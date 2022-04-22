Как отправить большое видео в Ватсапе

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Иван Герасимов 0

WhatsApp в последнее время взял курс на внедрение большого количества обновлений, но кое-какие функции в мессенджере по-прежнему ограничены. Например, в 2022 год невозможно отправить видео в Ватсапе целиком — только полторы минуты. Согласитесь, неприятно? Когда WhatsApp избавится от этого ограничения — не очень понятно, учитывая то, насколько сильно мессенджер отстает от Telegram. Тем не менее, есть сразу несколько простых способов, чтобыотправить большое видео в WhatsApp — запоминайте лайфхаки и пользуйтесь ими, не дожидаясь появления обновления мессенджера.

Рассказываем, каким образом можно отправить длинное видео в Ватсапе

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Отправить длинное видео в Ватсап

Просто найдите видео в другом источнике, если это возможно, и поделитесь ссылкой!

Вместо того, чтобы напрямую отправить видео в WhatsApp, попробуйте попробуйте найти ссылку на файл. Таким образом, сэкономите трафик, используя короткую ссылку.

  • Откройте ресурс, на котором есть видео.
  • Выберите нужный видеоролик.
  • Скопируйте ссылку из адресной строки или из пункта «Поделиться».
  • Вставьте ссылку и отправьте.

Иногда нужно отправить видео с определенного момента. Как это сделать без дополнительных подсказок и уточнений для собеседника — читайте в материале журналиста AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова.

Как поделиться видео в Ватсапе

Самый лучший способ отправить длинное видео в Ватсапе — это поделиться ссылкой на файл из облачного сервиса. Это делается очень просто и занимает примерно столько же времени. Вот, что нужно сделать.

Просто залейте видео в Облако и поделитесь ссылкой на него

  • Установите облачный сервис на смартфон.
  • Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.
  • Нажмите «Добавить», выберите в телефоне нужное видео и нажмите «Загрузить».
  • После выгрузки нажмите «Поделиться», скопируйте ссылку или выберите аккаунт в WhatsApp, кому хотите отправить видео.
  • Нажмите «Отправить».

Кстати, если хотите выбрать для себя самый удобный облачный сервис, обязательно присмотритесь к Облаку Mail.ru. В нашей статье мы рассказали обо всех преимуществах — обязательно прочтите!

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Как сжать видео для WhatsApp

Если вам крайне необходимо скинуть длинное видео в WhatsApp, попробуйте сжать файл. Учтите и то, что в мессенджере есть ограничение равное 16 мегабайтам, но, как вы понимаете, видео в высоком качестве с камер смартфонов сейчас занимает неприлично много места. Попробуйте воспользоваться сторонним сервисом для того, чтобы слегка ухудшить качество — таким образом, сможете отправить видео в Ватсап целиком. Вот, какие бесплатные приложения можно использовать.

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Вам потребуется зайти в приложение и выбрать нужный файл, после чего активировать сжатие и дождаться, когда оно завершится.

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Обрезать видео в Ватсапе

Если у вас совсем нет времени на лишние манипуляции, а отправить видео в Ватсапе нужно здесь и сейчас, можете просто обрезать его прямо в мессенджере. Допустим, ваше видео длится 4 минуты — мы можете запросто поделить его на несколько частей. Вот, как это сделать.

Просто обрежьте видео и отправьте его несколькими частями

  • Откройте WhatsApp и зайдите в нужный чат.
  • Нажмите «Добавить» и выберите видео из Галереи.
  • Когда оно откроется, с помощью желтого ползунка выберите необходимую часть: двигайте ползунок по раскадровке.
  • После этого отправьте отрывок и снова зайдите в «Добавить», после чего выберите следующую часть.
  • Это займет чуть больше времени, чем при загрузке целого видео в WhatsApp, но сделать это можно очень быстро.

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Как отправить видео в Телеграм

Сейчас многие пользователи сидят сразу в нескольких мессенджерах. Это удобно и позволяет не терять связь с близкими и коллегами. Если переживаете за то, что в Ватсапе не отправляется длинное видео, просто используйте для этого Телеграм. Что для этого нужно.

Перешлите видео в Телеграм и сожмите его при необходимости

  • Откройте Телеграм, выберите нужный контакт из списка или нажмите «Создать новый чат», выбрав абонента из контактов.
  • Затем нажмите «Добавить» и выберите видео из ленты.
  • После этого откроется предпросмотр: сможете вырезать нужный момент, если необходимо.
  • Нажмите отправить и дождитесь, пока файл выгрузится.

Кстати, для того, чтобы сэкономить время, можете сэкономить трафик и время, просто нажмите на странице кнопку с указанием разрешения видео. Вместо 720 я обычно ставлю 480: качество файла не сильно портится, зато он отправляется намного быстрее.

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