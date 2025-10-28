Как отписаться от рассылки в Gmail и почистить почту от спама

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Герасимов

Разработчики приложений всячески пытаются защитить пользователей от спама и рекламных рассылок. И вот уж точно, где нужен такой механизм, так это в Gmail. Долгое время в почте Google не было даже элементарного способа быстро отписаться от рассылок в одно касание, из-за чего рекламные письма заполоняли ящик. Теперь с этим проблем не будет — появился быстрый способ отменить подписку в Gmail.

Как отписаться от рассылки в Gmail и почистить почту от спама. Рассказываем, как легко и просто чистить Gmail от спама. Фото: androidauthority.com. Фото.

Рассказываем, как легко и просто чистить Gmail от спама. Фото: androidauthority.com

Недавно Google добавила важнейшую функцию — возможность отменить подписки в Gmail. И это, наверное, самое лучшее, что компания могла сделать со своим сервисом. Летом компания начала внедрять раздел «Управление подписками» в приложение — он расположен в боковом меню. Оттуда можно в одно касание отписаться от любой почтовой рассылки, коснувшись иконки справа.

Как отписаться от рассылки в Gmail и почистить почту от спама. Отмена выполняется прямо по нажатию кнопки — отправитель больше не напишет. Фото.

Отмена выполняется прямо по нажатию кнопки — отправитель больше не напишет

Однако раздел меню доступен не у всех, но это не проблема! Можно просто перейти в нужное письмо, вверху нажать «Отменить подписку» и подтвердить действие. Также можете нажать на три точки в правом углу и выбрать соответствующий пункт. Это сильно упрощает задачу: очистить почту Gmail от спама еще никогда не было настолько просто. В некоторых случаях отправитель присылает еще «прощальное» письмо, но больше от него ничего не поступит.

Как отписаться от рассылки в Gmail и почистить почту от спама. Отмена легко выполняется прямо через письмо. Фото.

Отмена легко выполняется прямо через письмо

Вспомните, что было раньше: нужно было открывать письмо и искать ссылку на отключение, а затем переходить на веб-сайт. Некоторые из них вообще требовали авторизации, поэтому на очистку почты уходило невероятно много времени. При этом Google не сделала ничего революционного — в почте Mail.ru отписаться от ненужных рассылок по нажатию кнопки можно уже не первый год.

Единственное, чего еще не хватает — возможности удалить все письма от отправителя. Функция должна была появиться после интеграции Gemini в Gmail, но пока этого не произошло. В любом случае, спама в почте у вас теперь точно будет меньше.

Теги
