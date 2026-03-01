Как отключить уведомления в MAX на Android

Будучи типичным мессенджером, MAX поддерживает функцию уведомлений, которые сообщают нам о входящих. Но, пока у одних людей они не приходят, другие — напротив, хотят отключить оповещения в MAX. Ведь национальный мессенджер присылает уведомления ото всюду: из личных и публичных чатов, групп и каналов, да и системными сообщениями он не брезгует. Все это жутко напрягает тысячи пользователей, для которых мы подготовили инструкцию о том, как убрать уведомления в MAX.

Как отключить уведомления в группе MAX

Больше всего пользователей национального мессенджера раздражают уведомления в каналах MAX и прочих группах. Это не личные чаты, а потому оповещения от них не нужны, а отключаются они так:

Откройте интересующую группу в MAX. Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу экрана. Выберите «Уведомления». Установите значение на «Навсегда».

Теперь уведомления от групп в MAX приходить перестанут, но так придется поступить с каждым каналом и чатом по отдельности. Поэтому имеет смысл рассмотреть более рациональный вариант отключения оповещений.

Как настроить уведомления в MAX на Android

В национальном мессенджере есть настройки уведомлений MAX. Они позволяют одним нажатием отключить оповещения всех групп или чатов:

Запустите MAX. Откройте вкладку «Профиль». Перейдите в раздел «Уведомления и звук». Настройте оповещения на свой вкус.

При желании вы можете изменить звук уведомлений MAX и применить все другие доступные настройки. Тем же, кто хочет полностью избавиться от оповещений, чтобы национальный мессенджер совсем не напоминал о себе, советуем дочитать материал до конца.

Как полностью отключить уведомления в MAX

Лучше всего отключить уведомления MAX через настройки смартфона. Так национальный мессенджер вас точно не потревожит:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите MAX. Во вкладке «Уведомления» отключите пункт «Показывать уведомления».

Теперь, даже если MAX захочет сообщить вам о новой функции, он не сможет этого сделать, так как ему будет запрещено отправлять какие-либо уведомления.