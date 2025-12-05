Как отключить вход на Госуслуги через мессенджер MAX

В начале декабря Госуслуги начали постепенно ограничивать авторизацию при помощи кода из SMS. При попытке зайти в свой аккаунт с недавних пор у многих пользователей появляется сообщение «Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер MAX». Звучит как приговор, ведь альтернативные варианты отсутствуют, и никто не спрашивает: нужен вам национальный мессенджер или нет. Поэтому, даже если сейчас приложение позволяет пропустить этот шаг, лучше заранее подготовиться к негативным последствиям и отключить MAX от Госуслуг.

Как отвязать MAX от Госуслуг

Вход на Госуслуги через MAX — это альтернатива кодов из SMS. Следовательно, можно защитить себя от национального мессенджера, просто выбрав другой вариант авторизации. Самый лучший — ключи доступа Госуслуг. Но для этого вам понадобится специальное приложение. Например, Google Аутентификатор.

Скачать Google Аутентификатор

Загрузив аутентификатор, сделайте следующее:

Запустите Госуслуги. Нажмите на свое имя в левом верхнем углу. Перейдите в раздел «Безопасность», а затем — «Вход в систему». Откройте вкладку «Вход с подтверждением». Установите отметку напротив варианта «Одноразовый код (TOTP)». Запустите приложение-аутентификатор и добавьте в него ключ Госуслуг. Скопируйте сгенерированный код и вставьте его в соответствующее поле. Нажмите «Подключить».

После этого вы сможете войти на Госуслуги по одноразовому коду, и это намного удобнее, чем использовать мессенджер MAX и даже классические SMS. Сейчас станет ясно, почему.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как войти на Госуслуги через код TOTP

Чтобы войти на Госуслуги через ключи доступа, нужно сделать следующее:

Открыть приложение. Ввести логин и пароль своего аккаунта. Запустить приложение-аутентификатор. Скопировать сгенерированный код. Вставить его в соответствующее поле на Госуслугах.

После этого вы автоматически авторизуетесь в своей учетной записи, для доступа к которой теперь не нужны ни коды из SMS, ни подключение мессенджера MAX. Однако не факт, что Госуслуги оставят эту лазейку без внимания и не ограничат ее работу в будущем.