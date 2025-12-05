Как отключить вход на Госуслуги через мессенджер MAX

Герман Вологжанин

В начале декабря Госуслуги начали постепенно ограничивать авторизацию при помощи кода из SMS. При попытке зайти в свой аккаунт с недавних пор у многих пользователей появляется сообщение «Теперь вы будете подтверждать вход через мессенджер MAX». Звучит как приговор, ведь альтернативные варианты отсутствуют, и никто не спрашивает: нужен вам национальный мессенджер или нет. Поэтому, даже если сейчас приложение позволяет пропустить этот шаг, лучше заранее подготовиться к негативным последствиям и отключить MAX от Госуслуг.

Как отключить вход на Госуслуги через мессенджер MAX. Помогаем отключить MAX от Госуслуг. Изображение: sev.tv. Фото.

Помогаем отключить MAX от Госуслуг. Изображение: sev.tv

Как отвязать MAX от Госуслуг

Вход на Госуслуги через MAX — это альтернатива кодов из SMS. Следовательно, можно защитить себя от национального мессенджера, просто выбрав другой вариант авторизации. Самый лучший — ключи доступа Госуслуг. Но для этого вам понадобится специальное приложение. Например, Google Аутентификатор.

Скачать Google Аутентификатор

Загрузив аутентификатор, сделайте следующее:

  1. Запустите Госуслуги.
  2. Нажмите на свое имя в левом верхнем углу.
  3. Перейдите в раздел «Безопасность», а затем — «Вход в систему».
    4. Как отвязать MAX от Госуслуг. Госуслуги пока предлагают несколько вариантов входа. Фото.

    Госуслуги пока предлагают несколько вариантов входа

  4. Откройте вкладку «Вход с подтверждением».
  5. Установите отметку напротив варианта «Одноразовый код (TOTP)».
  6. Запустите приложение-аутентификатор и добавьте в него ключ Госуслуг.
  7. Скопируйте сгенерированный код и вставьте его в соответствующее поле.
  8. Нажмите «Подключить».

    9. Как отвязать MAX от Госуслуг. Теперь будете заходить через TOTP. Фото.

    Теперь будете заходить через TOTP

После этого вы сможете войти на Госуслуги по одноразовому коду, и это намного удобнее, чем использовать мессенджер MAX и даже классические SMS. Сейчас станет ясно, почему.

Как войти на Госуслуги через код TOTP

Чтобы войти на Госуслуги через ключи доступа, нужно сделать следующее:

  1. Открыть приложение.
  2. Ввести логин и пароль своего аккаунта.
  3. Запустить приложение-аутентификатор.
  4. Скопировать сгенерированный код.
  5. Вставить его в соответствующее поле на Госуслугах.
Как войти на Госуслуги через код TOTP. Код можно посмотреть в приложении аутентификатора. Фото.

Код можно посмотреть в приложении аутентификатора

После этого вы автоматически авторизуетесь в своей учетной записи, для доступа к которой теперь не нужны ни коды из SMS, ни подключение мессенджера MAX. Однако не факт, что Госуслуги оставят эту лазейку без внимания и не ограничат ее работу в будущем.

Можно ли пользоваться мессенджером MAX за границей

После ограничения звонков в других приложениях MAX стал едва ли не безальтернативным средством коммуникации через интернет для жителей России. Сервис позиционирует себя как национальный мессенджер, но подойдет ли он для международного общения, если вы решите уехать из страны в отпуск или пообщаться с родственниками из-за границы? Разберемся, работает ли MAX за рубежом, и с какими проблемами можно столкнуться при его использовании вне России.

