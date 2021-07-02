Как отправить фото и видео в WhatsApp без потери качества

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Иван Кузнецов 0

Ключевое преимущество мессенджеров, как ни странно, состоит не только в том, что они позволяют нам отправлять и получать сообщения в реальном времени и бесплатно, но и в возможности делиться медиафайлами. Если раньше для того, чтобы отправить фотографию или видеозапись, приходилось пользоваться либо файлообменником, либо электронной почтой, то теперь это можно сделать прямо в чате. Но вот проблема – тот же WhatsApp сильно сжимает файлы, и на выходе получаются совсем уж непригодные фотки и видео. Разбираемся, как решить эту проблему.

WhatsApp

Отправить фото или видео через WhatsApp без потерь качества можно. Рассказываю, как

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На самом деле причин, почему WhatsApp снижает качество фото и видео, целых две. Первая – это экономия пространства на серверах самого мессенджера, который ежедневно передаёт терабайты данных, и ему нужно сделать так, чтобы объёмы этих данных были как можно меньше, потому что удалить их нельзя.

Как отправить фото и видео в Ватсап файлом

Вторая причина – это повышение скорости отправки файлов. Ведь чем меньше весит фотка или видеоролик, тем быстрее он отправляется собеседнику, и у пользователя создаётся впечатление высокого быстродействия WhatsApp, что только играет разработчикам на руку.

Тем не менее, вы можете отправлять фото и видео в WhatsApp в исходном качестве без потерь. Достаточно отправить их файлами. Но если в Telegram есть соответствующая кнопка для этих целей, но в WhatsApp всё устроено несколько иначе.

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  • Перейдите в чат с нужным собеседником в WhatsApp;
  • Нажмите на кнопку скрепки и выберите «Документ»;
отправить файлом

Отправить фото или видео файлом можно, кликнув на кнопку «Документы»

  • В открывшемся окне выберите фото или видео для отправки;
  • Подтвердите отправку фото или видео в исходном качестве.

Впрочем, ограничения тоже есть. Если вы обнаружили, что не получается отправить файл через WhatsApp, рекомендуется обратить внимание на его объём. Мессенджер позволяет отправлять фото и видео общим весом не более 100 МБ за раз. То есть, если ваш файл весит больше, то он попросту не отправится, в отличие от Telegram, где таких ограничений нет.

Расход трафика в Ватсап

Фото

Сравните, как отличаются по весу видео, отправленные обычным способом и файлом

Отправка фотографий или видеозаписей через WhatsApp файлом довольно компромиссна. Несмотря на то что она позволяет отправить файл в исходном качестве, у такого способа есть как минимум четыре недостатка:

  • Увеличивается расход мобильного трафика у вас и у получателя;
  • Отправленные файлом снимок или ролик не имеют миниатюры;
  • Просмотреть отправленные файлом снимки или видео можно только в разделе «Документы» без предварительного просмотра (нужно помнить название);
  • WhatsApp занимает много места (большой объём данных увеличивает кэш, и мессенджер начинает занимать больше пространства).

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Но зато вы получаете возможность отправлять медиа через WhatsApp в том качестве, в котором они хранятся на устройстве. Достаточно сравнить, как меняется вес одного и того же видеоролика, отправляемого обычным способом и файлом. В первом случае его вес составляет почти 2 мегабайта, а во втором – почти 22. Разница – в 11 раз.

Учитывая описанные выше недостатки, я бы сказал, что отправлять фотографии и видео через WhatsApp файлами – та ещё проблема. Слишком уж много ограничений это за собой влечёт. Поэтому для себя я бы выбрал Telegram. Там можно даже не регистрироваться, потому что можно воспользоваться облачным сервисом на его базе. О том, как он устроен, я рассказывал тут – обязательно почитайте.

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