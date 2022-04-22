Как отправить большое видео в Ватсапе

WhatsApp в последнее время взял курс на внедрение большого количества обновлений, но кое-какие функции в мессенджере по-прежнему ограничены. Например, в 2022 год невозможно отправить видео в Ватсапе целиком — только полторы минуты. Согласитесь, неприятно? Когда WhatsApp избавится от этого ограничения — не очень понятно, учитывая то, насколько сильно мессенджер отстает от Telegram. Тем не менее, есть сразу несколько простых способов, чтобыотправить большое видео в WhatsApp — запоминайте лайфхаки и пользуйтесь ими, не дожидаясь появления обновления мессенджера.

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Отправить длинное видео в Ватсап

Вместо того, чтобы напрямую отправить видео в WhatsApp, попробуйте попробуйте найти ссылку на файл. Таким образом, сэкономите трафик, используя короткую ссылку.

Откройте ресурс, на котором есть видео.

Выберите нужный видеоролик.

Скопируйте ссылку из адресной строки или из пункта «Поделиться».

Вставьте ссылку и отправьте.

Иногда нужно отправить видео с определенного момента. Как это сделать без дополнительных подсказок и уточнений для собеседника — читайте в материале журналиста AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова.

Как поделиться видео в Ватсапе

Самый лучший способ отправить длинное видео в Ватсапе — это поделиться ссылкой на файл из облачного сервиса. Это делается очень просто и занимает примерно столько же времени. Вот, что нужно сделать.

Установите облачный сервис на смартфон.

Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.

Нажмите «Добавить», выберите в телефоне нужное видео и нажмите «Загрузить».

После выгрузки нажмите «Поделиться», скопируйте ссылку или выберите аккаунт в WhatsApp, кому хотите отправить видео.

Нажмите «Отправить».

Кстати, если хотите выбрать для себя самый удобный облачный сервис, обязательно присмотритесь к Облаку Mail.ru. В нашей статье мы рассказали обо всех преимуществах — обязательно прочтите!

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Как сжать видео для WhatsApp

Если вам крайне необходимо скинуть длинное видео в WhatsApp, попробуйте сжать файл. Учтите и то, что в мессенджере есть ограничение равное 16 мегабайтам, но, как вы понимаете, видео в высоком качестве с камер смартфонов сейчас занимает неприлично много места. Попробуйте воспользоваться сторонним сервисом для того, чтобы слегка ухудшить качество — таким образом, сможете отправить видео в Ватсап целиком. Вот, какие бесплатные приложения можно использовать.

Вам потребуется зайти в приложение и выбрать нужный файл, после чего активировать сжатие и дождаться, когда оно завершится.

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Обрезать видео в Ватсапе

Если у вас совсем нет времени на лишние манипуляции, а отправить видео в Ватсапе нужно здесь и сейчас, можете просто обрезать его прямо в мессенджере. Допустим, ваше видео длится 4 минуты — мы можете запросто поделить его на несколько частей. Вот, как это сделать.

Откройте WhatsApp и зайдите в нужный чат.

Нажмите «Добавить» и выберите видео из Галереи.

Когда оно откроется, с помощью желтого ползунка выберите необходимую часть: двигайте ползунок по раскадровке.

После этого отправьте отрывок и снова зайдите в «Добавить», после чего выберите следующую часть.

Это займет чуть больше времени, чем при загрузке целого видео в WhatsApp, но сделать это можно очень быстро.

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Как отправить видео в Телеграм

Сейчас многие пользователи сидят сразу в нескольких мессенджерах. Это удобно и позволяет не терять связь с близкими и коллегами. Если переживаете за то, что в Ватсапе не отправляется длинное видео, просто используйте для этого Телеграм. Что для этого нужно.

Откройте Телеграм, выберите нужный контакт из списка или нажмите «Создать новый чат», выбрав абонента из контактов.

Затем нажмите «Добавить» и выберите видео из ленты.

После этого откроется предпросмотр: сможете вырезать нужный момент, если необходимо.

Нажмите отправить и дождитесь, пока файл выгрузится.

Кстати, для того, чтобы сэкономить время, можете сэкономить трафик и время, просто нажмите на странице кнопку с указанием разрешения видео. Вместо 720 я обычно ставлю 480: качество файла не сильно портится, зато он отправляется намного быстрее.

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