Отключить звук уведомлений Samsung
Управлять уведомлениями очень просто через «шторку». Так можно отключить уведомления насовсем или внести изменения в их доставку, например, сделать их доставку беззвучной. Все очень просто.
- Проведите вниз от верхней части экрана и откройте «шторку».
- Найдите нужное уведомление, которое вам мешает.
- Долгим нажатием удерживайте баннер, после чего на экране появится два варианта: «Отключить уведомления» или «Доставлять тихо».
- Выберите «Отключить» и нажмите готово.
Если боитесь пропустить важное уведомление от приложения, например, от Gmail, то нажмите «Доставлять тихо»: так они будут доставляться на ваш телефон и оставаться в центре уведомлений, но доставка будет без звука.
Как удалить уведомления на Самсунг
Как и говорилось выше, некоторые из уведомлений остаются в «шторке» насовсем. Например, пуши от антивирусных приложений. Вот отличный способ, как отключить постоянные уведомления на Samsung Galaxy.
- Откройте Центр уведомлений на Samsung, проведя сверху вниз пальцем.
- Нажмите на постоянное уведомление и выберите «Настройки».
- Далее переведите переключатель возле пункта «Постоянное» в неактивное положение.
После этого приложения, которые оставляют неисчезающие уведомления, будут удалять их, а они не будут мешаться на экране.
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Как отключить уведомления Google Play
Службы Google Play часто отображают системные уведомления об установке приложений, загрузке, оповещения учетной записи Google и так далее. Чтобы они не мешались, не отнимали время достаточно настроить уведомления от Google Play. Вот как это делается.
- Откройте «Настройки» на Samsung.
- Выберите «Уведомления».
- Нажмите «Дополнительно», чтобы открыть список уведомлений.
- Выберите «Google Play».
После этого отключите те пункты, которые вам не нужны. Например, оповещения об автоматическом обновлении, предложениях и скидках или предварительной регистрации в играх.
Отключить уведомления браузера на Samsung
Помимо уведомлений от приложений, смартфоны присылают также пуши от сайтов из браузера. Некоторые страницы обманным путем предлагают дать разрешение на допуск уведомлений, в результате чего вы только спустя некоторое время обратите внимание на десятки странных баннеров. Такие уведомления нельзя допускать, а если это произошло, то сразу отключить.
- Найдите Google Play на телефоне и удерживайте значок.
- После нажмите кнопку «i» и откройте информационное меню.
- Перейдите в «Уведомления» и нажмите на категории уведомлений.
Прокрутите вниз до уведомлений с сайтов и отключите их. Так браузер перестанет их присылать в дальнейшем.
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Отключить уведомления на экране блокировки Samsung
Чтобы сохранить смартфон в безопасности, нужно правильно настроить уведомления на заблокированном экране. При этом оно отключается полностью или сам текст: так никто не узнает его содержимое, даже если возьмет телефон без вашего ведома.
- Зайдите в Настройки, выберите «Экран блокировки».
- Нажмите «Уведомления» (не на ползунок).
- Активируйте переключатель возле пункта «Скрыть содержимое» — будет отображаться только название приложения в уведомлении.
По желанию включите «Только значки уведомлений», чтобы вместо названия приложения была только иконка.
Как отключить всплывающие уведомления на Samsung
Мы привыкли к тому, что уведомления появляются сверху экрана: это отвлекает, поскольку там отображается реклама и прочие не самые нужные вещи. Есть способ избавиться от этого буквально в одно касание. Это очень просто.
- Нажмите на значок нужного приложения.
- Нажмите пункт «Показывать сверху».
- После этого отключите разрешение, переведя ползунок в неактивное положение.
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Пузырьки уведомлений Самсунг
С выходом Android 11 появились пузыри уведомлений: когда приходит сообщение, вылетает круглешок с аватаркой контакта. Если на него нажать, то окно диалога откроется на половину экрана. Удобно, но иногда подбешивает. Вот как отключить.
- Откройте Настройки и зайдите в уведомления.
- Нажмите «Дополнительные настройки».
- Выберите «Плавающие уведомления».
- После этого выберите «Выкл».
Вот несколько отличных способов избавиться от самых частых уведомлений. А если необходимо настроить камеру на Samsung, то используйте нашу инструкцию для этого — перечислили 5 самых важных настроек.