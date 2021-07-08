Как оживить фото с помощью ТикТока. Самый простой способ

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Вы знаете, что такое нейросети? Ну, конечно же, знаете. По крайней мере, условно. Это что-то вроде ИИ на минималках, который оживляет фотографий, раскрашивает старые фильмы и даже пишет песни. Но если песни нам с вами скорее всего не нужны, как и раскраска старых фильмов, то вот оживить фотографию телефоном, наверное, захочется всем. Другое дело, что приложения, которые это делают, зачастую либо стоят очень дорого, либо сильно ограничены в своих возможностях. К счастью для нас, есть TikTok.

TikTok

Оживить фотографию можно через TikTok, притом совершенно бесплатно

В WhatsApp рассказали, как понять, что вас заблокировали

Немногие знают, что недавно в TikTok появился фильтр, который позволяет оживить фотографию. Неважно, что это будет – старинная фотокарточка, портрет или цифровой снимок, — этот фильтр оживит и приведёт в движение любые типы изображений. Главное, чтобы чётко выделялось лицо и было понятно, что именно нужно оживлять. Рассказываю, как это работает.

Как анимировать фото на андроид

Фильтр

Фильтр называется «Живое фото». Обязательно попробуйте

  • Запустите фильтр и наведите камеру на фото;
  • Запишите на видео, как двигается человек на фото.

Как ездить на общественном транспорте со скидкой благодаря Mir Pay, SberPay или Samsung Pay

Несмотря на то что это просто фильтр в TikTok для, как многие думают, деградации, нейросети работают очень здорово. Они довольно грамотно распознают черты лица и анимируют их. В результате человек, изображённый на фотографии, начинает не просто моргать и двигать глазами, но и улыбаться, поворачивать головой и даже щуриться.

Я попытался оживить таким образом несколько разных фотографий и сделал несколько выводов, которые помогут вам добиться наилучшего результата:

  • Лучше всего нейросеть работает с физическими фотокарточками, чем с цифровыми изображениями;
  • Чтобы улыбка получалась более естественной, нужно оживлять фотографии с чуть приподнятым вверх лицом;
  • Чем больше физические размеры фотографии, тем качественнее сработает нейросеть (на фото с паспорта работает не лучшим образом, на большом портрете – отменно);
  • На фотографии, которую вы оживляете, не должно быть шумов, заломов и других повреждений или признаков низкого качества;
  • Лучше всего оживление, на мой взгляд, работает с чёрно-белыми фотографиями, нежели с цветными;
  • Держать объектив камеры от фотографии лучше всего на удалении в 20-30 см, в противном случае будет страдать качество.

Лучшая нейросеть для оживления фото

Живое фото

Лучше всего фильтр работает на черно-белых снимках

В целом, если мы будем сравнивать оживление фотографий фильтром из ТикТока и нейросетью Deep Nostalgia, то, конечно, результат будет в пользу второй. Всё-таки она выдаёт и более высокое качество, и сама в состоянии улучшить его, если снимок недостаточно детализирован, и движений у итоговой работы, как ни крути, оказывается больше. Однако фильтр тоже крут.

В первую очередь фильтр крут тем, что работает в реальном времени. То есть вам не нужно ждать, пока нейросети обработают фотку, а на это может обычно уходить до двух минут, что не очень-то приятно. Ну, и также немаловажно, что фильтр в ТикТоке полностью бесплатен и доступен всем без исключения, в отличие от Deep Nostalgia, подписка на которую стоит несколько тысяч рублей.

Как добавить QR-код вакцинации в Google Pay

Тут нужно понимать, что у фильтра из ТикТока и Deep Nostalgia совершенно разное предназначение. Первый отлично годится в качестве способа развлечения и знакомства с нейросетями. Если вы посмотрите видео с этим фильтром, которые выкладывают пользователи, а потом почитаете комментарии, то поймёте, что многих это очень удивляет.

А Deep Nostalgia – это, если хотите, более профессиональный инструмент, который вряд ли нужен рядовому пользователю. Он пригодится работникам архивов, монтажёрам документальных фильмов и ведущим исторических передач. Всё-таки в реальной жизни такого уровня качество оживления, как ни крути, не требуется. Да и дорого это. Поэтому мой выбор – ТикТок.

Теги
Лонгриды для вас
Telegram
Telegram для Android получил официальную версию с пиратским контентом

Павла Дурова никогда не устраивали форматы традиционных магазинов приложений вроде App Store и Google Play. Он не мог смириться ни с комиссией, которую они взимают с разработчиков, ни с правилами публикации софта. Однако до недавнего времени Дуров просто высказывал своё недовольство, но не предпринимал никаких мер по противодействию сложившимся устоям. Напротив, он исправно подчинялся требованиям, которые предъявлялись к Telegram, и намеренно ограничивал его развитие. Но теперь всё будет иначе.

Читать далее
Дисплей
Как обычная картинка может навредить вашему Android-смартфону

Несмотря на то что баги – это вроде бы обычное явление для любого программного продукта, считается хорошим тоном не допускать, чтобы пользователи с ними сталкивались. Независимо от степени критичности бага или уязвимости, её стараются исправлять как можно скорее – хоть в составе ежемесячного патча безопасности, хоть в составе системного обновления Google Play. Другое дело, что исправления в большинстве случаев добираются только до новых устройств, а старые производители и сама Google, как правило, игнорируют. Из-за этого пренебрежения «убить» их могут даже обычные с виду картинки.

Читать далее
iPhone 11 Pro
Какую функцию iPhone хотят скопировать в Google для Android 12

Несмотря на концептуальные различия, с точки зрения доступных возможностей iOS и Android практически одинаковы. По крайней мере, так принято считать, хотя на самом деле Android как стоковая платформа функционально довольно бедна. Ведь развивают её и снабжают нововведениями сторонние производители, которые выпускают на её основе собственные прошивки, тогда как сама Google практически не занимается созданием новых функций. Впрочем, иногда ей всё-таки приходится это сделать, и тогда она просто копирует идеи у Apple. Ну, по крайней мере, время от времени.

Читать далее
Новый комментарий