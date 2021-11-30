Как отключить всю рекламу на смартфонах Xiaomi

Почему смартфоны Xiaomi такие дешёвые? Не потому, что в них применяются некачественные комплектующие, а объёмы производства настолько велики, что компания получает возможность закупать детали у поставщиков за бесценок вовсе нет. Основная причина невысоких цен на фирменные аппараты Xiaomi заключается в том, что компания просто зарабатывает не на железе, а на рекламе. Если вы когда-нибудь держали в руках смартфон с MIUI на борту, то должны знать, что рекламы там хоть отбавляй. Но её всё-таки можно отключить.

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Несмотря на то что MIUI буквально трещит по швам от рекламы, почти вся она без проблем отключается через настройки. Другое дело, что мест, где нужно отключать объявления, так много, что можно устать, даже если просто перечислять их, не говоря уже о том, чтобы реально что-то делать. Впрочем, другого выхода у нас всё равно нет.

Как заблокировать рекламу в MIUI

Реклама в MIUI отключается индивидуально для каждого системного элемента, где она встречается. Имейте это в виду, если захотите отключить вообще все объявления. Хорошо, что получать рут-права для этого не потребуется.

Для начала необходимо отозвать разрешение на работу рекламных служб Xiaomi:

Перейдите в «Настройки» — «Пароли и безопасность»;

Откройте системный раздел «Доступ к личным данным»;

Найдите компоненты msa и MiuiDaemon и отключите;

Подтвердите отзыв разрешения на сбор данных для каждого;

Вернитесь в «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Реклама»;

В разделах «Личные данные» и «Работа» отключите персонализацию рекламы.

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Впрочем, это не отключит рекламу как таковую. Отзывом разрешения на работу вы всего лишь запретите Xiaomi собирать о себе информацию для формирования релевантной рекламы и заставите её удалить уже накопленные данные.

Поэтому следуем далее:

Найдите и откройте приложение «Безопасность»;

В открывшемся окне выберите «Передача данных»;

Откройте контекстное меню в правом верхнем углу;

Выберите «Фоновые подключения» и отключите msa.

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Однако это ещё не всё. Чтобы избавиться непосредственно от рекламных объявлений, которые появляются в приложениях, нужно отключить соответствующие параметры для каждого из них:

Перейдите в приложение «Безопасность»;

Откройте настройки приложения в правом верхнем углу;

Найдите параметр «Получать рекомендации»;

Сдвиньте его ползунок в неактивное положение;

Затем вернитесь на шаг назад и откройте «Глубокая очистка»;

Откройте настройки пункта и отключите рекомендации здесь.

Как отключить рекламу в приложениях на Xiaomi

Поскольку принцип отключения рекламы в MIUI в остальных приложениях почти не отличается, я буду приводить инструкции в чуть более укороченной форме.

Проводник

Откройте приложение «Проводник»- «Настройки» — «Информация» — отключите показ рекламных предложений.

Музыка

Откройте приложение «Музыка» — «Настройки» — «Расширенные настройки» — «Показывать рекламу».

Загрузки

Откройте приложение «Загрузки» -«Настройки» — отключите «Получать рекомендации».

Думаю, принцип понятен, и во всех остальных приложениях вы сможете отключить рекламу аналогичным способом. Тем более, что и название пунктов меню, где скрывается механизм деактивации рекомендаций, во всех программах и утилитах совпадает.

Однако реклама скрывается не только в приложениях, но и в системных разделах, из которых её, впрочем, тоже можно удалить без каких-либо проблем. Возьмём за пример папки, ведь в них рекомендации тоже периодически проскакивают.

Чтобы отключить рекламу в папках MIUI, необходимо проделать следующие манипуляции:

Выберите любую папку и откройте её;

Нажмите на её название как для изменения;

В этот момент под названием появится ползунок рекомендаций;

Отключите его и реклама из папок пропадёт.

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Но и это ещё не всё. Реклама так же скрывается и в окне проверки приложений, если вы устанавливаете их не из фирменного каталога Xiaomi GetApps. В этом случае перед каждой новой загрузкой MIUI будет инициировать проверку софта на вирусы, а заодно показывать вам рекламу, которую, впрочем, тоже можно отключить:

Скачайте любой APK-файл приложения;

Нажмите на него для установки на смартфон;

В появившемся окне проверки нажмите «Настройки»;

Отключите параметр «Получать рекомендации».

Как отключить всю рекламу на Андроиде

Допускаю, что вы можете не найти, как отключить рекламу в некоторых разделах и системных компонентах MIUI. На этот случай можно воспользоваться блокировщиком рекламы по DNS. Она примерно одинакова на всех смартфонах под управлением Android, поэтому подойдёт владельцам аппаратов любых брендов, а не только Xiaomi:

Перейдите в «Настройки» на своём смартфоне;

В разделе «Другие соединения» откройте «Частный DNS»;

Пролистайте доступные пункты и выберите «Частный DNS»;

Нажмите «Настройка частного DNS» и пропишите dns.adguard.com.

Как заблокировать всю рекламу на Андроиде

Всё. Больше ничего от вас не требуется. А, между тем, это очень эффективный способ блокировки рекламы, потому что частный DNS блокирует прохождение трафика от рекламных сетей и препятствует отображению объявлений. Правда, если рекламы много, учитывайте, что из-за этого смартфон может немного тормозить. Поэтому лучше всё-таки отключать рекомендации принудительно, а не блокировать их отображение.