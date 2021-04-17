Как отключить Яндекс Дзен на Андроиде

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Иван Кузнецов 0

Наверное, все знают про Яндекс.Дзен. Несмотря на обилие шлакового контента, это в целом довольно любопытная блог-площадка, где можно найти много интересного. Кстати, у нас тоже есть свой канал, где выходят эксклюзивные материалы, которых нет на сайте, — обязательно подписывайтесь. Но одно дело, когда ты заходишь туда почитать что-то по собственному желанию, и совершенно другое, когда настырный Яндекс.Браузер старательно пихает тебе посты из Дзена против твоей воли. С этим нужно бороться.

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Если вы пользуетесь Яндекс.Браузером, то должны знать, что на главной странице прямо под адресной строкой размещается информационный блок с рекомендациями из Дзена. Кому-то не нравится контент, который он предлагает к прочтению, кому-то он просто мешает, но, так или иначе, возможность отключить его должна быть, и она есть. Разбираемся, как и что нужно сделать.

Как отключить Яндекс.Дзен в Яндекс.Браузере

  • Запустите Яндекс.Браузер у себя на смартфоне;
  • Справа от адресной строки нажмите на три точки;
Настройки

Отключить Дзен можно в настройках Яндекс.Браузера

  • В выпадающем меню выберите пункт «Настройки»;
Меньше Дзена

Включите параметр «Меньше Дзена»

  • Пролистайте вниз до раздела «Ленты рекомендаций»;
  • Включите пункт «Меньше Дзена на новой вкладке».

Пункт «Меньше Дзена на новой вкладке» позволяет убрать рекомендации из Яндекс.Дзена в принципе. Поэтому они не будут больше мозолить вам глаза. Но, если вам хочется избавиться не только от него, но и от всех других вкладок с рекомендациями, например, прогноза погоды, новостей или телевизионной программы, вам потребуется отключить пункт «Отображать ленты рекомендаций». В этом случае на главной странице под адресной строкой вы больше не увидите ничего, кроме самой адресной строки – только пустое пространство.

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Несмотря на то что я по своему опыту знаю, что Яндекс.Дзен может раздражать, он, как и любая другая площадка, испещрён умными алгоритмами, которые изучают ваши предпочтения. Поэтому, если видите, что Дзен рекомендует вам к прочтению всякую чушь, которая вам неинтересна, это можно исправить. Достаточно просто прочесть 2-3 материала на ту тему, которая вам действительно интересна. Алгоритмы это поймут и начнут впредь предлагать именно вам посты по вашим интересам.

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Я.Дзен

Яндекс.Дзен очень удобен, если его натренировать

Тренировка алгоритмов Дзена происходит чрезвычайно просто. Просто найдите в поиске статью на интересующую вас тему, прочитайте её, затем перейдите на ещё одну и ещё. Желательно прочесть не меньше трёх – это нужно, чтобы алгоритмы поняли, что вы целенаправленно ищете такие статьи, а не натыкаетесь на них случайно. Дальше – дело техники. Просто читайте то, что вам интересно, и алгоритмы будут сами подстраиваться под вас, подбирая тот контент, который может быть для вас актуален, и исключая из ленты то, что неактуально.

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Алгоритмы держат в памяти довольно много информации, поэтому не думайте, что Дзен будет рекомендовать вам посты только на одну тему. Например, я довольно давно натренировал его и теперь вижу только то, что мне нравится. А благодаря тому что алгоритмы постоянно обучаются, Дзен довольно быстро и эффективно реагирует на смену ваших приоритетов в материалах. Например, когда я делал ремонт в квартире, то часто читал статьи на эти темы, и это мне очень помогало. Но когда ремонт закончился, я бросил это делать, и они пропали из ленты рекомендаций.

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