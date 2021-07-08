Как оживить фото с помощью ТикТока. Самый простой способ

Вы знаете, что такое нейросети? Ну, конечно же, знаете. По крайней мере, условно. Это что-то вроде ИИ на минималках, который оживляет фотографий, раскрашивает старые фильмы и даже пишет песни. Но если песни нам с вами скорее всего не нужны, как и раскраска старых фильмов, то вот оживить фотографию телефоном, наверное, захочется всем. Другое дело, что приложения, которые это делают, зачастую либо стоят очень дорого, либо сильно ограничены в своих возможностях. К счастью для нас, есть TikTok.

В WhatsApp рассказали, как понять, что вас заблокировали

Немногие знают, что недавно в TikTok появился фильтр, который позволяет оживить фотографию. Неважно, что это будет – старинная фотокарточка, портрет или цифровой снимок, — этот фильтр оживит и приведёт в движение любые типы изображений. Главное, чтобы чётко выделялось лицо и было понятно, что именно нужно оживлять. Рассказываю, как это работает.

Как анимировать фото на андроид

Скачайте приложение TikTok из Google Play;

Перейдите по этой ссылке в раздел с фильтром;

Запустите фильтр и наведите камеру на фото;

Запишите на видео, как двигается человек на фото.

Как ездить на общественном транспорте со скидкой благодаря Mir Pay, SberPay или Samsung Pay

Несмотря на то что это просто фильтр в TikTok для, как многие думают, деградации, нейросети работают очень здорово. Они довольно грамотно распознают черты лица и анимируют их. В результате человек, изображённый на фотографии, начинает не просто моргать и двигать глазами, но и улыбаться, поворачивать головой и даже щуриться.

Я попытался оживить таким образом несколько разных фотографий и сделал несколько выводов, которые помогут вам добиться наилучшего результата:

Лучше всего нейросеть работает с физическими фотокарточками , чем с цифровыми изображениями;

, чем с цифровыми изображениями; Чтобы улыбка получалась более естественной, нужно оживлять фотографии с чуть приподнятым вверх лицом ;

; Чем больше физические размеры фотографии , тем качественнее сработает нейросеть (на фото с паспорта работает не лучшим образом, на большом портрете – отменно);

, тем качественнее сработает нейросеть (на фото с паспорта работает не лучшим образом, на большом портрете – отменно); На фотографии, которую вы оживляете, не должно быть шумов, заломов и других повреждений или признаков низкого качества;

или признаков низкого качества; Лучше всего оживление, на мой взгляд, работает с чёрно-белыми фотографиями , нежели с цветными;

, нежели с цветными; Держать объектив камеры от фотографии лучше всего на удалении в 20-30 см, в противном случае будет страдать качество.

Лучшая нейросеть для оживления фото

В целом, если мы будем сравнивать оживление фотографий фильтром из ТикТока и нейросетью Deep Nostalgia, то, конечно, результат будет в пользу второй. Всё-таки она выдаёт и более высокое качество, и сама в состоянии улучшить его, если снимок недостаточно детализирован, и движений у итоговой работы, как ни крути, оказывается больше. Однако фильтр тоже крут.

В первую очередь фильтр крут тем, что работает в реальном времени. То есть вам не нужно ждать, пока нейросети обработают фотку, а на это может обычно уходить до двух минут, что не очень-то приятно. Ну, и также немаловажно, что фильтр в ТикТоке полностью бесплатен и доступен всем без исключения, в отличие от Deep Nostalgia, подписка на которую стоит несколько тысяч рублей.

Как добавить QR-код вакцинации в Google Pay

Тут нужно понимать, что у фильтра из ТикТока и Deep Nostalgia совершенно разное предназначение. Первый отлично годится в качестве способа развлечения и знакомства с нейросетями. Если вы посмотрите видео с этим фильтром, которые выкладывают пользователи, а потом почитаете комментарии, то поймёте, что многих это очень удивляет.

А Deep Nostalgia – это, если хотите, более профессиональный инструмент, который вряд ли нужен рядовому пользователю. Он пригодится работникам архивов, монтажёрам документальных фильмов и ведущим исторических передач. Всё-таки в реальной жизни такого уровня качество оживления, как ни крути, не требуется. Да и дорого это. Поэтому мой выбор – ТикТок.