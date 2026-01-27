Как отправить отложенное сообщение в MAX

Далеко не всегда мысли, которые приходят нам в голову, соответствуют времени суток. Порой какая-то идея возникает ночью, но делиться ею с кем-то не очень удобно, ведь собеседник может уже спать. В этой ситуации помогает функция отложенных сообщений, присутствующая почти во всех мессенджерах. Но есть ли она в MAX? Мы выяснили, можно ли в MAX отправлять отложенные сообщения, и узнали, как это сделать.

Можно ли в MAX отложить сообщение

Несмотря на то, что MAX позиционируется как замена WhatsApp и Telegram, долгое время национальный мессенджер не позволял откладывать сообщения. Отправлять их можно было только здесь и сейчас, рассчитывая на то, что собеседник не проснется от внезапного уведомления.

Однако после выхода недавнего обновления мессенджера возможность отправить отложенное сообщение в MAX все-таки появилась. Причем она стала доступна как в личных чатах, так и в каналах. Все, что нужно — установить последнюю версию MAX и воспользоваться нашей инструкцией.

Как в MAX отправить отложенное сообщение

Алгоритм отправки отложенных сообщений в MAX не отличается от других мессенджеров. Чтобы это сделать, нужно:

Откройте чат. Введите текст сообщения. Задержите палец на кнопке отправки в правом нижнем углу. Выберите «Отправить позже». Укажите время отправки.

При желании можно изменить не только время, но и дату отправки сообщения в MAX, чтобы оно дошло до адресата точно в срок, даже если мысль пришла в голову сильно заранее.