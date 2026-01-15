Как отправить посылку через Вайлдберриз вместо почты или CDEK

  2. Темы
  3. Полезно знать
Юрий Кудлович

Забрать заказ на валберис сейчас важнее, чем сбегать за хлебом в продуктовый. Так что поход ПВЗ за очередной безделушкой у нас запланирован чуть ли не на каждый вечер. А теперь, возможно, вы вообще не будете оттуда выходить: WB наконец-то открыла возможность не только получать заказы с маркетплейса, но и отправлять свои собственные посылки в другие города. Сейчас расскажем, как это работает.

Как отправить посылку через Вайлдберриз вместо почты или CDEK. Отправка посылок по стране становится все проще и быстрее. Фото.

Отправка посылок по стране становится все проще и быстрее

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Wildberries уже давно тестирует работу собственного сервиса отправки посылок WB Track, и недавно он стал доступен всем желающим.Теперь любые пункты выдачи можно использовать не только для покупок, но и для отправки личных посылок как альтернативу классическим службам доставки. Сервис работает по всей сети ПВЗ в России, а оформляется за пару шагов прямо в приложении.

Кто может отправлять посылки через Вайлдберриз

У WB Track есть базовое ограничение: отправлять посылки могут только пользователи с улучшенным WB Кошельком. То есть, требуется верификация при помощи документов. Если вы планировали остаться анонимным пользователем, то для вас такая услуга не подойдет. А вот всем остальным можно быстро получить статус проверенного аккаунта. Для этого нужно:

  • открыть банковский счет в WB Кошельке
  • разрешить в приложении идентификацию через Госуслуги

Система автоматически подгрузит нужные документы, проверит их и присвоит вашему профилю статус верифицированного. После чего вам будут доступны расширенные лимиты по операциям, ну и сам сервис доставки посылок.

Как оформить отправку в приложении Wildberries

Конечно, проще всего оформлять посылку онлайн, а в пункте выдачи просто отдать готовую коробку менеджеру. Как оформить посылку:

  • Откройте приложение Wildberries
  • Зайдите в профиль, нажав на значок в правом нижнем углу
Как оформить отправку в приложении Wildberries. Сервис доставки пока находится в самом конце списка. Фото.

Сервис доставки пока находится в самом конце списка

  • Здесь пролистайте список услуг в строчке “Сервисы”
  • В самом конце списка будет WB Track, открывайте его
Как оформить отправку в приложении Wildberries. Перед этим не забудьте верифицировать аккаунт. Фото.

Перед этим не забудьте верифицировать аккаунт

  • Здесь можно выбрать “Отследить посылку” или “Отправить посылку”
  • Выбираем отправку, после чего сервис попросит выбрать пункт отправления и пункт получения, указать телефон получателя, параметры посылки и ее оценочную стоимость.
Как оформить отправку в приложении Wildberries. Для оформления важно, чтобы получатель был зарегистрирован в WB. Фото.

Для оформления важно, чтобы получатель был зарегистрирован в WB

Подробные данные нужны на случай спорных ситуаций или утери посылки. Перед оплатой все данные вам покажут еще раз, чтобы можно было перепроверить. После оформления вы приносите посылку в выбранный ПВЗ и передаете сотруднику. Он зарегистрирует посылку, упакует в защитный пакет и присвоит ей трек-номер для отслеживания.

Есть и второй вариант: прийти в пункт выдачи и оформить отправку с помощью менеджера. Тут вы называете конечный ПВЗ, куда должна приехать посылка, диктуете данные получателя и объявленную ценность. После этого детали отправления появляются у вас в приложении Wildberries, их нужно подтвердить, а затем оплатить доставку.

Как упаковать посылку для Wildberries

В правилах сервиса сказано, что отправить посылку можно практически с любым содержимым. Главное, чтобы это был не алкоголь, не табак и не оружие. А еще отправление должно соответствовать требованиям по весу и габаритам. Например, максимальный вес отправления составляет 25 кг. Также для расчета стоимости в интерфейсе обычно предлагаются стандартные размеры коробок (S, M, L) с конкретными габаритами, чтобы вы примерно понимали, влезет ли ваша вещь в условия сервиса и сколько это выйдет по цене.

Как упаковать посылку для Wildberries. Коробку не закрываем, менеджер проверит ее содержимое. Фото.

Коробку не закрываем, менеджер проверит ее содержимое

Перед отправкой сотрудник ПВЗ должен проверить содержимое и убедиться, что внутри нет запрещенных предметов. Это обязательная часть процесса, так что если упаковываете посылку самостоятельно дома, то не закрывайте ее полностью, чтобы специалист мог все проверить.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

К качеству упаковки тоже есть требования: посылка должна быть упакована индивидуально, плотно закрыта и защищена от влаги и повреждений. В качестве упаковки подходят пакеты, пузырчатая пленка и коробки, а вот стрейч-пленка и скотч не должны быть единственной упаковкой сами по себе.

Как отслеживать посылку в Wildberries

После приема отправления в приложении появляется трек-номер, и статус движений можно смотреть там же. Все происходит примерно так же, как с обычными заказами.

Как отслеживать посылку в Wildberries. Сюда нужно ввести номер, который вам выдали при отправке. Фото.

Сюда нужно ввести номер, который вам выдали при отправке

Для этого:

  • Снова откройте сервис WB Track
  • На первой странице выберите “Отследить посылку”
  • Здесь введите трек номер

После чего система покажет историю передвижения посылки и ее текущее местонахождение. Кстати, то же самое можно сделать на сайте сервиса.

Сколько стоит отправка через Wildberries

Цена зависит от направления и размера посылки: сервис дает посчитать стоимость еще до оплаты. Так что цена появится прямо в WB Track после того, как вы выберите габариты и пункт назначения. Давайте посчитаем условную посылку и сравним стоимость отправки с другим логистом. Например со CDEK.

Сколько стоит отправка через Wildberries. Разница в цене ощутимая. Фото.

Разница в цене ощутимая

Так, отправить посылку размером M из Ставрополя в один и тот же район Москвы обойдется вам в:

  • 382 рубля через Wildberries
  • 1930 рублей через CDEK

Разница просто впечатляющая. Мы пытались снизить цену во втором сервисе, но почему-то система не дает изменить ни скорость доставки, ни надбавку за страхование посылки. Так что для нас разница очевидна, ну а выбирать все равно вам.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Теги
Новости по теме
Как перевести баллы Яндекс в деньги и получить рубли
Мессенджер MAX приравняли к паспорту России. Что это значит?
Почему Госуслуги заблокировали на 72 часа, и что делать
Лонгриды для вас
Как WhatsApp и Telegram ответили на блокировку звонков в России

13 августа Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram, объявив их «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». Теперь при попытке совершить вызов пользователи слышат шипение, бульканье и другие признаки неполадок. Но действительно ли мессенджеры — главное логово вымогателей денег и прочих злоумышленников? На блокировку звонков в Telegram и WhatsApp ответили как представители приложений, так и — внезапно — Центральный банк Российской Федерации.

Читать далее
Будут ли в России отключать интернет на Новый год

В уходящем 2025 году жители России начали привыкать к тому, что даже дорогой тариф и бесконечный пакет трафика не гарантирует стабильный доступ в интернет. То и дело блокируются зарубежные сервисы, а сам выход в сеть становится настоящим событием. Не потому, что считается роскошью, а из-за регулярного отключения интернета в России. Особенно это беспокоит в контексте приближающихся праздников, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января миллионы жителей страны традиционно отправляют друг другу поздравительные сообщения и пытаются связаться с родственниками из соседних регионов. Но будет ли работать интернет на Новый год, или стоит готовиться к массовому отключению?

Читать далее
Почему Android-смартфоны стали получать больше обновлений, чем раньше

Еще каких-то 5 лет назад Android-смартфоны серьезно уступали компании Apple в части поддержки устройств. Даже топовые флагманы от известных брендов в лучшем случае получали пару крупных апдейтов, после чего выпуск обновлений для них прекращался. Но к 2025 году ситуация кардинально изменилась. Все больше производителей заявляет о расширении поддержки Android, предлагая 5, а то и 7 лет полноценных обновлений.

Читать далее
Новости партнеров
Apple готовит к выходу iOS 26.2.1. Почему не iOS 26.3 и что нового появится в свежем обновлении ОС для iPhone
Apple готовит к выходу iOS 26.2.1. Почему не iOS 26.3 и что нового появится в свежем обновлении ОС для iPhone
Почему запуск ETF на основе Биткоина, Эфириума и Solana от банка Morgan Stanley настолько важен?
Почему запуск ETF на основе Биткоина, Эфириума и Solana от банка Morgan Stanley настолько важен?
Почему облака бывают разной формы и как они предсказывают погоду
Почему облака бывают разной формы и как они предсказывают погоду