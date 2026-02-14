Как отключить уведомления в СберБанке за 99 рублей и сделать их бесплатными

Сбер — самый крупный и надежный банк в России, как считают миллионы его клиентов. Вместе с тем, пользуясь услугами этой финансово-кредитной организации, многие люди тратят деньги буквально за воздух. В частности, СберБанк списывает за уведомления личные средства клиентов. Да, деньги он снимает буквально за то, что человек просто получает оповещения по банковским операциям, будь то переводы или покупки. Причем за год может набежать крупная сумма. Если вы не хотите тратить деньги впустую — познакомьтесь с инструкцией о том, как отключить платные уведомления в СберБанке.

Почему СберБанк списывает 99 рублей

Стоимость уведомлений в СберБанке — 99 ₽/мес. Именно столько денег ежемесячно списывает финансово-кредитная организация за оповещения в виде SMS и пушей. Выходит, что за год набегает 1 188 ₽.

Приличная сумма, правда? Особенно, если учесть, что плата за уведомления Сбера списывается даже в том случае, когда вы не совершаете операций по карте. Многим это может показаться несправедливым, но таковы условия банка.

Бесплатные уведомления от СберБанка

К счастью, существуют бесплатные уведомления по карте Сбера. Однако, чтобы сделать их таковыми, необходимо оформить подписку Сбер Прайм. Ее можно приобрести сразу на несколько месяцев.

Помимо бесплатных уведомлений от СберБанка она предоставляет доступ к стриминговым сервисам Okko и Звук, а также расширяет категории кешбэка. То есть с ней можно экономить. Не хотите тратить деньги на цифровые сервисы? Тогда можно просто отключить уведомления СберБанка за 99 рублей.

Как отключить уведомления в СберБанке

Для отключения уведомлений в Сбере вам понадобится выполнить несколько простых действий в приложении банка:

Запустить приложение СберБанк. Выбрать одну из своих карт. Нажать кнопку «Настроить». Перейти в раздел «Уведомления». Передвинуть тумблер влево.

После отключения уведомлений у вас перестанут списываться деньги. Однако вы больше не будете получать оповещения об операциях по банковским картам СберБанка.