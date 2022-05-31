Как отключить уведомления на Самсунг

Некоторые приложения для Android отображают уведомления так, что они остаются висеть вверху экрана даже после нажатия кнопки «Очистить». Некоторые уведомления отвлекают, а другие и вовсе не несут в себе никакой ценности — кому нужны эти пуши с рекламой, скидками или напоминанием о том, что вашу фотографию прокомментировали? Есть несколько вполне рабочих способов отключить уведомления раз и навсегда от всех приложений или от некоторых самых активных, которые не дают покоя в течение дня. Рассказываем, как убрать уведомления на примере смартфонов Samsung.

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Отключить звук уведомлений Samsung

Управлять уведомлениями очень просто через «шторку». Так можно отключить уведомления насовсем или внести изменения в их доставку, например, сделать их доставку беззвучной. Все очень просто.

Проведите вниз от верхней части экрана и откройте «шторку».

Найдите нужное уведомление, которое вам мешает.

Долгим нажатием удерживайте баннер, после чего на экране появится два варианта: «Отключить уведомления» или «Доставлять тихо».

Выберите «Отключить» и нажмите готово.

Если боитесь пропустить важное уведомление от приложения, например, от Gmail, то нажмите «Доставлять тихо»: так они будут доставляться на ваш телефон и оставаться в центре уведомлений, но доставка будет без звука.

Как удалить уведомления на Самсунг

Как и говорилось выше, некоторые из уведомлений остаются в «шторке» насовсем. Например, пуши от антивирусных приложений. Вот отличный способ, как отключить постоянные уведомления на Samsung Galaxy.

Откройте Центр уведомлений на Samsung, проведя сверху вниз пальцем.

Нажмите на постоянное уведомление и выберите «Настройки».

Далее переведите переключатель возле пункта «Постоянное» в неактивное положение.

После этого приложения, которые оставляют неисчезающие уведомления, будут удалять их, а они не будут мешаться на экране.

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Как отключить уведомления Google Play

Службы Google Play часто отображают системные уведомления об установке приложений, загрузке, оповещения учетной записи Google и так далее. Чтобы они не мешались, не отнимали время достаточно настроить уведомления от Google Play. Вот как это делается.

Откройте «Настройки» на Samsung.

Выберите «Уведомления».

Нажмите «Дополнительно», чтобы открыть список уведомлений.

Выберите «Google Play».

После этого отключите те пункты, которые вам не нужны. Например, оповещения об автоматическом обновлении, предложениях и скидках или предварительной регистрации в играх.

Отключить уведомления браузера на Samsung

Помимо уведомлений от приложений, смартфоны присылают также пуши от сайтов из браузера. Некоторые страницы обманным путем предлагают дать разрешение на допуск уведомлений, в результате чего вы только спустя некоторое время обратите внимание на десятки странных баннеров. Такие уведомления нельзя допускать, а если это произошло, то сразу отключить.

Найдите Google Play на телефоне и удерживайте значок.

После нажмите кнопку «i» и откройте информационное меню.

Перейдите в «Уведомления» и нажмите на категории уведомлений.

Прокрутите вниз до уведомлений с сайтов и отключите их. Так браузер перестанет их присылать в дальнейшем.

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Отключить уведомления на экране блокировки Samsung

Чтобы сохранить смартфон в безопасности, нужно правильно настроить уведомления на заблокированном экране. При этом оно отключается полностью или сам текст: так никто не узнает его содержимое, даже если возьмет телефон без вашего ведома.

Зайдите в Настройки, выберите «Экран блокировки».

Нажмите «Уведомления» (не на ползунок).

Активируйте переключатель возле пункта «Скрыть содержимое» — будет отображаться только название приложения в уведомлении.

По желанию включите «Только значки уведомлений», чтобы вместо названия приложения была только иконка.

Как отключить всплывающие уведомления на Samsung

Мы привыкли к тому, что уведомления появляются сверху экрана: это отвлекает, поскольку там отображается реклама и прочие не самые нужные вещи. Есть способ избавиться от этого буквально в одно касание. Это очень просто.

Нажмите на значок нужного приложения.

Нажмите пункт «Показывать сверху».

После этого отключите разрешение, переведя ползунок в неактивное положение.

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Пузырьки уведомлений Самсунг

С выходом Android 11 появились пузыри уведомлений: когда приходит сообщение, вылетает круглешок с аватаркой контакта. Если на него нажать, то окно диалога откроется на половину экрана. Удобно, но иногда подбешивает. Вот как отключить.

Откройте Настройки и зайдите в уведомления.

Нажмите «Дополнительные настройки».

Выберите «Плавающие уведомления».

После этого выберите «Выкл».

Вот несколько отличных способов избавиться от самых частых уведомлений. А если необходимо настроить камеру на Samsung, то используйте нашу инструкцию для этого — перечислили 5 самых важных настроек.