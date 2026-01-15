Как отправить посылку через Вайлдберриз вместо почты или CDEK

Забрать заказ на валберис сейчас важнее, чем сбегать за хлебом в продуктовый. Так что поход ПВЗ за очередной безделушкой у нас запланирован чуть ли не на каждый вечер. А теперь, возможно, вы вообще не будете оттуда выходить: WB наконец-то открыла возможность не только получать заказы с маркетплейса, но и отправлять свои собственные посылки в другие города. Сейчас расскажем, как это работает.
Wildberries уже давно тестирует работу собственного сервиса отправки посылок WB Track, и недавно он стал доступен всем желающим.Теперь любые пункты выдачи можно использовать не только для покупок, но и для отправки личных посылок как альтернативу классическим службам доставки. Сервис работает по всей сети ПВЗ в России, а оформляется за пару шагов прямо в приложении.
Кто может отправлять посылки через Вайлдберриз
У WB Track есть базовое ограничение: отправлять посылки могут только пользователи с улучшенным WB Кошельком. То есть, требуется верификация при помощи документов. Если вы планировали остаться анонимным пользователем, то для вас такая услуга не подойдет. А вот всем остальным можно быстро получить статус проверенного аккаунта. Для этого нужно:
- открыть банковский счет в WB Кошельке
- разрешить в приложении идентификацию через Госуслуги
Система автоматически подгрузит нужные документы, проверит их и присвоит вашему профилю статус верифицированного. После чего вам будут доступны расширенные лимиты по операциям, ну и сам сервис доставки посылок.
Как оформить отправку в приложении Wildberries
Конечно, проще всего оформлять посылку онлайн, а в пункте выдачи просто отдать готовую коробку менеджеру. Как оформить посылку:
- Откройте приложение Wildberries
- Зайдите в профиль, нажав на значок в правом нижнем углу
- Здесь пролистайте список услуг в строчке “Сервисы”
- В самом конце списка будет WB Track, открывайте его
- Здесь можно выбрать “Отследить посылку” или “Отправить посылку”
- Выбираем отправку, после чего сервис попросит выбрать пункт отправления и пункт получения, указать телефон получателя, параметры посылки и ее оценочную стоимость.
Подробные данные нужны на случай спорных ситуаций или утери посылки. Перед оплатой все данные вам покажут еще раз, чтобы можно было перепроверить. После оформления вы приносите посылку в выбранный ПВЗ и передаете сотруднику. Он зарегистрирует посылку, упакует в защитный пакет и присвоит ей трек-номер для отслеживания.
Есть и второй вариант: прийти в пункт выдачи и оформить отправку с помощью менеджера. Тут вы называете конечный ПВЗ, куда должна приехать посылка, диктуете данные получателя и объявленную ценность. После этого детали отправления появляются у вас в приложении Wildberries, их нужно подтвердить, а затем оплатить доставку.
Как упаковать посылку для Wildberries
В правилах сервиса сказано, что отправить посылку можно практически с любым содержимым. Главное, чтобы это был не алкоголь, не табак и не оружие. А еще отправление должно соответствовать требованиям по весу и габаритам. Например, максимальный вес отправления составляет 25 кг. Также для расчета стоимости в интерфейсе обычно предлагаются стандартные размеры коробок (S, M, L) с конкретными габаритами, чтобы вы примерно понимали, влезет ли ваша вещь в условия сервиса и сколько это выйдет по цене.
Перед отправкой сотрудник ПВЗ должен проверить содержимое и убедиться, что внутри нет запрещенных предметов. Это обязательная часть процесса, так что если упаковываете посылку самостоятельно дома, то не закрывайте ее полностью, чтобы специалист мог все проверить.
К качеству упаковки тоже есть требования: посылка должна быть упакована индивидуально, плотно закрыта и защищена от влаги и повреждений. В качестве упаковки подходят пакеты, пузырчатая пленка и коробки, а вот стрейч-пленка и скотч не должны быть единственной упаковкой сами по себе.
Как отслеживать посылку в Wildberries
После приема отправления в приложении появляется трек-номер, и статус движений можно смотреть там же. Все происходит примерно так же, как с обычными заказами.
Для этого:
- Снова откройте сервис WB Track
- На первой странице выберите “Отследить посылку”
- Здесь введите трек номер
После чего система покажет историю передвижения посылки и ее текущее местонахождение. Кстати, то же самое можно сделать на сайте сервиса.
Сколько стоит отправка через Wildberries
Цена зависит от направления и размера посылки: сервис дает посчитать стоимость еще до оплаты. Так что цена появится прямо в WB Track после того, как вы выберите габариты и пункт назначения. Давайте посчитаем условную посылку и сравним стоимость отправки с другим логистом. Например со CDEK.
Так, отправить посылку размером M из Ставрополя в один и тот же район Москвы обойдется вам в:
- 382 рубля через Wildberries
- 1930 рублей через CDEK
Разница просто впечатляющая. Мы пытались снизить цену во втором сервисе, но почему-то система не дает изменить ни скорость доставки, ни надбавку за страхование посылки. Так что для нас разница очевидна, ну а выбирать все равно вам.
